Israel confirmó la muerte de un alto cargo de la Yihad Islámica en una ofensiva en el sur de la Franja de Gaza

Israel anunció la muerte de un alto cargo de Yihad Islámica en un ataque contra el sur de la Franja de Gaza (Europa Press)

El Ejército de Israel informó este miércoles sobre la muerte de Ahmed Abú Mughizib, identificado como alto cargo de la Yihad Islámica, en un ataque realizado la víspera en el sur de la Franja de Gaza.

Hasta el momento, el grupo terrorista no habló sobre el fallecimiento del dirigente ni confirmó su deceso.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) precisó que Abú Mughizib era jefe de una célula de lanzamiento de cohetes de la organización Yihad Islámica. De acuerdo con el vocero, el objetivo “actuaba para promover planes terroristas contra el Ejército israelí y los ciudadanos del Estado de Israel, participó en la promoción de intentos de contrabando hacia la Franja de Gaza y fue eliminado tras suponer una amenaza inmediata” para las tropas israelíes.

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Las FDI también comunicaron que durante la noche del martes se realizaron ataques contra varios miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en el sur de la Franja de Gaza, a quienes acusan de estar detrás de “planes terroristas” dirigidos contra las fuerzas desplegadas en el enclave palestino.

El Ejército de Israel también comunicó el martes la muerte de Yusef Aish Awad Ramadan, identificado como subcomandante de la unidad de élite del brazo armado de Hamas, tras un ataque selectivo realizado en el centro de la Franja de Gaza. De acuerdo con el comunicado castrense, Ramadan participó en el secuestro de cuatro rehenes durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el cruce del kibutz Reim.

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El mensaje de las FDI sobre la reciente eliminación del miembro de la Yihad Islámica (@idfonline)

Las fuerzas del Comando Sur del Ejército israelí llevaron a cabo la operación el lunes, en la que resultó abatido el subcomandante de la célula Nujba de Hamas. El Ejército publicó además un vídeo del ataque. Según la autoridad militar, Ramadan estuvo involucrado en el secuestro de Hirsch Goldberg Polin, el fallecido Eli-Ha Cohen, Alon Ohel y Or Levi en Migonit.

El comunicado sostiene que “durante la guerra y recientemente, el terrorista promovió complots contra las fuerzas del Ejército y los ciudadanos del Estado de Israel, y por tanto, representaba una amenaza inmediata para nuestras fuerzas que operan en la Franja de Gaza”.

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Dentro del bando de los terroristas, Hamas advirtió que Israel “pagará un alto precio” por sus ataques contra la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. El vocero del brazo militar, Abú Obeida, cuestionó además la inacción de los “mediadores y garantes” del pacto entre Estados para el futuro del enclave palestino.

Según el comunicado difundido por las Brigadas Ezeldín al Qasam, Obeida afirmó: “Ha quedado claro a todos con visión que hacemos frente a un enemigo despreciable que, una vez más, ha cometido un error de cálculo, confundiendo la flexibilidad con la debilidad y la paciencia con la retirada”. El portavoz insistió en que la organización terrorista no dejará impune la ofensiva: “La cuenta permanece abierta hasta que paguen un alto precio y en su totalidad, según la voluntad de Dios”.

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Hamás amenazó a Israel y aseguró que "pagará un alto precio" por sus ataques en Gaza

El dirigente negó que los recientes asesinatos de líderes del grupo hayan debilitado a Hamas y amenazó: “La sangre de los líderes es el combustible que mueve el barco a través de las dificultades. La ausencia de líderes nunca ha debilitado la determinación. La escuela de Al Qasam se regenera constantemente”. El portavoz advirtió que la continuidad de los ataques y el incumplimiento de compromisos por parte de Israel coloca a los mediadores en un “momento de la verdad”.

Abú Obeida también llamó a la población a distinguir entre víctima y victimario y a “unir todos los esfuerzos para hacer frente a la ocupación y forzarla a cumplir sus compromisos”. El vocero remarcó: “El deber actual es implicarse en la batalla entre la verdad y la falsedad, corregir la brújula para apuntar al principal enemigo de la nación, cuya debilidad y fragilidad han sido expuestos antes de los ataques contra los combatientes en Gaza, Cisjordania, Líbano y los frentes de la resistencia”.

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(Con información de Europa Press)