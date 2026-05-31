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Tchouaméni habló por primera vez de su pelea con Valverde: qué dijo sobre un posible cruce entre Francia y Uruguay en el Mundial

El volante galo se refirió al episodio con el charrúa en una práctica del Real Madrid, por el que ambos fueron sancionados

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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron un cruce en una práctica del equipo merengue (Reuters/Matthew Childs)
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron un cruce en una práctica del equipo merengue (Reuters/Matthew Childs)

Aurélien Tchouaméni habló este domingo sobre su pelea con Federico Valverde en un entrenamiento del Real Madrid y aseguró que el episodio ya quedó atrás. El mediocampista también aclaró algunos detalles de lo ocurrido con el futbolista uruguayo y anticipó qué puede pasar si se enfrentan sus selecciones en el Mundial 2026.

En una rueda de prensa en Clairefontaine, durante la concentración de la selección francesa antes del Mundial 2026, Tchouaméni lamentó la dimensión que tomó el hecho por su difusión pública. “Quería aclarar ciertas cosas porque no había tenido la oportunidad de hablar de ello y este es un buen momento para hacerlo antes de pasar definitivamente a otra cosa”, comenzó el volante de 26 años.

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Evidentemente, pasó algo, todos lo habrán oído. Tomó proporciones aún mayores porque, por desgracia, salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes”, declaró.

El futbolista indicó que escuchó versiones que lo señalaban por agresiones físicas y lo negó. “He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que pasó. Después de aquello, pasamos página”, afirmó. Por el altercado, Tchouaméni y Valverde recibieron una multa de 500.000 euros cada uno.

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Según el propio relato, ambos mantienen el foco en los objetivos deportivos del club y en sus selecciones. “Con Fede tenemos un objetivo común, que es ganar títulos para el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), todos querremos ganar con Francia. Pero en lo personal, de verdad que no hay ningún problema”, dijo. El hipotético duelo podría darse en semifinales o en la final.

Valverde habló de su pelea con su compañero en Real Madrid

Este miércoles, Valverde también se expresó tras llegar a Uruguay para sumarse al plantel que disputará la próxima Copa del Mundo. “Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar”, sostuvo.

El uruguayo agregó que espera capitalizar lo ocurrido en su rol de liderazgo. “Confío en que esta experiencia me ayudará a ser un mejor capitán en los próximos años”, afirmó.

De acuerdo a lo informado por medios españoles, la pelea entre Valverde y Tchouaméni se desató durante una práctica del primer equipo en Valdebebas, en el tramo final de una temporada sin títulos para el club. Según lo reconstruido a partir de las crónicas de los portales de Marca, AS y el programa El Chiringuito TV, una fuerte entrada del uruguayo en un ejercicio de fútbol reducido encendió los ánimos. Tras intercambiar insultos, los futbolistas fueron separados por sus compañeros. Sin embargo, el conflicto resurgió más tarde en los vestuarios.

Además, según reveló el periodista Mario Cortegana, del medio The Athletic, el incidente entre los dos futbolistas no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de roces persistentes. “Al que le pegaron fue a él. Me parece sorprendente y significativo del año que lleva Valverde. Una que me contaron es que Valverde cuando le ponen en el mismo equipo le dice a Tchouaméni: ‘Tienes suerte de que nos haya tocado juntos’. Es una constante durante todos los entrenamientos que acaban desembocando en eso”, relató el cronista sobre la tensión entre ambos.

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