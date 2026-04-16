Juego gratis para Xbox y PC: descarga este clásico RPG para siempre en tu cuenta

Microsoft ofrece la descarga gratuita de Wasteland Remastered para Xbox One, Xbox Series y PC a través de la Microsoft Store.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft sorprende a la comunidad de jugadores con un título gratis que es un clásico del rol postapocalíptico: Wasteland Remastered, disponible de forma gratuita para quienes utilicen Xbox One, Xbox Series o PC.

Esta iniciativa permite sumar a la biblioteca personal un título que ha dejado huella en la historia de los videojuegos y que sirvió de inspiración directa para franquicias tan reconocidas como Fallout.

El anuncio se realizó a través de canales oficiales, aunque el mensaje original en redes sociales fue retirado poco después. Pese a ello, el enlace para reclamar el juego sigue activo y los usuarios pueden aprovechar la oportunidad, sin coste, desde la Microsoft Store.

Sin embargo, se desconoce hasta cuándo estará disponible esta promoción, por lo que la recomendación general es actuar con rapidez para asegurarse una copia permanente.

Wasteland Remastered, un clásico RPG postapocalíptico, puede reclamarse sin coste mientras dure la promoción especial, cuyo fin aún no ha sido anunciado.

Un clásico del género RPG postapocalíptico

Wasteland Remastered es la versión modernizada de un juego original de 1988 creado por Interplay Productions. El desarrollo estuvo a cargo de Krome Studios bajo la supervisión de inXile Entertainment, estudio fundado por Brian Fargo, quien fue también director del título original. Esta remasterización fue lanzada en febrero de 2020, con el objetivo de celebrar el 30º aniversario del primer juego, y su precio habitual es de 14,99 dólares en tiendas digitales como Steam y GOG.

El valor de Wasteland en la historia de los videojuegos resulta incuestionable. No solo estableció las bases para los RPG ambientados en mundos devastados por la guerra nuclear, sino que marcó el tono y las mecánicas que luego adoptarían otras sagas. De hecho, la influencia de Wasteland fue determinante en la creación de Fallout, una de las franquicias más reconocidas del género.

La trama de Wasteland traslada al jugador al año 2087. El mundo, arrasado por un conflicto nuclear, se convierte en un páramo radioactivo donde la supervivencia es la prioridad. El jugador se pone en la piel de uno de los Desert Rangers, un grupo de agentes cuya misión es proteger lo que queda del suroeste de Estados Unidos y defender a los supervivientes frente a amenazas como el hambre, las enfermedades, los saqueadores y los mutantes.

Características de la versión remasterizada

La remasterización de Wasteland no se limita a un simple lavado de cara. El trabajo de Krome Studios incluyó una mejora sustancial en los gráficos, una actualización del sonido y una expansión de la banda sonora original. Además, se corrigieron errores presentes en la primera versión y se implementaron mejoras de calidad de vida para facilitar la experiencia de los jugadores actuales.

La remasterización de Wasteland incluye mejoras gráficas, actualización de sonido y expansión de la banda sonora original para ofrecer una experiencia moderna.

En el plano jugable, Wasteland Remastered conserva la esencia estratégica y narrativa del juego de 1988. La historia sigue siendo la misma, respetando tanto el desarrollo de personajes como la toma de decisiones que afectan el rumbo de la partida.

El universo postapocalíptico presenta escenarios desolados y peligros constantes, con enemigos que van desde bandas de saqueadores hasta criaturas mutantes, características distintivas del género.

Cómo descargar Wasteland Remastered gratis en Xbox y PC

El proceso para reclamar Wasteland Remastered no tiene ninguna dificultad. Basta con acceder a la Microsoft Store desde una consola Xbox One, Xbox Series o desde un PC, ya sea a través de la aplicación oficial o mediante el navegador web. Una vez en la tienda, el usuario puede buscar el título y añadirlo a su biblioteca personal de manera permanente, siempre y cuando la oferta siga activa.

Para añadir Wasteland Remastered gratis a la biblioteca, solo es necesario acceder a la Microsoft Store desde Xbox o PC antes de que finalice la oferta.

No existe una fecha límite anunciada para esta promoción. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios que actúen con prontitud y reclamen su copia antes de que el juego regrese a su precio habitual.

Quienes logren sumar el título a su cuenta lo conservarán indefinidamente, sin necesidad de suscripciones adicionales ni pagos futuros.