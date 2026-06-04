El Gobierno condenó los ataques iraníes contra Kuwait que dejaron un muerto y decenas de heridos

El ataque en la terminal de pasajeros T1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait dejó un muerto y 63 heridos

Mediante un comunicado difundido en las últimas horas, la Cancillería Argentina repudió los ataques perpetrados por la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros T1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait, que dejó un muerto, 63 heridos y daños materiales significativos en varias instalaciones.

El documento circuló a través de la cuenta oficial de X en donde el Gobierno expresó su “condena en los términos más enérgicos” por lo ocurrido en la terminal aérea que afectó también misiones diplomáticas ubicadas en el recinto.

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Cancillería calificó las agresiones que “resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales” como “actos injustificados sobre infraestructuras vitales y objetivos civiles”, los cuales “son contrarios a los principios fundamentales del derecho internacional”, argumentó.

Argentina condenó los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin que dejaron muertos y decenas de heridos (@Cancilleria_Ar)

En el último párrafo del texto, el organismo que dirige Pablo Quirno expresó, en nombre del país, “su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional".

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Los ataques cometidos por los Guardianes de la Revolución durante las primeras horas del miércoles, incluyeron el lanzamiento de 17 drones y 13 misiles balísticos que impactaron sobre el principal hub aéreo del Golfo Pérsico, de acuerdo al conteo que informó el Ministerio de Defensa kuwaití.

Lanzaron 17 misiles y drones

A pocas horas de que finalizara la jornada del martes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas norteamericanas desplegadas en Medio Oriente interceptaron varios misiles y drones iraníes dirigidos a los países del Golfo y embarcaciones civiles que navegaban por la región. Estados Unidos indicó que dos misiles cayeron antes de completar su trayectoria o se desintegraron durante el vuelo, aunque más tarde ocurrieron los lanzamientos que dejaron parte de la terminal con daños devastadores.

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Una persona de nacionalidad india falleció y entre los heridos hubo siete que requirieron cirugía de urgencia. El portavoz del Ministerio de Defensa, general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, calificó la acción como una “agresión criminal iraní” y confirmó el “estado de alerta total”.

EEUU informó que logró frenar algunos de los proyectiles

Tras el impacto, la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait (DGCA) cerró el espacio aéreo y paralizó todas las operaciones del aeropuerto. Kuwait Airways e IndiGo, la aerolínea india con vuelos regulares a la región, suspendieron sus servicios, al igual que el resto de las compañías con rutas activas. La actividad aérea se retomó de forma parcial durante la tarde, hora local, a través de la Terminal 4, de acuerdo con la agencia oficial kuwaití KUNA.

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Kuwait Internacional ha sido blanco recurrente de la denominada Operación Promesa Verdadera IV, con la que Teherán responde a la presencia de bases militares estadounidenses en suelo kuwaití. En ataques anteriores —registrados entre marzo y principios de abril— los drones iraníes destruyeron el sistema de radar principal del aeropuerto, incendiaron tanques de la Kuwait Aviation Fuelling Company y dañaron líneas eléctricas próximas a las pistas.

Bahréin aseguró haber interceptado "tres misiles y numerosos drones" lanzados por Irán

Por su parte el Ministerio de Defensa de Baréin denunció una “agresión sistemática” de Irán mediante el lanzamiento de proyectiles contra objetivos civiles del reino. Las fuerzas armadas bareiníes informaron haber derribado tres de las armas de largo alcance y varios de los vehículos aéreos no tripulados, y aseguraron que sus sistemas de defensa antiaérea operan “al máximo nivel de preparación”.

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En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército local afirmó que Teherán “continúa su agresión sistemática a través de atroces ataques con misiles y drones contra infraestructura civil” del país, y ratificó el compromiso de sus fuerzas de proteger la integridad territorial del reino. “El Mando General de la Fuerza de Defensa de Bahréin expresa su orgullo y honor ante la avanzada disposición de combate y gran vigilancia demostrada por sus valientes hombres a la hora de llevar a cabo su sagrado deber nacional, en defensa de la patria”, remarcaron.