Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

Un soldado ucraniano en el frente, en la guerra contra Rusia, el 28 de noviembre del 2025 (AP foto/Evgeniy Maloletka)

El Ejército de Ucrania cerró mayo con un balance territorial favorable por primera vez desde finales de 2023. Así lo confirmó el lunes el general Oleksandr Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook. Según el militar, sus tropas recuperaron el mes pasado cerca de 100 kilómetros cuadrados más de los que perdieron frente al avance ruso, una cifra que consolida la tendencia iniciada a principios de 2026.

El anuncio de Sirski llega días después de que el canal militar ucraniano DeepState publicara el 2 de junio una estimación que cifraba en apenas 14 kilómetros cuadrados el territorio neto ganado por Rusia durante mayo. El propio DeepState reconoció que su metodología incluye cierto retraso en la confirmación de los avances ucranianos y que el balance final podía resultar favorable para Kiev. Los datos presentados este lunes por Sirski confirman ese pronóstico, con un saldo más favorable para Ucrania que el cálculo preliminar del canal.

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El acumulado del año también muestra un cambio de tendencia sostenida. Sirski indicó que desde enero de 2026 sus fuerzas han recuperado unos 600 kilómetros cuadrados que estaban en manos del Ejército ruso, aunque no precisó cuánto ha cedido Ucrania en ese mismo periodo. El presidente Volodimir Zelensky había cifrado el 22 de mayo en 590 los kilómetros cuadrados liberados en lo que va de año, una cifra que queda ligeramente por debajo del recuento actualizado del mando militar.

Soldados de la 66ta Brigada de Ucrania participan en una formación sobre maniobras de combate, en la región ucraniana de Donetsk, el 25 de septiembre de 2025 (AP Foto/Dan Bashakov)

La caída en el ritmo de los avances rusos resulta pronunciada si se compara con los momentos de mayor presión sobre el frente. Según DeepState, Rusia conquistó en abril 141 kilómetros cuadrados, muy lejos de los 725 capturados en noviembre de 2024, el mes más productivo para el Kremlin en el periodo cubierto por ese sistema de seguimiento. El retroceso sistemático refleja la combinación de mayor resistencia ucraniana y crecientes dificultades logísticas del ejército ruso.

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El punto de inflexión del año se produjo en febrero, cuando el Ejército ucraniano logró sus mayores ganancias territoriales entre el 11 y el 15 de ese mes, con unos 200 kilómetros cuadrados recuperados en la zona al este de Zaporizhzhia, en el avance más rápido desde la contraofensiva de junio de 2023. La operación forzó a Moscú a redirigir parte de sus fuerzas desde los sectores de Pokrovsk y Ocheretine para contener el avance ucraniano en esa dirección.

El objetivo declarado de Kiev no es reconquistar grandes franjas de golpe, sino imponer un coste insostenible al avance ruso. El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, fijó como meta estratégica infligir al menos 200 bajas rusas por cada kilómetro cuadrado que el Kremlin intente capturar. En marzo esa tasa se situó en 254 bajas por kilómetro conquistado, y en abril en 179.

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El cambio de dinámica tiene un peso político que supera los mapas. El jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Kirilo Budanov, afirmó el 1 de junio que considera posible terminar la guerra antes del invierno de 2026, en línea con declaraciones de Zelensky, quien señaló que la ventana para negociar con Moscú permanecerá abierta mientras Kiev mantenga la iniciativa en el campo de batalla. La aritmética del frente, por primera vez en mucho tiempo, respalda esa apuesta.