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Facundo Tello será el primer árbitro argentino en debutar en el Mundial 2026: en qué partido fue designado

Junto a Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, el juez principal fue confirmado para el segundo día de actividad de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá

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Facundo Tello tiene asignado su primer encuentro como árbitro principal en el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Facundo Tello tiene asignado su primer encuentro como árbitro principal en el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El fútbol argentino vivirá un hecho inédito en la próxima Copa del Mundo, que comenzará este jueves 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez, tres árbitros nacionales formarán parte de la máxima cita del deporte, marcando un hito para la disciplina en el país.

La noticia quedó confirmada días atrás, cuando la designación de Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez como representantes argentinos en el Mundial 2026 fue oficializada. De ese grupo, la primera actuación recaerá sobre Tello, quien recibió la asignación de dirigir el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, encuentro que abrirá la actividad para la terna arbitral argentina el viernes 12 de junio a las 16 (hora argentina), en el BMO Field de Toronto.

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Facundo Tello encabeza el cuerpo arbitral argentino para el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina
Facundo Tello encabeza el cuerpo arbitral argentino para el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina

El equipo arbitral se completará con Juan Pablo Belatti como primer asistente y Gabriel Chade como segundo juez. De este modo, la presencia argentina en el arbitraje tendrá un protagonismo especial desde el segundo día del certamen. La tecnología también contará con participación nacional, ya que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR en el mismo encuentro. Esta inclusión en el soporte tecnológico resalta la confianza de la organización en la formación y capacidad de los jueces argentinos para ocupar todos los roles clave en el arbitraje moderno.

La figura de Facundo Tello se ha consolidado como un emblema del arbitraje contemporáneo, tanto por su perfil atlético como por su enfoque técnico. Su resistencia aeróbica le permite ejecutar desplazamientos largos y veloces, manteniéndose siempre cerca de la jugada. Esta proximidad le otorga una ventaja a la hora de evaluar acciones tácticas y aplicar correctamente la ley de ventaja, así como intervenir con precisión en situaciones de alta tensión dentro del campo.

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El árbitro argentino ha logrado una notable regularidad en competencias internacionales desde la Copa Mundial de Qatar 2022. En el período comprendido entre ese torneo y la actualidad, Tello ha sido el argentino con mayor presencia en certámenes de la FIFA, incluyendo torneos Intercontinentales, el Mundial de Clubes y las Copas Mundiales Sub 17 y Sub 20. A sus 41 años, su nombre ya se asocia con la máxima referencia del arbitraje de su país en la escena internacional.

Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en representación de Brasil en el partido inaugural del Mundial
Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en representación de Brasil en el partido inaugural del Mundial

En el marco del inicio de un nuevo certamen global, el arbitraje sudamericano también tendrá un papel destacado en el partido inaugural. El brasileño Wilton Sampaio ha sido designado para impartir justicia en el encuentro entre México y Sudáfrica, programado para este jueves 11 a las 16 horas, en coincidencia con la ceremonia de apertura. El hecho de que un juez sudamericano sea el encargado de dar el pitazo inicial subraya la confianza depositada por FIFA en los árbitros de la región.

Wilton Sampaio, quien ostenta la categoría FIFA desde 2013, se ha afianzado como un referente en su país y una presencia habitual en los principales campeonatos organizados por FIFA y Conmebol. En el encuentro inaugural, estará acompañado por Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes, conformando un equipo íntegramente brasileño para el debut del torneo.

El designado para abrir el evento deportivo más seguido del planeta afrontará la responsabilidad de tomar decisiones en un escenario de máxima exposición y presión mediática. Su experiencia en torneos internacionales será clave para garantizar el desarrollo fluido del partido y la correcta aplicación del reglamento desde el primer minuto.

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