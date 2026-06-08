Mundo

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática

Pezeshkian afirma que la diplomacia y la defensa son “las dos alas del poder nacional” mientras Teherán anuncia el fin de su ofensiva pero advierte de represalias más contundentes si Israel no cesa sus agresiones

Guardar
Google icon
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una imagen de archivo EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una imagen de archivo EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, salió este lunes a defender la doble estrategia que Teherán mantiene desde el inicio del conflicto con Israel: atacar mientras negocia. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario insistió en que su país no ha renunciado a ninguno de los dos frentes. “La diplomacia y la defensa son las dos alas del poder nacional; no hemos abandonado ni el terreno de acción ni la mesa de negociación”, escribió. El mensaje llega en el momento de mayor tensión desde que entró en vigor el alto el fuego pactado en abril con Estados Unidos, después de que Israel y el propio Teherán intercambiaran ataques con misiles durante el fin de semana.

Pezeshkian subrayó que la prioridad iraní es “la seguridad nacional y la tranquilidad de la población” y prometió que su gobierno defenderá “con firmeza los derechos de la nación” sin retroceder ante ninguna amenaza. La declaración refleja el equilibrio que el presidente intenta mantener entre las presiones del establecimiento militar y su apuesta inicial por el diálogo. Pezeshkian, médico cardiólogo de perfil reformista que asumió en julio de 2024, llegó al poder con una agenda de apertura exterior que la guerra ha ido reduciendo a la mínima expresión.

PUBLICIDAD

Desde el Parlamento, el tono fue más duro. Su presidente, Mohammad Baqer Qalibaf, uno de los principales negociadores iraníes, afirmó que los últimos ataques demostraron que Teherán no tolerará que el acuerdo de abril siga siendo letra muerta. “Hemos trastocado la ecuación de un alto el fuego que existe solo en el papel y su reiterada violación sobre el terreno. Mientras no exista una voluntad genuina de generar confianza, la respuesta de Irán seguirá siendo la misma”, escribió en X. Qalibaf acusó a Israel de sostener un ciclo de “guerra, negociación, alto el fuego y nuevamente guerra”, y advirtió que ese esquema llegó a su fin.

Gente camina bajo una pancarta con retratos del fallecido fundador de la Revolución Islámica, el ayatolá Jomeini, y el fallecido líder supremo Alí Jamenei, que murió en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en Teherán, Irán, el sábado 6 de junio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Gente camina bajo una pancarta con retratos del fallecido fundador de la Revolución Islámica, el ayatolá Jomeini, y el fallecido líder supremo Alí Jamenei, que murió en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en Teherán, Irán, el sábado 6 de junio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ismail Baqaei, sumó una advertencia sin destinatario explícito pero de clara carga política: quien construye poder sobre el caos acaba siendo su primera víctima. “Inevitablemente tendrá que prender un nuevo fuego cada día para mantener vivo el antiguo”, afirmó, según agencias de prensa.

PUBLICIDAD

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el fin de su operación de represalia, iniciada el domingo tras los bombardeos israelíes sobre los suburbios del sur de Beirut —bastión de Hezbollah—, que Teherán consideró una violación flagrante del acuerdo de abril. Israel afirmó haber interceptado once misiles en la primera oleada del domingo. El lunes continuaron los intercambios: los Guardianes de la Revolución informaron de un ataque con misiles contra instalaciones petroquímicas en Haifa, en respuesta a un golpe israelí previo sobre una planta similar en Irán. El precio del crudo subió alrededor de un 5%, acercándose a los 100 dólares por barril.

El alto el fuego de abril, pactado el 8 de ese mes a través de la mediación de Pakistán, suspendió los bombardeos mutuos a condición de que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. Israel dejó claro desde el principio que la tregua no abarcaba el frente libanés, y esa interpretación divergente ha sido la fuente de tensión permanente en las semanas posteriores. Trump intentó el domingo contener a Netanyahu para proteger el proceso negociador, sin éxito.

Temas Relacionados

IránMedio OrienteIsraelEstados UnidosGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Las autoridades atribuyeron la incursión a interferencias electrónicas vinculadas a la invasión rusa a Ucrania y reforzaron las medidas de vigilancia en la zona

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, confirmó que las fuerzas de Kiev ganaron el último mes unos 100 kilómetros cuadrados más de los que cedieron al avance ruso, una inflexión que consolida la nueva dinámica ofensiva iniciada a principios de año en el sureste del país

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

El Comando Central estadounidense informó que inutilizó la embarcación con una munición de precisión después de que su tripulación ignorara las órdenes de desviar el rumbo

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

El petróleo cerró en alza y llegó a los USD 94,25 por barril tras los ataques entre Irán e Israel

La referencia europea trepó un 1,25% al final de la sesión en Londres, mientras el WTI subió 0,84% a USD 91,30, después de los cruces militares del fin de semana

El petróleo cerró en alza y llegó a los USD 94,25 por barril tras los ataques entre Irán e Israel

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

Las cifras de víctimas del sismo de magnitud 7,8 que golpeó el sur de Mindanao no dejan de crecer a medida que los rescatistas acceden a zonas que permanecían incomunicadas por el corte de luz y la destrucción de infraestructuras

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Prima de servicios en Colombia: también se paga a los funcionarios del Gobierno, pero hay diferencias con las empresas privadas

Prima de servicios en Colombia: también se paga a los funcionarios del Gobierno, pero hay diferencias con las empresas privadas

Presentaron un proyecto para declarar Día Nacional del Pogo la fecha en que murió el Indio Solari

Uno de los magistrados de la causa Cuadernos pidió frenar los concursos para reemplazar a jueces trasladados

En medio de obras inconclusas, así opera la Línea 2 del Metro CDMX a días del Mundial

Comerciantes perjudicados por las movilizaciones de la CNTE reclaman el retiro de las vallas

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

Ecuador: el presidente de la Asamblea renunció en medio de una reestructuración del Ejecutivo

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

ENTRETENIMIENTO

Matthew Lawrence reveló que Robin Williams salía disfrazado de la señora Doubtfire: “Se iban pensando, ¡qué mujer tan encantadora!”

Matthew Lawrence reveló que Robin Williams salía disfrazado de la señora Doubtfire: “Se iban pensando, ¡qué mujer tan encantadora!”

Talay Riley, compositor que trabajó con Britney Spears y Dua Lipa, fue apuñalado hasta la muerte

De YouTube a Hollywood: Kane Parsons reescribe las reglas del cine de terror con solo 20 años

Kit Harington se sincera sobre las escenas íntimas con Sophie Turner en 'The Dreadful': “Fue asqueroso, pero correcto”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”