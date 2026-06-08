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Pese a la baja de una de sus máximas figuras, Países Bajos venció 2-1 a Uzbekistán con dos goles de Cody Gakpo

El conjunto asiático sostuvo el orden defensivo durante largos pasajes, aunque en la recta final el delantero selló la victoria para el equipo neerlandés en la preparación rumbo al Mundial 2026

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Con dos goles de penal de Cody Gakpo más el descuento de Igor Sergeev, Países Bajos derrotó 2-1 a Uzbekistán en el duelo amistoso disputado en Icahn Stadium de Nueva York, a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

El encuentro, lejos de la tensión de una competencia oficial, se convirtió en una oportunidad para que el equipo dirigido por Ronald Koeman buscara ritmo antes del inicio del Mundial 2026. La noticia previa al pitido inicial estuvo marcada por la confirmación de que Jurriën Timber no formará parte de la delegación neerlandesa, tras no lograr recuperarse de su lesión.

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En la antesala, los futbolistas de Uzbekistán atravesaron un control inusual: agentes de seguridad alinearon al plantel, utilizaron detectores de metales y perros entrenados inspeccionaron cada bolso, bajo la atenta supervisión del personal del estadio. Esta escena, poco habitual en el contexto de amistosos internacionales, se viralizó rápidamente en redes sociales y medios presentes, mostrando al equipo uzbeko en una situación más propia de un aeropuerto que de un vestuario previo a un partido.

Desde el arranque, la selección europea mantuvo el dominio del balón y se instaló cerca del arco defendido por Utkir Yusupov. A pesar de varias aproximaciones en los primeros 15 minutos, la puntería no acompañó a los atacantes neerlandeses, destacando una ocasión desperdiciada por Tijjani Reijnders frente al arco rival.

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La igualdad llegó tras una acción asociada en el cierre del amistoso en el Icahn Stadium

La jugada determinante llegó cuando Jakhongir Urozov cometió una infracción sobre Crysencio Summerville dentro del área. La árbitra Alyssa Pennington señaló el penal y fue entonces cuando Gakpo transformó la oportunidad en la primera anotación del encuentro a los 32 minutos. Al llegar el entretiempo, la ventaja se mantenía sin sobresaltos para los dirigidos por Koeman.

En el arranque del complemento, Cody Gakpo volvió a probar suerte con un tiro de esquina que pasó ligeramente por encima del travesaño. Poco después, el arco neerlandés tuvo relevo: Mark Flekken ingresó en lugar de Bart Verbruggen para asegurar la valla invicta. El encuentro tuvo un momento de suspenso cuando Brian Brobbey convirtió, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

En la recta final, el equipo dirigido por Fabio Cannavaro buscó generar peligro con pases en profundidad, intentando sorprender a la defensa rival. Sin embargo, la velocidad y el control de Países Bajos prevalecieron, dejando la sensación de que ambos conjuntos aprovecharon el partido como preparación estratégica antes de sus estrenos mundialistas.

El neerlandés convirtió otra vez desde el punto penal en tiempo añadido y definió el resultado en Nueva York

En los instantes finales, Uzbekistán solicitó una sanción máxima por una mano de Guus Til en el área, pero tras la revisión en el VAR, la árbitra determinó que existió una infracción previa por una mano y expulsó al futbolista neerlandés, señalando tiro libre en vez de penal. Akmal Mozgovoy ejecutó la falta, aunque el marcador no sufrió alteraciones hasta el minuto 91, tras una jugada colectiva, Igor Sergeev marcó el empate. En el minuto 96, Gakpo dispuso de una nueva chance desde el punto penal y, con un remate bajo, aseguró la victoria para Países Bajos al restablecer la ventaja.

La selección neerlandesa, que venía de una derrota por 1-0 frente a Argelia, ya tiene definido su camino en el Mundial: integrará el Grupo F y debutará contra Japón el 14 de junio. Luego, se enfrentará a Suecia el 20 y cerrará la fase inicial ante Túnez el 25.

Por su parte, Uzbekistán aguardará su estreno mundialista en el Grupo K. El equipo asiático abrirá su participación frente a Colombia el 17 de junio, se medirá ante Portugal el 23 y finalizará la etapa de grupos ante la República Democrática del Congo.

Con el doblete de Cody Gakpo la selección neerlandesa se quedó con el triunfo en la antesala al Mundial (@OnsOranje)
Con el doblete de Cody Gakpo la selección neerlandesa se quedó con el triunfo en la antesala al Mundial (@OnsOranje)

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