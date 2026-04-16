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Aprovecha en Steam: cuatro nuevos juegos gratis disponibles antes del viernes

La plataforma sorprende con títulos como Unbounded, Pixel Pile, GLOCKTOPUS y Focus Knight, disponibles por tiempo limitado

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Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam lanza cuatro juegos gratis para PC: explora propuestas originales sin gastar dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ha lanzado una nueva tanda de títulos gratuitos para PC que pueden sumarse a tu biblioteca sin costo alguno. La oferta llega justo antes del fin de semana, facilitando que los usuarios experimenten propuestas frescas y originales sin necesidad de realizar compras.

Los juegos gratuitos en Steam se han convertido en una oportunidad habitual para explorar nuevas ideas y apoyar a estudios independientes, especialmente para quienes buscan alternativas fuera de los grandes lanzamientos comerciales.

La disponibilidad de estos juegos es limitada, por lo que es recomendable reclamarlos cuanto antes. Una vez añadidos a la cuenta, los títulos permanecerán en la biblioteca de Steam de forma permanente, incluso si se instalan posteriormente. Esta dinámica impulsa la experimentación y permite a los jugadores descubrir joyas ocultas en el catálogo digital.

Así puedes reclamar los nuevos juegos gratuitos en Steam y sumar experiencias frescas a tu colección - VALVE
Así puedes reclamar los nuevos juegos gratuitos en Steam y sumar experiencias frescas a tu colección - VALVE

Cuatro juegos gratis en Steam para descubrir esta semana

Los siguientes títulos están disponibles para descargar de manera gratuita desde hoy y hasta el viernes:

1. Unbounded Un propuesta orientada a la exploración y la libertad de movimiento. El ritmo lo define el propio jugador mientras recorre escenarios abiertos y variados, priorizando la experiencia de descubrimiento.

2. Pixel Pile Videojuego de estética retro que apuesta por mecánicas sencillas y directas. Resulta ideal para partidas rápidas y sin complicaciones, evocando el encanto de los clásicos con un enfoque accesible.

3. GLOCKTOPUS Acción desenfadada con toques caóticos. El usuario debe enfrentarse a enemigos en situaciones imprevisibles, lo que añade un componente de sorpresa y dinamismo a cada partida.

4. Focus Knight: Productivity RPG Una propuesta original que mezcla elementos de rol con productividad. Incentiva el avance a través de la consecución de tareas y objetivos, combinando el progreso en el juego con la gestión personal.

Todos estos juegos pueden ser reclamados desde Steam sin ningún costo y se suman de inmediato a la biblioteca del usuario. Aunque no se trata de grandes producciones, ofrecen experiencias diferentes, perfectas para quienes buscan probar algo nuevo sin compromiso económico.

Cómo reclamar los juegos gratis en Steam: guía rápida

Para aprovechar la promoción y asegurarte de que los títulos queden guardados en tu cuenta, sigue estos pasos:

  1. Accede a tu cuenta de Steam Ingresa a través de la aplicación en tu PC o desde store.steampowered.com.
  2. Busca los juegos gratuitos Utiliza la barra de búsqueda para localizar cada título o explora la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Añade los juegos a tu biblioteca Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego mientras el precio siga en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición Tras este paso, el juego quedará guardado en tu biblioteca de Steam, disponible para instalar en cualquier momento, incluso después del final de la promoción.

Consejos para no perder futuras oportunidades

Cinco niños latinos, concentrados, juegan un videojuego en un computador de escritorio. Algunos usan mandos, mientras uno maneja el teclado y el ratón.
Una vez añadidos a la cuenta, los títulos permanecen de forma permanente, incentivando la experimentación y el descubrimiento de joyas ocultas en el catálogo digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Revisa frecuentemente la sección de promociones y juegos gratuitos, ya que algunas ofertas pueden desaparecer sin previo aviso.
  • Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevos lanzamientos y promociones exclusivas.
  • Explora títulos relacionados, ya que estas campañas suelen estar acompañadas de descuentos en otros juegos del mismo estudio o género.
  • Comparte estas promociones con amigos para disfrutar de la experiencia en grupo y descubrir juntos nuevas propuestas.

La oferta regular de juegos gratuitos en Steam no solo amplía las opciones para los jugadores, también fomenta la experimentación y apoya a desarrolladores independientes. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar la biblioteca, conocer mecánicas innovadoras y contribuir al dinamismo de la industria del videojuego.

Antes del viernes, revisa tu cuenta de Steam y añade estos cuatro juegos gratuitos para renovar tu catálogo sin gastar dinero. Steam continúa siendo una referencia para quienes buscan variedad y nuevas experiencias en el universo del gaming para PC.

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