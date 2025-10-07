Tecno

Jeff Bezos predice centros de datos en el espacio con energía solar continua

Se calcula que para operar una instalación informática espacial con un gigavatio de potencia serían necesarios entre 2,4 y 3,3 millones de metros cuadrados de paneles solares

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La motivación de este escenario
La motivación de este escenario futuro reside en el crecimiento imparable de la inteligencia artificial. (Composición Infobae: REUTERS/Remo Casilli / NASA)

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, anticipó un futuro en el que los centros de datos funcionarían en el espacio, impulsados por energía solar constante. Esta visión, compartida durante la Italian Tech Week de Turín, plantea una revolución en la infraestructura digital global al proponer instalaciones capaces de operar eficientemente fuera del planeta, en un contexto donde la demanda de potencia para inteligencia artificial sigue creciendo.

Centros de datos espaciales: eficiencia energética y revolución tecnológica

La propuesta de Jeff Bezos destaca el potencial que tendría ubicar grandes clústeres de datos en órbita terrestre. Según sus palabras, los centros de datos espaciales aprovecharían la energía solar las 24 horas del día, sin las limitaciones de clima, lluvia o ciclos nocturnos que afectan a las instalaciones terrestres. Esto permitiría, de acuerdo a Bezos, “superar el coste de los centros de datos terrestres en el espacio en las próximas décadas”.

La energía solar continua resolvería muchos de los retos actuales de estos sistemas: las instalaciones no dependerían de redes eléctricas ni enfrentarían interrupciones, optimizando la generación y el uso energético. Además, las condiciones extremas del espacio —con temperaturas entre -120 °C y -270 °C— facilitarían la refrigeración de los equipos, un desafío crítico en los actuales centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad y agua para mantener los servidores a temperatura adecuada.

Actualmente, la mayor estructura en
Actualmente, la mayor estructura en órbita terrestre es la Estación Espacial Internacional. (AP)

La presión de la inteligencia artificial sobre las infraestructuras actuales

La motivación de este escenario futuro reside en el crecimiento imparable de la inteligencia artificial. Los modelos nuevos incrementan el consumo de recursos, lo que representa un gran agujero para el planeta. Muchas grandes tecnológicas exploran alternativas para reducir impacto y costos: desde ubicar instalaciones en barcos, regiones nórdicas, hasta proyectos de inmersión oceánica. Bezos propone escalar esta lógica aún más allá, apostando por centros de datos en el espacio frente al problema de capacidad terrestre.

Los clústeres de entrenamiento de IA en órbita serían más eficientes y eventualmente, según el fundador de Amazon, resultarían más accesibles económicamente que sus equivalentes terrestres, marcando lo que denomina “la evolución natural” de una infraestructura que ya ha iniciado su camino fuera del planeta con el desarrollo de satélites meteorológicos y de comunicaciones.

Desafíos y costes de los centros de datos espaciales

La materialización de centros de datos espaciales enfrenta obstáculos. Fuentes especializadas, como Tom’s Hardware, calculan que para operar un centro de datos espacial con un gigavatio de potencia serían necesarios entre 2,4 y 3,3 millones de metros cuadrados de paneles solares, con un peso total de 9.000 a 11.250 toneladas métricas solo en material fotovoltaico. El costo de trasladar esta infraestructura al espacio, con la tecnología actual, oscilaría entre 13.700 y 25.000 millones de dólares y demandaría más de 150 lanzamientos orbitales.

Centro de datos Hyperion sobre
Centro de datos Hyperion sobre Manhattan. (Meta)

A estas dificultades logísticas se suman los retos que implica el mantenimiento, la actualización y el riesgo de los propios lanzamientos. La viabilidad comercial a corto plazo es baja, pero Bezos confía en que el avance tecnológico y la reducción de los costes de lanzamiento harán posible esta visión en el futuro.

Inteligencia artificial: el paralelismo con la burbuja puntocom y la expansión futura

Jeff Bezos estableció un paralelismo entre la etapa actual de la inteligencia artificial y la burbuja puntocom de inicios del milenio. En su intervención, expresó: “Deberíamos ser extremadamente optimistas sobre las consecuencias sociales y beneficiosas de la IA”, pero advirtió sobre la necesidad de distinguir los avances reales de los excesos especulativos. Sostiene que los beneficios de la inteligencia artificial “se difundirán ampliamente y llegarán a todas partes”.

Plantea, así, un horizonte donde en “más de 10 años, pero no más de 20″, la implementación de centros de datos en el espacio podría ser una realidad. Hoy, reconoce, la idea es inviable comercialmente, pero la caída previsible de los costes y la maduración de la tecnología convierten este futuro en una posibilidad tangible.

Temas Relacionados

Jeff BezosCentros de datosEnergía solarIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Compró una consola por internet sin tener expectativas y lo que recibió generó la envidia de todos

La consola incluía todos sus accesorios originales, como manuales, mando y el clásico disco de demostraciones

Infobae

Amazon y Google le dicen adiós a Alexa y ‘Ok Google’ para sustituirlos por una IA

Amazon y Google abandonan sus asistentes de voz tradicionales y presentan versiones con IA conversacional en sus nuevos dispositivos

Amazon y Google le dicen

CEO de Instagram se confiesa: “no te escuchamos, no usamos el micrófono del teléfono para espiarte”

Adam Mosseri negó categóricamente que la app active el micrófono sin permiso para planificar anuncios

CEO de Instagram se confiesa:

Inteligencia artificial y fraude digital, el nuevo desafío para las cuentas bancarias en América Latina

Técnicas como los deepfakes y el phishing avanzado facilitan la suplantación de identidad, obligando a bancos y usuarios a adoptar autenticación biométrica y nuevos métodos de verificación para proteger datos y finanzas

Inteligencia artificial y fraude digital,

Lenguas indígenas vivas, Motorola integra cinco variantes ancestrales a dispositivos Android

La iniciativa, basada en talleres locales y desarrollo participativo, facilita la comunicación digital e incentiva la inclusión de lenguas indígenas a través de herramientas gratuitas y colaborativas disponibles en Google Play Store

Lenguas indígenas vivas, Motorola integra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le fueron a robar, los

Le fueron a robar, los reconoció y le dispararon cuando escapaban: la mataron

Investigadores analizaron la relación entre obesidad y deterioro de la salud respiratoria

Jornada financiera: los bonos en dólares volvieron a subir a la espera de un blindaje de EEUU

Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Expertos en Argentina incorporaron un robot quirúrgico para realizar cirugías: cómo funciona

INFOBAE AMÉRICA
Descifran el lenguaje oculto de

Descifran el lenguaje oculto de Teotihuacán: por qué este hallazgo transforma la comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados tras rendirse o ser capturados por Rusia

¿Qué hará la Unión Europea con los miles de millones de dólares rusos que están congelados?

TELESHOW
Florencia Peña, la dupla de

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”