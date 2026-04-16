La millonaria donación de la exesposa de Jeff Bezos que impacta a miles de adultos mayores

MacKenzie Scott ha canalizado su fortuna hacia diversas instituciones y causas sociales. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)

La filantropía de MacKenzie Scott vuelve a tomar protagonismo con una nueva donación de 70 millones de dólares a Meals on Wheels America. La exesposa de Jeff Bezos, quien fue una de las primeras empleadas de Amazon, destina estos fondos a la entrega de comidas y atención para personas mayores y con movilidad limitada en Estados Unidos.

Es menester señalar que esta acción se suma a su historial de aportes benéficos, que desde 2020 acumulan 26 mil millones de dólares.

Impacto de la donación de MacKenzie Scott en Meals on Wheels America

La reciente donación de MacKenzie Scott llega en un periodo crítico para Meals on Wheels America. Según cifras de la organización, uno de cada tres proveedores locales mantiene listas de espera y los adultos mayores pueden aguardar hasta cuatro meses para recibir apoyo alimentario y servicios relacionados.

MacKenzie Scott fue esposa de Jeff Bezos. REUTERS/Danny Moloshok

Este aporte permitirá que la organización refuerce su red y atienda mejor las necesidades urgentes de la población vulnerable.

Meals on Wheels America, que ya brinda comidas, conexión social y controles de seguridad a más de 2 millones de personas al año, afirma que la financiación sin restricciones proporcionará un margen de maniobra clave.

La directora de desarrollo y marketing, Kristine Templin, explicó a Fortune: “Administraremos la inversión con criterio y responsabilidad para generar economías de escala e impacto que fortalezcan la capacidad de los proveedores locales, de modo que puedan brindar comidas, apoyo y cuidados a más adultos mayores”.

Así luce la página web de Meals on Wheels America. (mealsonwheelsamerica.org)

“En definitiva, el éxito significa que más personas mayores podrán acceder al apoyo que necesitan para vivir una vida más plena, independiente y saludable”, agregó.

El objetivo central de la donación es fortalecer la capacidad de la red nacional y ampliar el alcance de los servicios. Aunque el impacto será considerable, desde la organización señalan que no cubrirá toda la demanda creciente. Meals on Wheels America expresa su esperanza de que el gesto de Scott motive a otros donantes a sumarse a la causa.

La contribución directa de Scott ayudará a sostener más de 5.000 programas comunitarios. Estos programas buscan combatir el hambre y el aislamiento que afecta a los adultos mayores en diferentes regiones del país.

En términos concretos, los 70 millones de dólares servirán para expandir la entrega de comidas, mejorar la infraestructura de los proveedores y ofrecer servicios de apoyo adicionales, en un contexto donde la presión sobre el sistema es cada vez mayor.

MacKenzie Scott es una novelista, filántropa y multimillonaria estadounidense. (AFP)

Trayectoria filantrópica de MacKenzie Scott en Estados Unidos

Más allá de Meals on Wheels America, MacKenzie Scott ha canalizado su fortuna hacia diversas instituciones y causas sociales. Desde 2020, sus donaciones superan los 26 mil millones de dólares, repartidos en áreas como educación, vivienda, medio ambiente y apoyo comunitario.

Entre los aportes recientes, destacan 7 millones de dólares para Red Lake Nation College y 42 millones de dólares para Elizabeth City State University. Con estos y otros desembolsos, la suma dedicada por Scott a universidades históricamente negras supera los mil millones de dólares. Además, ha beneficiado a instituciones como la Universidad de Howard y el Spelman College.

En materia de vivienda, Scott destinó 436 millones de dólares a Habitat for Humanity, organización dedicada a la construcción de viviendas accesibles. También ha invertido 90 millones en iniciativas climáticas y 84,5 millones en las Girl Scouts de Estados Unidos.

La contribución directa de Scott ayudará a sostener más de 5.000 programas comunitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, la filántropa entregó un total de 7.200 millones de dólares en donaciones. Estas cifras reflejan una estrategia de aportes sin restricciones, canalizados a través de su fundación Yield Giving, que permite a los beneficiarios decidir el mejor uso de los fondos según sus necesidades.

Meals on Wheels America: apoyo clave para adultos mayores ante el aumento de la demanda

Meals on Wheels America se ha consolidado como el principal soporte para adultos mayores en situación de vulnerabilidad alimentaria y social. Su red nacional, compuesta por más de 5.000 programas comunitarios, atiende anualmente a millones de personas que enfrentan barreras de movilidad o aislamiento.

La organización destaca que la demanda de servicios sigue creciendo. El aumento de listas de espera y los tiempos prolongados para acceder a las comidas reflejan los desafíos estructurales del sistema. La contribución de Scott, aunque significativa, representa solo una parte de la solución para responder a la presión demográfica y social que enfrenta la sociedad estadounidense.

Los 70 millones donados por Scott financiarán la entrega de comidas y cuidados a personas mayores y con movilidad reducida en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de Meals on Wheels America combina la entrega de alimentos con la generación de espacios de interacción y monitoreo del estado de salud de los beneficiarios. Esta fórmula busca combatir tanto el hambre como el aislamiento, dos de los problemas más frecuentes entre la población mayor.

La donación de MacKenzie Scott, al no tener restricciones, permitirá a la organización abordar necesidades inmediatas y planificar estrategias a largo plazo.

La esperanza expresada por Meals on Wheels America es que la generosidad de Scott motive a otras personas y entidades a sumarse a la causa, contribuyendo a garantizar que cada vez más adultos mayores puedan vivir con independencia y dignidad.