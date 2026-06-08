Deportes

El gigante de Europa que tiene al Dibu Martínez como “objetivo prioritario” después del Mundial 2026

El arquero de la selección argentina podría marcharse del Aston Villa y recalar en una de las ligas más importantes del Viejo Continente

Guardar
Google icon
Di Martínez se podría marchar del Aston Villa tras la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)
Di Martínez se podría marchar del Aston Villa tras la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Mientras continúa con su recuperación de la fractura en su dedo para llegar en óptimas condiciones para el Mundial 2026 con la selección argentina, el futuro de Emiliano Martínez tras el certamen en los Estados Unidos, Canadá y México podría dar un vuelco. La Juventus inició gestiones para contratar al arquero del Aston Villa, al punto de que el Dibu se convirtió en el “objetivo prioritario” del elenco italiano en el mercado de pases.

Luego de que las negociaciones con el brasileño Alisson Becker del Liverpool se rompieran, La Vecchia Signora empezó las tratativas pertinentes para adquirir al argentino. “Juventus quiere a Dibu Martínez como objetivo prioritario para la posición de portero después de que el acuerdo con Alisson se haya frustrado. Las conversaciones han comenzado para preguntar por el precio y los detalles del contrato. Salario alto pero la Juve está interesada en explorar el traspaso”, informó el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano.

PUBLICIDAD

Pese a que el futuro del Dibu Martínez se decidirá luego de su participación en la Copa del Mundo con Argentina, Juventus busca de forma desesperada un arquero tras una temporada en la que el titular Michele Di Gregorio mostrara un pésimo desempeño. La gran traba del guardameta de 33 años está centrada en que tiene contrato con el Aston Villa hasta el 2029, con un salario que estaría cerca de los seis millones de euros por temporada, según informó Sky Sports. Para la dirigencia de Turín, esa inversión sería alta, pero también una forma de asegurar el arco durante varios años.

Juvenuts tiene al Dibu Martínez como máxima prioridad (REUTERS/Kemal Aslan)
Juvenuts tiene al Dibu Martínez como máxima prioridad (REUTERS/Kemal Aslan)

“La Juve quiere resolver definitivamente la cuestión del arco y confiarle el puesto a un número uno de gran experiencia, personalidad y mentalidad ganadora. Dibu Martínez es la novedad: el portero de Aston Villa y la selección argentina es, por sí mismo, un ganador, como demuestran las siete finales jugadas y ganadas en distintas competiciones”, indicó el medio citado hace algunos días. El equipo inglés pagó más de 17 millones de euros por su ficha en 2020.

PUBLICIDAD

El avance por Martínez tomó fuerza después de que se frustrara la primera opción de la Juventus. El cuadro de Turín había alcanzado un principio de acuerdo contractual con Alisson Becker por tres años y cerca de cinco millones de euros por temporada. Sin embargo, ese plan quedó bloqueado por la negativa del Liverpool, en un contexto marcado por la salida de varias figuras y un cambio de entrenador en el club inglés. A partir de esa respuesta, la entidad italiana reordenó sus prioridades y elevó la candidatura del argentino.

Hay que recordar que el Dibu Martínez estuvo cerca de marcharse del Aston Villa al final de la temporada pasada, al punto de que se despidió de los hinchas en el Villa Park entre lágrimas en el último partido. Finalmente, el arquero argentino se quedó como el guardián del arco Villano y fue clave en la consagración de la UEFA Europa League frente al Friburgo de Alemania, final en la que se produjo la lesión en el dedo que lo marginó de los amistosos de la Selección.

Dibu Martínez, con uniforme de Argentina, controla un balón de fútbol con su rodilla izquierda en un campo verde. Detrás, una portería con red hexagonal visible
Dibu Martínez llegará en plenas condiciones para el debut de la selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026 (@Argentina)

El experimentado arquero evoluciona perfectamente de su fractura y ya le retiraron el yeso del dedo anular de la mano derecha. Pese a que mantiene un vendaje especial en la zona afectada, su recuperación marcha según lo planeado. Juan Musso y Gerónimo Rulli fueron los titulares en los amistosos contra Honduras e Islandia, respectivamente, y el Dibu Martínez volverá en el debut contra Argelia el 16 de junio.

Recién a partir del 12 o 13 de junio, días después del segundo amistoso, el arquero comenzará a trabajar con intensidad plena. La idea del cuerpo técnico es que, en la última semana antes del arranque de la copa, Martínez empiece a ser exigido de manera progresiva. Por ahora, la prioridad es que el hueso termine de soldar antes de someterlo a la demanda de un entrenamiento de alta intensidad.

El propio Martínez había dado señales de confianza hace algunos días en el entrenamiento de la delegación albiceleste. Consultado por los periodistas sobre sus chances de llegar al estreno mundialista, respondió con el pulgar en alto: “Muy bien, llego, llego”.

Temas Relacionados

Emiliano Dibu MartínezJuventusAston VillaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO: Scaloni brinda una conferencia de prensa antes del último amistoso ante Islandia: el estado de los lesionados

El entrenador de la Selección hablará desde las 19:45 en Auburn, Alabama, con la atención puesta en Paredes, Álvarez y Martínez antes del choque de este martes

EN VIVO: Scaloni brinda una conferencia de prensa antes del último amistoso ante Islandia: el estado de los lesionados

Facundo Tello será el primer árbitro argentino en debutar en el Mundial 2026: en qué partido fue designado

Junto a Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, el juez principal fue confirmado para el segundo día de actividad de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá

Facundo Tello será el primer árbitro argentino en debutar en el Mundial 2026: en qué partido fue designado

Pese a la baja de una de sus máximas figuras, Países Bajos venció 2-1 a Uzbekistán con dos goles de Cody Gakpo

El conjunto asiático sostuvo el orden defensivo durante largos pasajes, aunque en la recta final el delantero selló la victoria para el equipo neerlandés en la preparación rumbo al Mundial 2026

Pese a la baja de una de sus máximas figuras, Países Bajos venció 2-1 a Uzbekistán con dos goles de Cody Gakpo

Una figura de Brasil puso a Argentina como ejemplo para explicar por qué su selección puede ganar el Mundial 2026

El mediocampista salió al cruce de las declaraciones de Hugo Sánchez y de Michael Olise, quienes minimizaron a la Verdeamarela

Una figura de Brasil puso a Argentina como ejemplo para explicar por qué su selección puede ganar el Mundial 2026

El análisis que revela el error de estrategia de Alpine que complicó a Colapinto en el GP de Mónaco de F1

El seguimiento hecho por la proveedora de neumáticos demostró que el argentino pudo haber estirado su parada al menos hasta la primera neutralización

El análisis que revela el error de estrategia de Alpine que complicó a Colapinto en el GP de Mónaco de F1

DEPORTES

La nostálgica publicación de Marcos Acuña durante sus vacaciones, luego de quedarse afuera del Mundial 2026

La nostálgica publicación de Marcos Acuña durante sus vacaciones, luego de quedarse afuera del Mundial 2026

EN VIVO: Scaloni brinda una conferencia de prensa antes del último amistoso ante Islandia: el estado de los lesionados

Facundo Tello será el primer árbitro argentino en debutar en el Mundial 2026: en qué partido fue designado

Pese a la baja de una de sus máximas figuras, Países Bajos venció 2-1 a Uzbekistán con dos goles de Cody Gakpo

Una figura de Brasil puso a Argentina como ejemplo para explicar por qué su selección puede ganar el Mundial 2026

TELESHOW

La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

La nuera de María Rosa Fugazot sobre el deterioro de la actriz previo a su muerte: “No quería comer ni tomar agua”

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades salvadoreñas cierran parcialmente el acceso a la costa de Acajutla tras el ingreso del oleaje a viviendas

Autoridades salvadoreñas cierran parcialmente el acceso a la costa de Acajutla tras el ingreso del oleaje a viviendas

Un tribunal brasileño suspendió una encuesta impugnada por Bolsonaro

Tres presidentes de Centroamérica se ubican entre los cinco mandatarios con mayor aprobación en toda Latinoamérica

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia