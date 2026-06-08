América Latina

Ecuador: el presidente de la Asamblea renunció en medio de una reestructuración del Ejecutivo

La salida de Niels Olsen, aliado clave de Daniel Noboa en el Legislativo, se suma a la dimisión de la canciller Gabriela Sommerfeld y revela la intensidad de los movimientos previos a las elecciones locales de noviembre

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Niels Olsen pronuncia su discurso mientras la Asamblea Nacional de Ecuador lo elige como su nuevo presidente durante una sesión en Quito, Ecuador, el 14 de mayo de 2025 REUTERS/Karen Toro
Niels Olsen pronuncia su discurso mientras la Asamblea Nacional de Ecuador lo elige como su nuevo presidente durante una sesión en Quito, Ecuador, el 14 de mayo de 2025 REUTERS/Karen Toro

La semana arrancó en Ecuador con un nuevo sacudón institucional. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, renunció este lunes ante el pleno del Legislativo, apenas 24 horas después de que la canciller Gabriela Sommerfeld presentara su dimisión. Dos renuncias en dos días, ambas vinculadas al partido gobernante Acción Democrática Nacional (ADN), confirman que el aparato político de Daniel Noboa atraviesa una transformación con miras a las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

Olsen ocupó la presidencia de la Asamblea durante 390 días, desde el 14 de mayo de 2025, cuando fue elegido para el cargo con 80 votos de la bancada de ADN y sus aliados. Antes de llegar al Legislativo, se había desempeñado como ministro de Turismo con Guillermo Lasso y con Noboa, función a la que renunció en agosto de 2024 para competir como candidato a asambleísta. Durante su mandato impulsó 26 leyes y protagonizó una operación de depuración interna para erradicar el nepotismo, que derivó en la desvinculación de más de 40 funcionarios con lazos familiares con legisladores.

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Ante el pleno, Olsen no ocultó la dimensión de su decisión. “Esta es una decisión mía, tomada con la misma convicción que he tomado cada decisión importante en mi vida. No me voy vencido ni cansado. Me voy entero, me voy libre, porque creo que los ciclos tienen sus momentos justos”, declaró ante el Legislativo. El trasfondo es político: días atrás ADN lo había anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas para los comicios seccionales de 2027, lo que convierte su regreso a Guayaquil —su ciudad natal— en el primer paso de una nueva campaña.

Tras su renuncia, asumió la conducción del Legislativo la primera vicepresidenta, Mishel Mancheno, también de ADN, quien deberá completar el periodo 2025-2027. La Asamblea tendrá ahora que elegir un nuevo primer vicepresidente, lo que abre negociaciones internas en el oficialismo.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reelegido para un segundo mandato, se saludan durante la ceremonia de investidura en la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025 REUTERS/Cristina Vega
El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reelegido para un segundo mandato, se saludan durante la ceremonia de investidura en la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025 REUTERS/Cristina Vega

La renuncia de Sommerfeld se produjo la noche del 7 de junio, tras más de dos años y medio al frente de la política exterior ecuatoriana. La empresaria y diplomática informó su salida en una carta pública difundida a través de los canales oficiales de la Cancillería, en la que citó razones personales y de salud. El contexto es revelador: el 1 de junio, ADN la había anunciado como candidata a la Alcaldía de Quito, una de las candidaturas más importantes del oficialismo en los próximos comicios locales. La normativa ecuatoriana obliga a los ministros a dejar sus funciones antes de oficializar sus postulaciones.

Noboa designó de inmediato a Roberto Kury como nuevo canciller. Hasta entonces ministro de Telecomunicaciones, Kury es ingeniero en Ciencias de la Administración con un máster en Administración de Empresas por Babson College y una trayectoria ligada a la transformación digital del Estado. El ministerio que dejó fue absorbido por la nueva cartera de Infraestructura y Tecnología, resultado de la reestructuración impulsada por el Ejecutivo.

Esa reorganización constituye el telón de fondo de ambas renuncias. El pasado jueves, el Gobierno formalizó la fusión de ocho ministerios y secretarías bajo el rótulo de “proceso de optimización institucional”, después de que Noboa adelantara que reduciría de 14 a 10 las carteras de Estado, medida idéntica a la que ya aplicó en julio de 2025.

Lo que en apariencia fue un fin de semana de dimisiones individuales marca en realidad el inicio formal del ciclo preelectoral del noboísmo. La pregunta que queda abierta es si la reconfiguración simultánea del gabinete y del Legislativo consolida o fragmenta al movimiento gobernante de cara a una cita en la que ADN buscará afirmar su presencia en las principales alcaldías y prefecturas del país.

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