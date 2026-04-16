Tecno

La millonaria donación de la exesposa de Jeff Bezos que impacta a miles de adultos mayores

La donación de Scott permitirá mantener más de 5.000 programas comunitarios, enfocados en combatir el hambre y el aislamiento de adultos mayores en todo el país

Guardar
ARCHIVO - La filántropa multimillonaria MacKenzie Scott arriba a la fiesta del Oscar de la revista Vanity Fair, 4 de marzo de 2018 en Beverly Hills,, California. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)
MacKenzie Scott ha canalizado su fortuna hacia diversas instituciones y causas sociales. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)

La filantropía de MacKenzie Scott vuelve a tomar protagonismo con una nueva donación de 70 millones de dólares a Meals on Wheels America. La exesposa de Jeff Bezos, quien fue una de las primeras empleadas de Amazon, destina estos fondos a la entrega de comidas y atención para personas mayores y con movilidad limitada en Estados Unidos.

Es menester señalar que esta acción se suma a su historial de aportes benéficos, que desde 2020 acumulan 26 mil millones de dólares.

Impacto de la donación de MacKenzie Scott en Meals on Wheels America

La reciente donación de MacKenzie Scott llega en un periodo crítico para Meals on Wheels America. Según cifras de la organización, uno de cada tres proveedores locales mantiene listas de espera y los adultos mayores pueden aguardar hasta cuatro meses para recibir apoyo alimentario y servicios relacionados.

Estrellas que se separaron de sus cónyuges después de más de 20 años de matrimonio
MacKenzie Scott fue esposa de Jeff Bezos. REUTERS/Danny Moloshok

Este aporte permitirá que la organización refuerce su red y atienda mejor las necesidades urgentes de la población vulnerable.

Meals on Wheels America, que ya brinda comidas, conexión social y controles de seguridad a más de 2 millones de personas al año, afirma que la financiación sin restricciones proporcionará un margen de maniobra clave.

La directora de desarrollo y marketing, Kristine Templin, explicó a Fortune: “Administraremos la inversión con criterio y responsabilidad para generar economías de escala e impacto que fortalezcan la capacidad de los proveedores locales, de modo que puedan brindar comidas, apoyo y cuidados a más adultos mayores”.

MacKenzie Scott - Jeff Bezos - filantropía - Amazon - tecnología - 16 de abril
Así luce la página web de Meals on Wheels America. (mealsonwheelsamerica.org)

“En definitiva, el éxito significa que más personas mayores podrán acceder al apoyo que necesitan para vivir una vida más plena, independiente y saludable”, agregó.

El objetivo central de la donación es fortalecer la capacidad de la red nacional y ampliar el alcance de los servicios. Aunque el impacto será considerable, desde la organización señalan que no cubrirá toda la demanda creciente. Meals on Wheels America expresa su esperanza de que el gesto de Scott motive a otros donantes a sumarse a la causa.

La contribución directa de Scott ayudará a sostener más de 5.000 programas comunitarios. Estos programas buscan combatir el hambre y el aislamiento que afecta a los adultos mayores en diferentes regiones del país.

En términos concretos, los 70 millones de dólares servirán para expandir la entrega de comidas, mejorar la infraestructura de los proveedores y ofrecer servicios de apoyo adicionales, en un contexto donde la presión sobre el sistema es cada vez mayor.

MacKenzie Scott
MacKenzie Scott es una novelista, filántropa y multimillonaria estadounidense. (AFP)

Trayectoria filantrópica de MacKenzie Scott en Estados Unidos

Más allá de Meals on Wheels America, MacKenzie Scott ha canalizado su fortuna hacia diversas instituciones y causas sociales. Desde 2020, sus donaciones superan los 26 mil millones de dólares, repartidos en áreas como educación, vivienda, medio ambiente y apoyo comunitario.

Entre los aportes recientes, destacan 7 millones de dólares para Red Lake Nation College y 42 millones de dólares para Elizabeth City State University. Con estos y otros desembolsos, la suma dedicada por Scott a universidades históricamente negras supera los mil millones de dólares. Además, ha beneficiado a instituciones como la Universidad de Howard y el Spelman College.

En materia de vivienda, Scott destinó 436 millones de dólares a Habitat for Humanity, organización dedicada a la construcción de viviendas accesibles. También ha invertido 90 millones en iniciativas climáticas y 84,5 millones en las Girl Scouts de Estados Unidos.

Adulto mayor caucásico, con audífono, sentado en un sillón resolviendo un crucigrama en una mesa de madera, con estanterías y ventanas al fondo.
La contribución directa de Scott ayudará a sostener más de 5.000 programas comunitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, la filántropa entregó un total de 7.200 millones de dólares en donaciones. Estas cifras reflejan una estrategia de aportes sin restricciones, canalizados a través de su fundación Yield Giving, que permite a los beneficiarios decidir el mejor uso de los fondos según sus necesidades.

Meals on Wheels America: apoyo clave para adultos mayores ante el aumento de la demanda

Meals on Wheels America se ha consolidado como el principal soporte para adultos mayores en situación de vulnerabilidad alimentaria y social. Su red nacional, compuesta por más de 5.000 programas comunitarios, atiende anualmente a millones de personas que enfrentan barreras de movilidad o aislamiento.

La organización destaca que la demanda de servicios sigue creciendo. El aumento de listas de espera y los tiempos prolongados para acceder a las comidas reflejan los desafíos estructurales del sistema. La contribución de Scott, aunque significativa, representa solo una parte de la solución para responder a la presión demográfica y social que enfrenta la sociedad estadounidense.

Mujer adulta mayor sonriente comiendo un plato variado de vegetales (brócoli, pimientos, calabacín, tomates) y quinoa, junto a un tazón de hummus con zanahorias.
Los 70 millones donados por Scott financiarán la entrega de comidas y cuidados a personas mayores y con movilidad reducida en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de Meals on Wheels America combina la entrega de alimentos con la generación de espacios de interacción y monitoreo del estado de salud de los beneficiarios. Esta fórmula busca combatir tanto el hambre como el aislamiento, dos de los problemas más frecuentes entre la población mayor.

La donación de MacKenzie Scott, al no tener restricciones, permitirá a la organización abordar necesidades inmediatas y planificar estrategias a largo plazo.

La esperanza expresada por Meals on Wheels America es que la generosidad de Scott motive a otras personas y entidades a sumarse a la causa, contribuyendo a garantizar que cada vez más adultos mayores puedan vivir con independencia y dignidad.

Temas Relacionados

Jeff BezosMacKenzie ScottEE. UU.Adultos mayoresLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Suben las acciones de Tesla: cómo invertir en la empresa de Elon Musk

Las acciones de la compañía subieron un 8% tras el anuncio de su director ejecutivo sobre la finalización del diseño del chip AI5

Suben las acciones de Tesla: cómo invertir en la empresa de Elon Musk

Una empresa de zapatillas anunció que se dedicará a la IA y sus acciones se dispararonn un 580%

Tras años de dificultades financieras, existen organizaciones que se van a la inteligencia artificial como nuevo modelo de negocio de tecnología

Una empresa de zapatillas anunció que se dedicará a la IA y sus acciones se dispararonn un 580%

Así son los nuevos procesadores de laptop que pueden usar desde familias hasta empresas

La nueva generación de Intel integra capacidades de inteligencia artificial en equipos accesibles para estudiantes y pequeñas empresas

Así son los nuevos procesadores de laptop que pueden usar desde familias hasta empresas

El gran arrepentimiento de Bill Gates cuando dejó Harvard: “Salí sin ser consciente de las desigualdades del mundo”

El fundador de Microsoft no terminó sus estudios en la universidad, pero sí reconoció que vivió una atmósfera de creatividad y exigencia intelectual

El gran arrepentimiento de Bill Gates cuando dejó Harvard: “Salí sin ser consciente de las desigualdades del mundo”

Buscar un lugar central, ajustar las antenas del router y más trucos para mejorar la velocidad del WiFi en casa

Aplicar diferentes prácticas cotidianas permite evitar interferencias con el servicio de internet al reproducir contenido o navegar desde cualquier dispositivo en el hogar

Buscar un lugar central, ajustar las antenas del router y más trucos para mejorar la velocidad del WiFi en casa
DEPORTES
A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

Lanús intenta hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores

Las dos atajadas vitales del Dibu Martínez para la clasificación del Aston Villa a semifinales de la Europa League

Murió Hugo Nelson Lacava Schell, ex futbolista campeón con Boca Juniors y emblema de Temperley

El ranking de los 20 candidatos y el favorito a ganar el Balón de Oro 2026: los tres argentinos de la lista

TELESHOW
Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

Cami Mayan celebró su cumpleaños número 27: globos, amigos y vino

El apoyo de Dalma Maradona a su hermana Gianinna luego de que cancelaron su declaración en el juicio: “Siempre con vos”

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley que impulsa la vigilancia global y propone reemplazar la democracia por el poder de las empresas

Quién es Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley que impulsa la vigilancia global y propone reemplazar la democracia por el poder de las empresas

Capturan a una de las mujeres más buscadas por el FBI tras seis años prófuga en Estados Unidos

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán