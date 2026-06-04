América Latina

Miles de manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital de Chile por la reducción presupuestaria a la educación

La movilización convocada por la Confederación de Estudiantes Chilenos congregó a docentes, alumnos y colectivos en protesta por los recortes a la educación impulsada por el Ejecutivo

Guardar
Google icon
La policía antidisturbios detiene a un manifestante durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
La policía antidisturbios detiene a un manifestante durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Miles de estudiantes, docentes y activistas protagonizaron este miércoles en Santiago de Chile una movilización que derivó en enfrentamientos con la policía durante una protesta contra los recortes a la educación y el plan de austeridad del presidente José Antonio Kast.

La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech), reunió también al Sindicato de Maestros de Chile, asociaciones estudiantiles de secundaria y grupos feministas.

PUBLICIDAD

El gobierno de José Antonio Kast, en el poder desde el 11 de marzo, impulsa un recorte de aproximadamente USD 6.000 millones en gasto público durante 18 meses, con la meta de mejorar las finanzas estatales. El plan prevé una reducción presupuestaria cercana al 3% en todos los ministerios, una decisión que generó críticas tanto en sectores opositores como dentro de la propia coalición de gobierno.

Los manifestantes reaccionan ante el gas lacrimógeno lanzado por la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Los manifestantes reaccionan ante el gas lacrimógeno lanzado por la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La manifestación inició de manera pacífica. No obstante, la situación escaló con el despliegue de camiones hidrantes y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas policiales, mientras algunos manifestantes lanzaron piedras y objetos contundentes contra los uniformados y los vehículos. Varias calles de la capital resultaron bloqueadas y varias estaciones de metro suspendieron su funcionamiento. Al menos una docena de personas fue detenida y hubo varios heridos.

PUBLICIDAD

Mario Aguilar, presidente del Sindicato de Maestros de Chile, responsabilizó al Ejecutivo por la escalada de violencia: “El gobierno buscó provocar esto, crear esta situación para justificar la represión”, declaró el dirigente. Por su parte, Magdalena Correa, estudiante universitaria, señaló: “Quieren silenciarnos, pero no nos vamos a detener. Nos están quitando nuestros recursos y derechos, y tenemos que contraatacar”.

Un manifestante se dispone a lanzar una piedra contra un vehículo de la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Un manifestante se dispone a lanzar una piedra contra un vehículo de la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

“No más recortes, no es ajuste es robo” o “con los recortes, la salud no pasa de agosto”, expresaban algunas de las pancartas que levantaban los manifestantes. “Es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que ocupan los beneficios sociales, no la gente que tiene plata”, se quejó Romina Cuevas, una profesora de 47 años, en diálogo con AFP.

Además de rechazar los recortes en educación, los manifestantes expresaron su rechazo al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, conocido como “megarreforma”, que prevé reducir el gasto estatal y fomentar la inversión privada para reactivar la economía chilena. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados a fines de mayo y el Senado podrá debatirla en las próximas semanas.

Hasta la noche del miércoles, ni la policía ni funcionarios del gobierno habían emitido declaraciones oficiales sobre los incidentes ocurridos en la capital chilena.

Agentes de la policía antidisturbios se lanzan sobre las llamas de un cóctel Molotov durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Agentes de la policía antidisturbios se lanzan sobre las llamas de un cóctel Molotov durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Durante la jornada de protestas, los manifestantes también expresaron su rechazo a una nueva ley promovida por el Ejecutivo que busca combatir la violencia en las escuelas y que fue aprobada el martes por el Parlamento. La medida habilita a las autoridades a revisar mochilas de estudiantes y establece la prohibición de acceder a la educación universitaria gratuita durante cinco años para jóvenes que cometan delitos dentro de los establecimientos educativos.

Mario Aguilar declaró en diálogo con la agencia EFE: “La educación es la base del desarrollo de un país”. Aguilar cuestionó la nueva normativa al considerar que “no resuelve la causas de la violencia en las escuelas” y sostuvo que la ley resulta “discriminatoria” porque “castiga con más dureza a los estudiantes con menos ingresos que necesitan ayudas estatales para acceder a la universidad”.

La aprobación de esta legislación añadió un nuevo foco de tensión durante la movilización, que ya estaba marcada por el rechazo a los recortes presupuestarios y al plan de austeridad del presidente Kast.

(Con información de Associated Press, AFP y EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaChileprotestasEducaciónJosé Antonio KastSantiago de ChilePlan De Reconstruccion Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico Oriental: dos muertos

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico” informó por medio de un comunicado el Comando Sur de EEUU

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico Oriental: dos muertos

Rodrigo Paz se reunió con el vicepresidente Edmand Lara para abordar la crisis en Bolivia: “Es la forma de actuar, coordinando”

La reunión tuvo lugar por invitación de Lara, quien además ejerce la presidencia del Legislativo. También participaron el titular del Senado, Diego Ávila; el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro; y los jefes de bancada de las fuerzas políticas con representación parlamentaria

Rodrigo Paz se reunió con el vicepresidente Edmand Lara para abordar la crisis en Bolivia: “Es la forma de actuar, coordinando”

La Asociación Salvadoreña de Industriales impulsa un reglamento técnico para ordenar el mercado del acero en El Salvador

La propuesta busca asegurar la trazabilidad y la calidad de los productos siderúrgicos, con normas nacionales e internacionales para construcción, infraestructura y manufactura, según la gremial industrial salvadoreña

La Asociación Salvadoreña de Industriales impulsa un reglamento técnico para ordenar el mercado del acero en El Salvador

Ratificación de la sentencia por los periodistas holandeses asesinados en 1982 vuelve al centro del debate en El Salvador

A un año del veredicto, una coalición de víctimas apunta a la Corte Suprema y a compromisos regionales aún sin ejecutar, mientras reaparece la discusión sobre un marco legal clave

Ratificación de la sentencia por los periodistas holandeses asesinados en 1982 vuelve al centro del debate en El Salvador

El Salvador cae 1-0 ante Corea del Sur por un tiro libre en Utah

La selección dirigida por Hernán “El Bolillo” Gómez sostuvo el empate durante gran parte del amistoso, pero un disparo de Lee Dong-Gyeong a los 57 minutos inclinó el duelo en Provo

El Salvador cae 1-0 ante Corea del Sur por un tiro libre en Utah
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué Christian Nodal quedó fuera del disco tributo a Antonio Aguilar

Por qué Christian Nodal quedó fuera del disco tributo a Antonio Aguilar

Enrique Riquelme revela su fichaje estrella para el Real Madrid, pero también su película favorita: “Conoces mucho a una persona por esto”

Solo el 5% de los argentinos cree que la educación es el problema más importante del país

Aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras tras el aumento de la tasa del gas propano

Los sindicatos educativos de la CGT planifican un paro docente en todo el país para después del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah

El Ejército de Estados Unidos desvió 152 buques comerciales desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes en Ormuz

Israel confirmó la muerte de un alto cargo de la Yihad Islámica en una ofensiva en el sur de la Franja de Gaza

¿Donald Trump es bueno para Israel?

El alto el fuego entre Israel y Líbano impulsa las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

ENTRETENIMIENTO

‘Toy Story 5′ tendrá acento español: Penélope Cruz se suma a la lista de cameos de la esperada película de Disney Pixar

‘Toy Story 5′ tendrá acento español: Penélope Cruz se suma a la lista de cameos de la esperada película de Disney Pixar

Amazon Prime Video publicará sus propias listas semanales estilo de Netflix: sus Top 10 pero sin datos de visionados

Taylor Swift le dedica emotivo mensaje a Paul McCartney por el lanzamiento de su nuevo álbum

El biopic de Shania Twain ya está en desarrollo con Sony Pictures

El traje de Homelander de ‘The Boys’ es subastado por 17 mil dólares tras el final de la serie