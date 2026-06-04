Los cambios de último momento en las listas de la selección argentina en los Mundiales

Daniel Passarella, Nery Pumpido, Chiquito Romero y el Tucu Correa

Lionel Scaloni tiene entre algodones a varios futbolistas que forman parte de la nómina oficial de la selección argentina de cara al Mundial 2026 que arrancará en breve. Posiblemente los casos más apuntados son los de Gonzalo Montiel, recuperándose a contrarreloj de un desgarro, y el de Nicolás Paz, con un fuerte traumatismo en su rodilla izquierda, dolencias por las que podrían ser dados de baja por el cuerpo técnico si es que no responden al 100% en los próximos días. Lo concreto es que, a lo largo de las citas mundialistas, la Albiceleste tuvo varios cambios de última hora. Y vale la pena repasarlos.

La primera resonante baja por lesión en el período que comprende a los campeonatos mundiales de Argentina fue la de Hugo Orlando Gatti, pese a que no llevó a una modificación de última hora. César Luis Menotti tenía competencia entre el Loco y Ubaldo Matildo Fillol, quien finalmente se adueñó del arco para el Mundial 78. Gatti, que en ese entonces militaba en Boca Juniors, se operó los meniscos de la rodilla derecha a principios de ese año y tuvo un parate de un par de meses que le hizo perder consideración. Finalmente el DT se inclinó en la lista por el Pato, Héctor Baley y Ricardo La Volpe pese a que Gatti ya había retomado la actividad.

PUBLICIDAD

Uno de los que parecía ser fijos en la lista de Carlos Salvador Bilardo de cara a México 86 era Miguel Ángel Russo. Sin embargo, el mediocampista de Estudiantes de La Plata padeció una fractura y osteocondritis en su rodilla izquierda, motivo por el cual vio caer su crédito. El momento en que Bilardo comunicó la exclusión a Russo quedó grabado en la memoria de ambos. El técnico eligió un día particularmente sensible: el cumpleaños de la esposa de Russo, con la casa llena de invitados. “Lo malo fue decirle que no iba al Mundial. Pero él no estaba bien. Fue un dolor muy grande para mí tomar esa decisión”, supo confesar el Doctor. En paralelo, el entrenador sí incluyó en la nómina oficial a Daniel Passarella, quien después sufrió un virus estomacal que le impidió competir a lo largo de todo el certamen, en una historia que llevó a pensar en varios mitos populares respecto a la ausencia del Kaiser y su disputa por la capitanía con Diego Armando Maradona.

Aunque circulan algunos mitos, Passarella se perdió el Mundial 86 por una fuerte intoxicación (Archivo El Grafico)

Hasta aquí se registraron bajas de última hora, pero no cambios en las listas. Esto sí ocurrió en 1990, cuando Nery Pumpido fue baja por una fractura de tibia y peroné en el duelo ante la Unión Soviética en el segundo encuentro de Argentina en el Mundial de Italia de 1990. El choque con su compañero Julio Olarticoechea le abrió el paso a Sergio Goycochea, que terminó siendo figura en el subcampeonato de la Albiceleste. Autorizado por el reglamento, Carlos Bilardo llamó de urgencia a Ángel David Comizzo, quien se sumó a la delegación junto a los otros arqueros que estaban, incluido el tercero Fabián Cancelarich. Antes de entregar la nómina de esa Copa del Mundo, el Doctor le había encomendado un entrenamiento especial al campeón del mundo Jorge Valdano, quien se había retirado de la actividad en marzo del 87 por una hepatitis, pero finalmente no lo convocó. En tanto, Néstor Clausen atravesó dos meses y medio en recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho y, después de una operación por una fibrosis, también fue dado de baja.

PUBLICIDAD

En la previa de Corea-Japón 2002, hubo dos bajas sensibles que hubieran formado parte de la lista argentina de Marcelo Bielsa: Nelson Vivas y Eduardo Berizzo. No obstante, no obligaron a un cambio en la nómina, ya que el primero sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha en un entrenamiento con el Inter de Milán en febrero de ese año y quedó descartado de antemano, mientras que el Toto padeció una fractura de peroné izquierdo en la misma época y tampoco llegó al Mundial en tiempo y forma. Las crónicas de esa época marcan que quien parecía tener una plaza asegurada era Facundo Quiroga, quien finalmente quedó descartado.

Chiquito Romero cuenta su charla con Sampaoli en 2018

Luego de un período en el que afortunadamente la selección argentina no atravesó grandes ausencias por lesión, en la antesala de Rusia 2018 Jorge Sampaoli tuvo que desafectar a dos jugadores que ya habían sido confirmados para el certamen. Fueron los casos de Sergio Romero y Manuel Lanzini, reemplazados por entonces por Nahuel Guzmán y Enzo Pérez. “Lamentablemente yo no te puedo esperar porque ningún doctor me asegura que en dos semanas vas a estar en una cancha, entonces te tengo que desafectar”, le dijo Sampaoli a Romero, contado por el propio arquero, cuando a días del debut mundialista se confirmó que Chiquito tendría que pasar por un quirófano para limpiarse una rodilla. Por su parte, Lanzini se rompió los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla derecha a ocho días del estreno contra Islandia durante un entrenamiento. Enzo Pérez, su sustituto, pasó de estar afuera de la Copa del Mundo a jugar tres partidos como titular (incluido el de octavos de final ante Francia).

PUBLICIDAD

Thiago Almada reveló cómo se enteró de su citación a la selección argentina

El último ingrato recuerdo con variantes en la lista definitiva fue en Qatar 2022, donde Joaquín Correa y Nicolás González tuvieron que marcharse de la concentración por sendas lesiones para abrirles paso a Thiago Almada y Ángel Correa. Al ex Estudiantes de La Plata le detectaron una tendinitis de rodilla izquierda que lo tenía a maltraer e increíblemente no le impidió disputar un amistoso previo ante Emiratos Árabes Unidos en el que encima convirtió un tanto. Ya en Qatar, el hoy futbolista del Atlético Madrid sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo que invitó a Scaloni a revisar su situación y darlo de baja. “Estaba en el dentista y justo me llamaron. Empecé a los gritos, lo primero que hice fue llamar a la familia”, reveló Almada. Otro que tenía un boleto asegurado era Giovani Lo Celso, quien padeció un severo desgarro en el bíceps femoral de su pierna derecha a días de confirmarse la lista y el debut de Argentina ante Arabia Saudita.