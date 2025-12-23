Amazon negocia una inversión récord en OpenAI y desafía el dominio de Nvidia

Esta decisión representa un movimiento estratégico que desafía directamente a Nvidia. (Composición Infobae: Reuters / AP foto/Peter Morgan)

En el cierre de 2025, Amazon se encuentra en negociaciones que podrían transformar el panorama de la inteligencia artificial: la compañía fundada por Jeff Bezos planea invertir 10.000 millones de dólares en OpenAI, creadora de ChatGPT, según adelantó The Information.

Esta operación elevaría la valoración de OpenAI a más de 500.000 millones de dólares y consolidaría a la empresa como una de las startups tecnológicas más valiosas del mundo.

La alianza implica mucho más que capital: el acuerdo contempla el uso prioritario de los chips Trainium de Amazon Web Services (AWS) en los proyectos futuros de OpenAI, redefiniendo así las relaciones dentro del competitivo mercado de hardware para IA.

Inversión de Amazon en OpenAI: una alianza estratégica para la IA

El compromiso de Amazon con OpenAI no se limita a una inyección financiera. Según fuentes de The Information, la colaboración incluye la integración de los procesadores Trainium, desarrollados por AWS, para entrenar y operar los modelos de lenguaje de próxima generación de OpenAI.

Esta decisión representa un movimiento estratégico que desafía directamente a Nvidia, líder actual del sector, y responde a una creciente tendencia de diversificación en el suministro de hardware de inteligencia artificial. La posible adopción de chips de Amazon por parte de OpenAI busca reducir la dependencia de Nvidia y abre un nuevo frente en la competencia global por el control tecnológico de la IA.

Este acuerdo se produce en un contexto donde Amazon y OpenAI ya mantenían relaciones comerciales significativas. En noviembre, OpenAI cerró un contrato valorado en 32.000 millones de euros para adquirir capacidad de computación en la nube de AWS.

Con la nueva inversión, la relación cliente-proveedor evolucionaría hacia una alianza estratégica, similar a la que OpenAI sostiene con Microsoft, que posee aproximadamente el 27% de la compañía.

Implicaciones en el ecosistema de la IA

La posible entrada de Amazon en el accionariado de OpenAI suma complejidad al ecosistema de la inteligencia artificial. Amazon, que ya apoya a Anthropic —responsable del modelo Claude y principal competidor de OpenAI—, se posiciona como actor central en la carrera por el liderazgo en IA.

La operación no solo diversifica las alianzas de OpenAI, sino que también introduce una dinámica de competencia directa con Nvidia y refuerza la tendencia de grandes tecnológicas a invertir en múltiples frentes del sector.

Para OpenAI, que ha asumido compromisos de inversión en infraestructura por más de mil millones de euros, el respaldo financiero de Amazon resulta vital. La necesidad de recursos para desarrollar modelos de IA más avanzados y costosos es constante, y la entrada de Amazon proporcionaría el capital y la infraestructura necesarios para mantener el ritmo de innovación.

El futuro de la inteligencia artificial

La asociación entre Amazon y OpenAI marca un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial. El uso de chips Trainium no solo introduce una alternativa seria al dominio de Nvidia, sino que también refleja la necesidad de construir infraestructuras más eficientes para soportar el crecimiento exponencial de las aplicaciones de IA generativa.

El acuerdo, de concretarse, sentaría un precedente para futuras alianzas entre proveedores de tecnología en la nube y desarrolladores de IA, modificando el equilibrio de poder en el mercado global.

La revolución de la inteligencia artificial, impulsada por inversiones multimillonarias y alianzas estratégicas, redefine la relación entre grandes tecnológicas y startups innovadoras.

