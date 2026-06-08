Jornada financiera: el riesgo país se mantuvo debajo de los 500 puntos y el Banco Central volvió a comprar dólares

Wall Street recuperó la tónica positiva.

Las acciones estadounidenses repuntaron este lunes, con los títulos tecnológicos al frente de una amplia recuperación, tras la dura sesión del viernes. Esta tendencia favorable ayudó a apuntalar de forma moderada la cotización de bonos y acciones argentinos. En la plaza cambiaria el dólar retomó la suba, en un marco de compra de divisas a manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,9% a 3.112.024 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- sumaron un 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cedió un entero para Argentina, en los 493 puntos básicos.

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Los mercados iniciaron la semana con buen pie, incluso después de que el Nasdaq Composite cayera un 4% el viernes y el S&P 500 pusiera fin a su racha alcista de nueve semanas consecutivas. Una fuerte rotación, con salidas de las acciones de semiconductores de alto rendimiento hacia sectores más defensivos del mercado, se produjo tras un excelente informe de empleo en mayo en los EEUU. Los operadores especulan con una probable suba de tasas de la Reserva Federal este año.

El Nasdaq repuntó además luego de que el CEO de Nvidia (+1,7%), Jensen Huang, y otros sugirieran que la caída del sector tecnológico podría ser una oportunidad para invertir en inteligencia artificial. Las acciones de las empresas de chips subieron con Micron (+9,9%) al frente.

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El petróleo trepó después de que Irán lanzó misiles contra Israel por primera vez desde abril, e Israel respondió a pesar de los llamamientos del presidente Donald Trump para que ambas partes cesaran las hostilidades.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para entregar en agosto ganaron 1,4%, a USD 94,39 el barril, mientras que los futuros del WTI (West Texas Intermediate o crudo intermedio de Texas) para julio avanzaron 1% a 91,40 dólares.

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Este ascenso del petróleo impulsó las ganancias de acciones y ADR argentinos de manera puntual, tal el caso de YPF (+0,1% a USD 53,54), Tenaris (+2,2%) y Pampa Energía (+0,7%).

“El dato de inflación de CABA (2,1% en mayo) abre positivas expectativas respecto a que el IPC pueda continuar reflejando una desaceleración que contribuya a mejorar las expectativas sociales. En particular, el objetivo sería que en los próximos meses logre consistentemente ubicarse por debajo del 2% y ello -junto a la calma financiera- pueda mejorar los ingresos reales”, expresó el economista Gustavo Ber.

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El dólar volvió a operar con ganancias en todos los segmentos del mercado. En la plaza mayorista ganó seis pesos o 0,4%, a $1.446,50, el precio más alto desde el 4 de febrero. El tipo de cambio oficial anota en junio un alza de 38,50 pesos o 2,7 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado sufrió una sensible baja de USD 262 millones o 38% respecto del viernes, a 427,6 millones de dólares.

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“La divisa abrió en $1.442 y durante gran parte de la rueda mantuvo la misma dinámica observada a lo largo de la semana pasada, con una demanda sostenida que continuó presionando sobre las cotizaciones. Sin embargo, el avance fue más moderado que en ruedas anteriores”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó un techo para sus bandas cambiarias en los $1.773,23. Así el dólar mayorista se mantiene a 326,73 pesos o 22,6% de ese límite.

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El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, también el precio más alto desde el 4 de febrero de este año. En lo que va de junio el dólar minorista se encareció en 35 pesos o 2,4 por ciento.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.464,30 para la venta y $1.412,35 para la compra.

El dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.445, mientras que en la Bolsa, el “contado con liquidación” rozó los $1.520 por primera vez desde el 20 de enero.

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El Banco Central absorbió USD 71 millones a través de su intervención cambiaria del día, para anotar un saldo a favor de USD 508 millones en lo que va de junio.

Las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 69 millones, a 47.798 millones de dólares.