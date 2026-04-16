Metro 2039 muestra sus primeros detalles: así es el regreso de esta saga a Xbox, PC y PlayStation

Descubre el aterrador futuro de METRO 2039 en este tráiler revelación para Xbox. Nova Reich impone su visión de una "nación pura", esclavizando a niños en paisajes desolados y vigilando cada movimiento. Entre llamados a la obediencia y la destrucción del "enemigo", se vislumbra una lucha desesperada por la supervivencia en un mundo sin piedad. Prepárate para enfrentar un régimen totalitario y sus oscuras promesas de un futuro brillante en medio de la desolación.

El anuncio de Metro 2039 marca el regreso de una de las franquicias de shooters postapocalípticos más reconocidas de los últimos años. El estudio 4A Games reveló los primeros detalles de este esperado título que promete sumergir de nuevo a los jugadores en los oscuros túneles del metro de Moscú, pero ahora con un enfoque renovado tras varios años de silencio desde el lanzamiento de Metro Exodus en 2019.

En una presentación, el equipo ucraniano compartió adelantos de la jugabilidad, detalles sobre la historia y el contexto creativo que inspiró el proyecto.

Cómo será el regreso de Metro

Metro 2039 llevará a los jugadores de vuelta a los túneles subterráneos de Moscú, donde los últimos sobrevivientes de la humanidad luchan cada día por mantenerse con vida en un entorno desolador y sin esperanzas.

Esta vez, toda la estructura social de las colonias subterráneas se ha transformado: ahora están unificadas bajo el mando del Novoreich, un régimen totalitario que ejerce un control férreo y promete a los habitantes una vida mejor en la superficie, aunque en realidad los mantiene sometidos mediante propaganda y desinformación.

Metro 2039 marca el regreso de la aclamada saga de shooters postapocalípticos a los túneles de Moscú bajo una nueva ambientación.

El liderazgo de este régimen recae en Hunter, figura ya conocida por los seguidores de la saga y de los libros de Dmitry Glukhovsky. Hunter, presentado como un espartano legendario, funge como un nuevo führer en esta distopía, y su presencia será clave en el desarrollo de la trama.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es el cambio de protagonista. Por primera vez, los jugadores no controlarán a Artyom, sino a un nuevo personaje conocido como El Extraño o El Forastero. Este personaje se caracteriza por ser un ermitaño asediado por pesadillas constantes, lo que lo lleva de regreso a los túneles que había prometido no volver a pisar.

En Metro 2039, el protagonista tendrá un papel más activo en la narrativa, con diálogos propios y una conexión emocional más profunda con el jugador.

Cómo el contexto reciente ha impactado en el desarrollo del juego

El desarrollo de Metro 2039 estuvo fuertemente influido por acontecimientos recientes del mundo real. Según explicaron los responsables de 4A Games, la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 y el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 cambiaron radicalmente el enfoque original del proyecto.

El juego presenta por primera vez a El Extraño como protagonista principal, dejando atrás al tradicional Artyom en la narrativa de Metro 2039.

Aunque en un principio la dirección creativa era distinta, estos sucesos llevaron al equipo —compuesto en gran parte por desarrolladores ucranianos— a replantear la narrativa y dotarla de una carga emocional y política más evidente.

La nueva entrega busca plasmar sensaciones de opresión, desesperanza y locura, presentando una realidad en la que el silencio y la inacción de los personajes reflejan complicidad ante situaciones extremas.

El guion, concebido en colaboración con Dmitry Glukhovsky, apunta a mostrar el costo de la libertad y las consecuencias de la guerra, proponiendo al jugador decisiones morales y éticas complejas a lo largo de la campaña.

Metro 2039 será, según el estudio, la entrega más oscura de la saga, no solo por su ambientación sino también por la profundidad de sus temas. Los jugadores deberán cuestionar en quién confiar y a quién ayudar, ya que las traiciones y los peligros acechan en cada rincón de este mundo subterráneo.

La narrativa de Metro 2039 se inspira en la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, aportando carga política y emocional al desarrollo.

Novedades jugables y fidelidad a la fórmula Metro

En términos de jugabilidad, Metro 2039 seguirá siendo una experiencia para un solo jugador, fiel a la tradición de la saga. La combinación de acción intensa y toma de decisiones será uno de los pilares del juego. Los jugadores deberán evaluar cuidadosamente en quién confiar y cómo actuar ante los desafíos que se presenten, ya que cada decisión podrá tener consecuencias a largo plazo.

El regreso a los entornos más lúgubres y peligrosos de Moscú estará acompañado por enfrentamientos contra criaturas mutantes y situaciones límite que obligarán a poner a prueba tanto la habilidad como la capacidad de adaptación del jugador.

El estreno de Metro 2039 está previsto para finales de 2026, aunque aún no se ha especificado una fecha exacta. El juego estará disponible en PC —a través de Steam y Epic Games Store—, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.