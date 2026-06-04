Crimen y Justicia

Creían que había desapareció en Mar del Plata pero estaba detenido por dejar una falsa bomba

La búsqueda de Isaac Aaron Rosas se resolvió cuando se descubrió que había sido capturado por dejar un bolso sospechoso con inscripciones en árabe en los tribunales de San Nicolás

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La réplica de bomba por la que detuvieron a Isaac Aaron Rosas (X: @therealbuni)
La réplica de bomba por la que detuvieron a Isaac Aaron Rosas (X: @therealbuni)

Durante tres días, la familia de Isaac Aaron Rosas creyó que el joven de 28 años había desaparecido en Mar del Plata, tras perder todo rastro de él desde el lunes pasado. La situación, que comenzó como una denuncia por desaparición, terminó por exponer un insólito episodio de falsa alarma en uno de los principales tribunales de la capital argentina. Las autoridades confirmaron que el motivo de su ausencia respondía a su detención por dejar una réplica de bomba con un escrito en árabe frente a un edificio judicial en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso comenzó cuando durante la jornada del lunes, Isaac Aaron Rosas salió de su vivienda ubicada en la zona del Centenario con la intención de encontrarse con un vendedor de Market Place en la calle Matheu al 3800. Desde ese momento, su familia no consiguió contactarlo, lo que derivó en una denuncia formal por desaparición el martes por la noche. De acuerdo con el portal 0223, el joven nunca llegó al punto de encuentro.

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Sin embargo, Rosas había sido interceptado y capturado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la parada de colectivos cercana a su casa, en el marco de una causa federal. Según las fuentes policiales, el motivo de la detención era la presunta participación del joven en un episodio ocurrido el 27 de mayo en el barrio porteño de San Nicolás. Ese día, personal de seguridad del complejo donde funcionan la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y otras dependencias judiciales detectó un bolso sospechoso en el acceso al edificio.

El joven cuya ausencia movilizó a su familia en la costa fue arrestado por la Policía de la Ciudad tras un operativo vinculado a la colocación de un artefacto simulado en un tribunal porteño

En este marco, las autoridades activaron el protocolo de seguridad correspondiente y especialistas del Escuadrón Antibombas inspeccionaron el objeto. El hallazgo movilizó a distintas áreas de investigación y tras el análisis, constataron que se trataba de una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva, acompañada de un reloj digital y un cartel negro con inscripciones en árabe. Las tareas periciales descartaron la presencia de material peligroso.

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Los agentes revisaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, rastreando los movimientos del presunto responsable antes y después de dejar el bolso. Ese seguimiento permitió establecer que el sospechoso huyó en dirección a la autopista Buenos Aires-La Plata. Paralelamente, se efectuaron tareas de campo, intervenciones telefónicas y análisis de redes sociales, mientras se procesaban huellas dactilares encontradas en el artefacto.

Peritos de la División Identificaciones Papiloscópicas confirmaron que las huellas correspondían a Isaac Aaron Rosas, domiciliado en Mar del Plata. Con esa prueba, el juez federal a cargo ordenó su detención y la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad viajó a territorio bonaerense para montar un operativo discreto. El arresto se concretó cuando el joven salía de su domicilio, aunque su círculo íntimo recién supo de lo sucedido tres días después de que fue aprehendido.

El joven cuya ausencia movilizó a su familia en la costa fue arrestado por la Policía de la Ciudad (Fuente: 0223)
El joven cuya ausencia movilizó a su familia en la costa fue arrestado por la Policía de la Ciudad (Fuente: 0223)

Rosas permanece alojado en dependencias de la División Antiterrorismo y el magistrado dispuso su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, donde será indagado en el marco de una causa por intimidación pública. El expediente quedó en manos de la Justicia Federal, que determinará la responsabilidad penal del acusado y evaluará si existió algún trasfondo más allá del hecho puntual.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación, con la expectativa de que las próximas horas arrojen más claridad sobre los hechos y el futuro procesal del detenido. La noticia del operativo causó sorpresa en el entorno del joven, que hasta ese momento desconocía los motivos de la desaparición. Las fuentes policiales y judiciales no brindaron detalles sobre los posibles móviles de Isaac Aaron Rosas ni sobre su accionar previo a los eventos.

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