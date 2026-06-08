No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

La creación de una cuenta infantil constituye el primer paso recomendado para padres y tutores que buscan establecer un entorno digital seguro para menores. (Captura Apple)

El compromiso de Apple con la protección de los niños en entornos digitales se materializa a través de una plataforma que integra controles parentales avanzados, medidas de seguridad personalizadas por edad y opciones de configuración flexibles para padres y tutores. Este conjunto de herramientas y funciones anunciado en la WWDC 2026 tiene como objetivo salvaguardar la privacidad y la integridad de los menores, además de facilitar su independencia progresiva y brindar tranquilidad a las familias.

A continuación se detallan los aspectos centrales de la propuesta de Apple, abordando cómo se articula la seguridad, el control del tiempo de pantalla, la gestión de aplicaciones y la comunicación protegida dentro de sus dispositivos y servicios.

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Seguridad infantil digital: configuración y medidas preventivas

La creación de una cuenta infantil constituye el primer paso recomendado para padres y tutores que buscan establecer un entorno digital seguro para menores. Dentro del ecosistema de Apple, esta cuenta se configura mediante la funcionalidad de Compartir en Familia y es obligatoria para usuarios menores de 13 años, aunque también se encuentra disponible para mayores de esa edad.

Tiempo en pantalla permite a los padres ver el uso del dispositivo por sus hijos y ajustar el acceso rápidamente. (Captura Apple)

La cuenta infantil habilita un conjunto de protecciones automáticas, ajustadas según la edad del menor, y otorga a los adultos las herramientas necesarias para administrar la experiencia digital de sus hijos.

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El proceso de configuración está diseñado para ser sencillo, permitiendo a los padres crear la cuenta en pocos pasos desde los ajustes del dispositivo. Una vez creada, basta con iniciar sesión en el equipo que utilizará el niño para activar los controles y restricciones correspondientes. Esta base tecnológica permite que la seguridad sea un componente esencial desde el inicio de la experiencia digital infantil.

La implementación de medidas de protección abarca desde la gestión del acceso a contenidos hasta el establecimiento de límites en el uso de aplicaciones. Los padres pueden seleccionar, al momento de configurar el dispositivo, las aplicaciones del sistema que consideran apropiadas para sus hijos, eligiendo entre opciones esenciales, sugeridas o personalizadas. Esto posibilita un acceso gradual y controlado al universo digital, adaptándose al crecimiento y madurez del menor.

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El paso inicial y fundamental para padres o tutores consiste en crear una Cuenta Infantil mediante Compartir en Familia. (Captura Apple)

Controles parentales en dispositivos Apple: personalización y flexibilidad

El sistema de controles parentales desarrollado por Apple permite a los padres regular el acceso a aplicaciones y contenidos de manera dinámica. Una de las funciones más relevantes es la denominada “Solicitar compra”, a través de la cual los niños deben pedir autorización a sus padres para instalar nuevas aplicaciones o realizar compras dentro de ellas.

Las solicitudes se gestionan fácilmente desde la aplicación Mensajes, proporcionando a los adultos información útil para decidir si permiten o rechazan la petición.

A su vez, la función “Solicitar permiso para navegar” exige que los menores soliciten autorización antes de visitar sitios web nuevos en Safari. Esta característica refuerza la supervisión del acceso a internet, ya que cada petición es revisada y aprobada o rechazada por los padres desde su propio dispositivo, extendiendo la protección tanto en iPhone como en iPad y Mac.

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El Asistente de Configuración permite a los padres decidir qué aplicaciones del sistema estarán disponibles para sus hijos. (Captura Apple)

El control sobre la agenda de contactos es otra pieza clave. A medida que los niños desean ampliar su círculo de comunicación, cada nuevo contacto requiere la aprobación de los padres, quienes pueden revisar las solicitudes antes de permitir cualquier tipo de interacción por teléfono, FaceTime o mensajes. Este mecanismo proporciona un filtro adicional para salvaguardar la privacidad y limitar la exposición a personas desconocidas.

Gestión del tiempo de pantalla y hábitos digitales saludables

Apple incorpora herramientas específicas para que los padres puedan establecer límites de tiempo de uso en las aplicaciones y categorías de contenido. La función de Tiempo en pantalla ofrece no solo datos sobre el uso del dispositivo por parte del menor, sino también la capacidad de ajustar y personalizar el acceso según las necesidades familiares y las recomendaciones basadas en investigaciones clínicas y sobre desarrollo infantil.

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Esta función permite determinar un tiempo total diario de uso, así como tiempos diferenciados para categorías específicas como entretenimiento, juegos o redes sociales. Además, es posible adaptar los horarios según el día de la semana o el tipo de actividad, haciendo distinciones entre días de clase, fines de semana y momentos dedicados a tareas escolares.

Cuando un menor alcanza el límite de tiempo establecido para una aplicación o categoría, recibe una notificación y puede solicitar tiempo adicional a los padres si necesita terminar una actividad en curso.

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Esta parte de la App Store ofrece una selección de aplicaciones pensadas para niños de hasta 11 años. (Captura Apple)

Los adultos pueden conceder ese tiempo extra de manera sencilla, sin que esto implique desactivar las protecciones generales. También es posible restringir el acceso a los dispositivos durante momentos puntuales, como las comidas, para favorecer la atención plena en actividades familiares.

La orientación para establecer límites de tiempo se apoya en estudios especializados en salud y desarrollo, permitiendo a los padres tomar decisiones informadas. Estas recomendaciones pueden ajustarse en cualquier momento, adaptándose a las necesidades individuales de cada familia y niño.

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App Store y aplicaciones: un espacio seguro y adaptado a los niños

La tienda de aplicaciones de Apple se presenta como un entorno controlado donde los menores pueden descubrir nuevas apps bajo la supervisión de sus padres. Cada aplicación que se publica en la App Store es revisada para verificar que cumple con los estándares de privacidad, seguridad y contenido definidos por Apple, además de ofrecer una clasificación por edades para orientar a los adultos en la toma de decisiones.

El conjunto de herramientas y funciones anunciado en la WWDC 2026 tiene como objetivo salvaguardar la privacidad y la integridad de los menores. (Apple)

Existe una sección especialmente dedicada a aplicaciones para niños de hasta 11 años, facilitando la búsqueda de herramientas y juegos adecuados para esa franja etaria. Los padres también pueden compartir el rango de edad de sus hijos con las aplicaciones, permitiendo que estas personalicen la experiencia del usuario sin comprometer la privacidad. Esta preferencia de compartición de edad es reversible y puede modificarse en cualquier momento.

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La función “Solicitar compra”, explicada anteriormente, refuerza el control parental dentro de la App Store, ya que requiere la intervención de los adultos para toda descarga o compra, impidiendo que los niños accedan sin supervisión a contenidos de pago o potencialmente inadecuados.

Comunicación protegida y funciones de localización para familias

El ecosistema de Apple integra varias herramientas que facilitan la comunicación segura entre niños y sus familias. Por ejemplo, la función Buscar permite a los menores compartir su ubicación en tiempo real con los padres, incrementando la tranquilidad de los adultos respecto al paradero de sus hijos. Incluso si el niño no posee un iPhone, el sistema funciona mediante el Apple Watch, ampliando las opciones de independencia supervisada.

El compromiso de Apple con la protección de los niños en entornos digitales se materializa a través de una plataforma que integra controles parentales avanzados, medidas de seguridad personalizadas por edad y más. REUTERS/Abdul Saboor

Los padres pueden recibir alertas automáticas cuando sus hijos llegan o se van de lugares definidos previamente, como la escuela, y pueden configurar notificaciones personalizadas para ubicaciones específicas. Esto ofrece herramientas concretas para el seguimiento y la protección de los menores durante sus desplazamientos diarios.

En el ámbito de la comunicación digital, la función Seguridad en la Comunicación protege a los niños frente a contenidos sensibles. Esta característica interviene en Mensajes, FaceTime y otras aplicaciones al detectar imágenes o vídeos con desnudos, violencia o sangre, bloqueando el acceso y notificando a los padres. Este mecanismo está disponible en todos los dispositivos principales de Apple, incluyendo iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.