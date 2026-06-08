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Una figura de Brasil puso a Argentina como ejemplo para explicar por qué su selección puede ganar el Mundial 2026

El mediocampista salió al cruce de las declaraciones de Hugo Sánchez y de Michael Olise, quienes minimizaron a la Verdeamarela

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El futbolista brasileño del Newcastle brindó una conferencia de prensa y al ser consultado sobre el presente irregular de la selección brasileña fue contundente: "Brasil es uno de los favoritos en cualquier competición que disputa, nadie tiene cinco estrellas en el pecho" (Video: OneFootball)

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la subestimación que algunos sectores del periodismo internacional y figuras del fútbol mundial tienen hacia Brasil de cara al Mundial, Bruno Guimarães, mediocampista del Newcastle no esquivó las críticas y respondió con un argumento que generó debate en las redes sociales: “Argentina no era favorita en el último Mundial y ganó”.

La rueda de prensa de este lunes con el volante de 28 años dejó más de una declaración para el análisis. Pero fue la pregunta del periodista Alexandre Prates, de Bandeirantes, la que abrió el capítulo más tenso de la tarde. Prates citó dos fuentes concretas: el delantero francés Michael Olise, quien al ser consultado sobre jugadores de Brasil que le generaran respeto respondió que no había a quién citar, y Hugo Sánchez, a quien presentó como “el mayor jugador de la historia de México“, que proyectó a los brasileños llegando como mucho a la sexta posición del torneo. La pregunta fue directa: ¿será una sorpresa si Brasil es campeón del mundo?

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Guimarães no tardó en contestar. “Creo que mucha gente hace cosas para aparecer”, dijo, y luego fue al fondo del asunto: “Brasil, en cualquier competencia que va, es uno de los favoritos. Nadie tiene cinco estrellas en el pecho. Sabemos que eso no entra en el campo”.

El jugador mencionó a Vinícius Júnior y a Raphinha como ejemplos de figuras que brillan en los mayores clubes del mundo, y añadió que, al menos en Inglaterra, el respeto hacia la selección brasileña es una constante entre sus compañeros del Newcastle. “Creo que mucha gente, principalmente en Inglaterra, con todas las personas con las que hablo en mi equipo, respetan mucho a Brasil“, afirmó.

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El mediocampista de 28 años respondió en rueda de prensa a las declaraciones de Hugo Sánchez, quien proyectó a Brasil en la sexta posición del torneo, y del delantero Michael Olise, quien dijo no tener a ningún brasileño en su lista de jugadores a respetar (Reuters)
El mediocampista de 28 años respondió en rueda de prensa a las declaraciones de Hugo Sánchez, quien proyectó a Brasil en la sexta posición del torneo, y del delantero Michael Olise, quien dijo no tener a ningún brasileño en su lista de jugadores a respetar (Reuters)

La referencia a Argentina no fue casual ni improvisada, al responder sobre qué se necesita más allá del talento para ganar una Copa del Mundo, Guimarães retomó una idea que el propio entrenador Carlo Ancelotti había planteado al momento de anunciar la convocatoria: que ganaría la selección más resiliente, por encima de la de mayor calidad individual. “Creo que en un Mundial solo el talento no alcanza. Tienes que trabajar duro, tienes que correr con los once, tienes que defender cuando toca defender y atacar cuando toca atacar”, señaló el volante, para cerrar con la mención que resumió su postura: “Argentina no era favorita en el último Mundial y ganó. El favoritismo es importante para ustedes, pero para nosotros aquí no es muy importante”.

La postura del jugador estuvo en línea con el tono general que la delegación brasileña ha adoptado en estas semanas previas al torneo. “Lo tomamos partido a partido”, aclaró Guimarães, quien en la misma rueda de prensa también se refirió al debut de Brasil ante Marruecos, al que calificó como “un partido clave” frente a “una de sus mejores generaciones”.

El mediocampista admitió que no tenía certeza sobre si Marruecos había sido campeón de la Copa Africana de Naciones (AFCON) más reciente, pero no escatimó en reconocimiento: “Les damos todos los méritos, los respetamos mucho”.

Sobre el estado del grupo tras los dos amistosos de preparación —ambos con victoria— Guimarães describió un plantel que llega con confianza, aunque con plena conciencia de que los resultados previos al torneo no pesan una vez que el campeonato arranca. “Sabemos que cuando comienza la Copa del Mundo, todos olvidan lo que pasó antes", reconoció.

Bruno Guimarães salió al paso de las voces que minimizan las chances de Brasil en el Mundial y apeló al título de Argentina en Qatar 2022 como prueba de que el favoritismo no define campeones, a cinco días del debut ante Marruecos (Reuters)
Bruno Guimarães salió al paso de las voces que minimizan las chances de Brasil en el Mundial y apeló al título de Argentina en Qatar 2022 como prueba de que el favoritismo no define campeones, a cinco días del debut ante Marruecos (Reuters)

La jornada también estuvo marcada por la baja de Wesley, descartado por lesión a cinco días del debut. Guimarães habló sobre el impacto emocional de esa noticia en el vestuario: “Estar en una Copa del Mundo es el punto culminante de nuestra carrera, y perder una Copa del Mundo faltando solo cinco días es muy triste”.

El mediocampista le deseó una pronta recuperación y señaló que la situación se convierte en un motivo adicional para el grupo: “Ya tenemos mil motivos para correr, pero ahora tenemos uno más, que será por él”. En su lugar fue convocado Ederson, quien se integró al plantel esa misma mañana.

El propio Guimarães atravesó meses de incertidumbre antes de llegar al torneo. Una lesión —la más grave de su carrera, según reconoció— lo mantuvo fuera de las canchas durante once semanas a principios de año, período que describió como “horrible”, con noches sin dormir a la espera de los resultados médicos. En medio de la recuperación, también contrajo paperas. “Me recuperé, quedé bien lo más rápido posible”, dijo, y afirmó que llega al torneo “cien por ciento mental y físicamente”.

El debut de Brasil en el Mundial está programado para el sábado, con el partido frente a Marruecos como primer paso de una campaña que, según el propio Guimarães, tiene un objetivo claro desde el primer minuto: “Empezar bien, empezar con victoria, porque todo se basa en el primer partido”.

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