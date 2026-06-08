Video: un hombre arrojó una bomba molotov contra el Concejo Deliberante de Berisso y terminó aprehendido

El momento en el que el hombre arrojó la bomba

Un hombre de 33 años fue aprehendido acusado de arrojar una bomba molotov contra el Concejo Deliberante de Berisso y luego darse a la fuga. La secuencia fue registrada por testigos que pasaban por el lugar. Tras el procedimiento, intervino el Juzgado de Familia de turno luego de que los familiares del sospechoso presentaran documentación médica que acredita un diagnóstico de esquizofrenia.

El episodio ocurrió este lunes en las inmediaciones de la Avenida Montevideo entre calles 8 y 9. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso indicó que personal del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar tras una alerta sobre un hombre que arrojó un objeto incendiario contra las instalaciones del Concejo Deliberante y luego se dio a la fuga.

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En el video que encabeza esta nota se observa el momento en el que el hombre se acercó al edificio y arrojó la bomba casera contra el frente del Concejo Deliberante. Luego, se retiró del lugar y abordó un automóvil blanco.

Tras el ataque, se desplegó un operativo cerrojo con patrullas en distintos puntos de la ciudad. El sospechoso fue interceptado en la zona de calle 161 entre 4 y 5. Fuentes policiales detallaron que al descender del vehículo, el conductor de 33 años, identificado como D.A.A., extrajo un cuchillo de aproximadamente 26 centímetros de largo y se abalanzó contra los efectivos, quienes lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.

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El aprehendido intentó atacar con un cuchillo a los efectivos policiales

Durante el procedimiento no se registraron heridos ni entre el personal policial ni en el propio sospechoso. El arma blanca fue incautada y el hombre trasladado a la dependencia policial correspondiente. Familiares del aprehendido se presentaron posteriormente en la sede policial y aportaron documentación médica que acredita un diagnóstico de esquizofrenia.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 y fue caratulada como daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad.

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De acuerdo con las fuentes consultadas, tras la comunicación con la fiscalía interviniente se dispuso la intervención del Juzgado de Familia de turno para evaluar la situación del acusado en función de la patología informada por sus allegados.

El Juzgado de Familia en turno evaluará la situación clínica del acusado, quién presentaría un diagnóstico de esquizofrenia

Tras el ataque, el Concejo Deliberante de Berisso difundió un comunicado en el que confirmó que no hubo personas heridas y destacó el rápido accionar de las fuerzas de seguridad para identificar y localizar al sospechoso.

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Según indicaron, el hombre fue identificado por personal de seguridad del organismo luego de escapar en un vehículo. A partir de esa información, y mediante un trabajo coordinado entre el Centro Operativo de Monitoreo (COM) y efectivos de la Comisaría Primera de Berisso, se implementó un operativo cerrojo que permitió su aprehensión.

En el mismo mensaje, las autoridades señalaron que, de acuerdo con la información recabada por los organismos intervinientes, la persona involucrada “atravesaría una situación vinculada a su salud mental”, una circunstancia que, afirmaron, está siendo abordada por las áreas competentes.

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Además, llevaron tranquilidad a los vecinos al remarcar que las actividades del cuerpo legislativo continuaron desarrollándose “con absoluta normalidad” y agradecieron la intervención del COM y de la Policía bonaerense. “Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la convivencia pacífica y el respeto mutuo como valores fundamentales de nuestra comunidad”, concluyeron.