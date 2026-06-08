Accidente fatal en la Ruta 12: un impresionante choque múltiple dejó cuatro muertos y varios heridos

El siniestro ocurrió en el kilómetro 98, cerca del complejo Zárate - Brazo Largo. Hay tres vehículos involucrados y provocó el cierre total de la mano que va de Entre Ríos a Buenos Aires

Un brutal accidente múltiple dejó al menos cuatro víctimas fatales y varios heridos en la Ruta Nacional 12. El siniestro se registró a la altura del kilómetro 98, en la zona de Isla Talavera, cerca del complejo Zárate - Brazo Largo que une la provincia de Buenos Aires con la de Entre Ríos.

De acuerdo con lo que se informó hasta el momento, el choque involucró a dos autos y una camioneta. Según reportaron medios locales, por causas que aún están en investigación, los vehículos chocaron entre sí y esto provocó que uno volcase con consecuencias fatales para cuatro personas.

PUBLICIDAD

El hecho tuvo lugar este lunes por la tarde en el sector bonaerense del Delta, entre los dos puentes del complejo vial. Se trata de uno de los corredores de mayor tránsito del país, ya que la Ruta 12 forma parte de la llamada Autovía del Mercosur, que conecta Buenos Aires con las provincias del litoral argentino.

Como consecuencia directa del siniestro, Vialidad Nacional informó mediante un comunicado el cierre total de la calzada en sentido norte-sur, es decir, desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires. El organismo solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal operativo desplegado en el lugar y prever demoras considerables hasta que se normalice la circulación.

PUBLICIDAD

El brutal accidente en la Ruta 12 dejó cuatro muertos

Ya cerca de las 19, se había habilitado un carril de la mano a Buenos Aires, pero las autoridades expresaron que todavía se mantuvieran las precauciones en la zona.

En el lugar intervinieron fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y personal de Seguridad Vial, que trabajaron de manera simultánea en la asistencia a las víctimas, el ordenamiento del tránsito y el relevamiento pericial de la escena. Las tareas de remoción de los vehículos involucrados también formaban parte del operativo al momento de elaborarse esta información.

PUBLICIDAD

El número exacto de heridos no fue confirmado de manera oficial, aunque, de acuerdo con lo que informaron medios locales, fuentes vinculadas al operativo indicaron que varios ocupantes de los vehículos fueron asistidos por los servicios de emergencia en el lugar.

Las identidades de las personas fallecidas no fueron divulgadas por las autoridades hasta el cierre de la información disponible. Tampoco se precisaron los datos de quienes resultaron lesionados ni la gravedad de sus estados.

PUBLICIDAD

Las causas que desencadenaron la colisión permanecían bajo investigación. Los peritos avanzaban en la reconstrucción de la mecánica del accidente para determinar de qué manera se produjo el impacto inicial y las circunstancias que llevaron al vuelco posterior.

El tránsito estuvo cortado durante varias horas en el ramal mano a Buenos Aires

Manejaba borracho, chocó a una moto y un joven murió en Entre Ríos

En la madrugada del domingo, un siniestro vial conmocionó a la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Un motociclista de 20 años perdió la vida tras un violento choque en la intersección de San Juan y Carriego, un cruce habitualmente transitado.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió poco después de las tres de la mañana, cuando el tránsito en la zona era escaso pero no inexistente. El estruendo alertó a vecinos y comerciantes cercanos, quienes observaron la llegada de patrullas y ambulancias. El incidente puso en evidencia la persistente problemática de la seguridad vial en la localidad, sumando un nuevo episodio trágico al registro de accidentes nocturnos.

De acuerdo con el parte oficial, un Ford Focus, manejado por un hombre de 65 años, se desplazaba por calle San Juan en sentido norte-sur. Al llegar a la esquina con Carriego, impactó contra una Motomel 150 cc, que circulaba de este a oeste. Las causas exactas del choque aún están bajo investigación, aunque los primeros indicios apuntan a una combinación de imprudencia y exceso de velocidad.

PUBLICIDAD

El joven Sergio Daniel Chávez, de 20 años, falleció en el lugar debido a las gravísimas heridas sufridas. El deceso se produjo antes de que pudiera recibir asistencia médica. La víctima fatal viajaba acompañada por una joven de 21 años, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat y permanecía bajo observación y se aguardaba un informe médico para determinar la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo a lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el conductor del automóvil, en tanto, resultó ileso y permaneció en el sitio del hecho. Uno de los datos más relevantes surgidos durante la madrugada fue el test de alcoholemia practicado al conductor del Ford Focus. Concordia Policiales dio a conocer que el examen arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica el límite legal permitido para conducir en la provincia.

PUBLICIDAD