Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Un dron interceptor durante una demostración de capacidades de defensa aérea en un campo de entrenamiento de la OTAN en Letonia (REUTERS/Archivo)

Un avión de combate francés que opera bajo mando de la OTAN derribó este lunes un dron que había penetrado en el espacio aéreo de Letonia tras aproximarse desde territorio ruso.

Según informó el ministro de Defensa letón, Raivis Melnis, la decisión de neutralizar la aeronave fue tomada por el mando de la OTAN después de evaluar la situación en la zona. El aparato fue destruido cerca de la localidad de Berzgale, a pocos kilómetros de la frontera con Rusia. Las autoridades indicaron que no hubo víctimas ni daños materiales.

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De acuerdo con información oficial, los aviones despegaron desde la base aérea de Siauliai, en el norte de Lituania, y derribaron el dron alrededor de las 10:00 de la mañana, hora local.

El Ejército letón señaló que se trató de “un vehículo aéreo no tripulado extranjero que ingresó al espacio aéreo letón como resultado de la guerra electrónica rusa”.

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La ministra de Relaciones Exteriores de Letonia, Baiba Braze, agradeció la actuación de las fuerzas aliadas y escribió en redes sociales: “¡Gracias a nuestros aliados franceses por derribar el dron que ingresó al espacio aéreo letón!”.

Aunque todavía no se ha precisado el modelo del dron ni se ha determinado oficialmente quién lo operaba, el incidente marca un precedente para Letonia. De acuerdo con información publicada por The Washington Post, se trata de la primera ocasión en que la OTAN ordena el derribo de un dron sobre territorio letón.

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La OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los gobiernos de Europa del Este han denunciado repetidos incidentes relacionados con drones, misiles y operaciones de guerra electrónica cerca de sus fronteras.

Los últimos meses han estado marcados por varios episodios similares. Estonia, Lituania y Rumania han registrado incursiones o caídas de drones en zonas próximas a Ucrania, generando respuestas de emergencia y cuestionamientos sobre la capacidad de defensa aérea de la región.

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En Lituania, por ejemplo, una incursión aérea reciente provocó medidas extraordinarias de seguridad para proteger a las máximas autoridades del país. En Rumania, un dron impactó contra una zona residencial cercana a la frontera ucraniana y dejó varios heridos.

El incidente de este lunes llega además en un momento particularmente sensible para Letonia. El país viene atravesando un intenso debate sobre la seguridad nacional después de varios episodios relacionados con aeronaves no tripuladas.

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La preocupación se profundizó durante el período previo a las últimas elecciones nacionales, cuando diversos drones terminaron cayendo dentro del territorio letón. Aquellos hechos derivaron en una crisis política que desembocó en cambios dentro del Gobierno y cuestionamientos a la conducción del área de defensa.

Para los países bálticos —Letonia, Estonia y Lituania— la guerra en Ucrania representa una amenaza directa debido a su proximidad geográfica con Rusia y Bielorrusia. Los tres Estados integran la OTAN desde 2004 y han impulsado una política de fuerte respaldo a Kiev desde el inicio del conflicto.

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Secretario general de la OTAN, Mark Rutte

La misión aérea que permitió derribar el dron forma parte precisamente del dispositivo permanente de vigilancia que la alianza mantiene sobre el espacio aéreo báltico. Aviones de distintos países aliados rotan periódicamente para garantizar la protección de la región.

El episodio también volvió a abrir un debate estratégico dentro de Europa: cómo responder de manera eficaz al creciente uso de drones en conflictos modernos.

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Según explicó The Washington Post, muchos gobiernos europeos consideran que utilizar aviones de combate y misiles de alto costo para destruir aparatos relativamente baratos plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estos sistemas de defensa.

Como respuesta, varios países han comenzado a invertir en nuevas tecnologías antidrones, sistemas de detección temprana y capacidades de guerra electrónica. Letonia, por ejemplo, planea desplegar más unidades especializadas a lo largo de su frontera con Rusia y Bielorrusia para interceptar amenazas de este tipo antes de que ingresen en profundidad a su territorio.

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Mientras continúan los ataques con drones tanto en Ucrania como dentro de Rusia, los países de la OTAN observan con atención cualquier incidente en sus fronteras. El derribo ocurrido este lunes en Letonia refleja hasta qué punto la guerra ha ampliado sus efectos más allá del campo de batalla y se ha convertido en una preocupación permanente para la seguridad europea.