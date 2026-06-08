El gigante de Europa que tiene al Dibu Martínez como “objetivo prioritario” después del Mundial 2026

Di Martínez se podría marchar del Aston Villa tras la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Mientras continúa con su recuperación de la fractura en su dedo para llegar en óptimas condiciones para el Mundial 2026 con la selección argentina, el futuro de Emiliano Martínez tras el certamen en los Estados Unidos, Canadá y México podría dar un vuelco. La Juventus inició gestiones para contratar al arquero del Aston Villa, al punto de que el Dibu se convirtió en el “objetivo prioritario” del elenco italiano en el mercado de pases.

Luego de que las negociaciones con el brasileño Alisson Becker del Liverpool se rompieran, La Vecchia Signora empezó las tratativas pertinentes para adquirir al argentino. “Juventus quiere a Dibu Martínez como objetivo prioritario para la posición de portero después de que el acuerdo con Alisson se haya frustrado. Las conversaciones han comenzado para preguntar por el precio y los detalles del contrato. Salario alto pero la Juve está interesada en explorar el traspaso”, informó el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano.

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Pese a que el futuro del Dibu Martínez se decidirá luego de su participación en la Copa del Mundo con Argentina, Juventus busca de forma desesperada un arquero tras una temporada en la que el titular Michele Di Gregorio mostrara un pésimo desempeño. La gran traba del guardameta de 33 años está centrada en que tiene contrato con el Aston Villa hasta el 2029, con un salario que estaría cerca de los seis millones de euros por temporada, según informó Sky Sports. Para la dirigencia de Turín, esa inversión sería alta, pero también una forma de asegurar el arco durante varios años.

Juvenuts tiene al Dibu Martínez como máxima prioridad (REUTERS/Kemal Aslan)

“La Juve quiere resolver definitivamente la cuestión del arco y confiarle el puesto a un número uno de gran experiencia, personalidad y mentalidad ganadora. Dibu Martínez es la novedad: el portero de Aston Villa y la selección argentina es, por sí mismo, un ganador, como demuestran las siete finales jugadas y ganadas en distintas competiciones”, indicó el medio citado hace algunos días. El equipo inglés pagó más de 17 millones de euros por su ficha en 2020.

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El avance por Martínez tomó fuerza después de que se frustrara la primera opción de la Juventus. El cuadro de Turín había alcanzado un principio de acuerdo contractual con Alisson Becker por tres años y cerca de cinco millones de euros por temporada. Sin embargo, ese plan quedó bloqueado por la negativa del Liverpool, en un contexto marcado por la salida de varias figuras y un cambio de entrenador en el club inglés. A partir de esa respuesta, la entidad italiana reordenó sus prioridades y elevó la candidatura del argentino.

Hay que recordar que el Dibu Martínez estuvo cerca de marcharse del Aston Villa al final de la temporada pasada, al punto de que se despidió de los hinchas en el Villa Park entre lágrimas en el último partido. Finalmente, el arquero argentino se quedó como el guardián del arco Villano y fue clave en la consagración de la UEFA Europa League frente al Friburgo de Alemania, final en la que se produjo la lesión en el dedo que lo marginó de los amistosos de la Selección.

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Dibu Martínez llegará en plenas condiciones para el debut de la selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026 (@Argentina)

El experimentado arquero evoluciona perfectamente de su fractura y ya le retiraron el yeso del dedo anular de la mano derecha. Pese a que mantiene un vendaje especial en la zona afectada, su recuperación marcha según lo planeado. Juan Musso y Gerónimo Rulli fueron los titulares en los amistosos contra Honduras e Islandia, respectivamente, y el Dibu Martínez volverá en el debut contra Argelia el 16 de junio.

Recién a partir del 12 o 13 de junio, días después del segundo amistoso, el arquero comenzará a trabajar con intensidad plena. La idea del cuerpo técnico es que, en la última semana antes del arranque de la copa, Martínez empiece a ser exigido de manera progresiva. Por ahora, la prioridad es que el hueso termine de soldar antes de someterlo a la demanda de un entrenamiento de alta intensidad.

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El propio Martínez había dado señales de confianza hace algunos días en el entrenamiento de la delegación albiceleste. Consultado por los periodistas sobre sus chances de llegar al estreno mundialista, respondió con el pulgar en alto: “Muy bien, llego, llego”.