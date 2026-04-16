Call of Duty: Mobile estrena su temporada 4 con Godzilla y Kong, nuevos modos, eventos y más

La cuarta temporada de Call of Duty: Mobile, titulada Eternal Prison, debuta el 22 de abril y lo hace con una colaboración monstruosa: Godzilla y Kong, los icónicos titanes de Monsterverse, llegan al juego móvil en un evento temático repleto de novedades.
Además de la esperada llegada del mapa Rebirth Island a nuevos modos, la temporada introduce armas, clases, sistemas de juego renovados y una batería de recompensas y cosméticos que prometen revolucionar la experiencia de los jugadores.
Godzilla y Kong invaden Call of Duty: Mobile
La alianza entre Call of Duty: Mobile y Monsterverse se materializa con la inclusión de skins, eventos y Draws exclusivos inspirados en Godzilla y Kong. Los jugadores podrán desbloquear apariencias temáticas para operadores y armas, como el ASM10 — Frost Bite Weapon Blueprint o el Grinch — Rimebound Operator Skin, además de recompensas legendarias y camuflajes únicos.
Durante el evento, las misiones otorgan energía Hollow Earth, que puede utilizarse para liberar el poder de los titanes en un mini juego especial y obtener premios adicionales.
Rebirth Island: Nuevas mecánicas y zonas de alto riesgo
La temporada 4 marca el regreso de Rebirth Island, que se incorpora a DMZ: Recon con mejoras gráficas, cambios en la iluminación y la ambientación, y la actualización de puntos de interés. El mapa, inspirado en una prisión, añade un nuevo sistema de extracción mediante terminales dobles y la presencia de un jefe, Nikto, que desafía a los jugadores en la azotea.
Para aumentar la tensión, un submarino patrulla la costa y puede lanzar misiles sobre operadores desprevenidos, mientras que una zona radioactiva colapsa progresivamente sobre la isla, cerrando rutas de escape y obligando a los jugadores a adaptarse.
En DMZ: Recon, la zona amurallada de la prisión funciona de forma diferente a otros modos: las puertas deben abrirse manualmente y, al hacerlo, se activa una alarma que alerta a todos los jugadores. El nuevo sistema de extracción requiere que dos terminales sean activadas al mismo tiempo para iniciar el proceso, elevando el nivel de cooperación y estrategia.
Innovaciones en Battle Royale y Rebirth Island
Rebirth Island también recibe actualizaciones en Battle Royale, como la eliminación de los límites de respawn mientras al menos un miembro del escuadrón siga activo y el temporizador lo permita. Se incorporan Torres UAV, sistemas de Contratos, Buy Stations y nuevas opciones de Killstreaks, además de una animación de victoria personalizada para celebrar las extracciones exitosas.
Nuevos eventos, recompensas y Battle Pass
La temporada 4 introduce el evento Operation Rebirth, que invita a completar misiones en Rebirth Island para desbloquear partes del mapa y obtener recompensas como cachés secretas y variantes de operador. El evento Godzilla x Kong añade desafíos inspirados en los titanes, con más de una docena de premios, desde armas legendarias hasta skins temáticas.
El Battle Pass de Eternal Prison ofrece contenido gratuito y premium, incluyendo la nueva ametralladora ligera DP27, la clase de Battle Royale Toxic Overload, y skins de operadores con estética de cazador kaiju y sci-fi. Los suscriptores de Ground Forces reciben recompensas mensuales adicionales y ventajas exclusivas.
Actualizaciones de la tienda y ofertas especiales
La tienda del juego se actualiza con armas míticas y los exclusivos Draws de Godzilla y Kong. El Godzilla Draw permite desbloquear el skin ARMOR: Godzilla para Cassius y el HVK-30 — Titan’s Destruction, mientras que el Kong Draw incluye el operador Cosmic Silverback — B.E.A.S.T. y el Chopper — B.E.A.S.T. Rifle LMG. Ambos Draws suman nuevos cosméticos, emotes y accesorios.
El Battle Pass Vault reunirá pases anteriores para quienes busquen recompensas épicas de temporadas pasadas, y la Web Store ofrecerá regalos y promociones especiales durante la temporada, muchas con temática de Godzilla y Kong.
Horarios de lanzamiento en Latinoamérica
La temporada Eternal Prison estará disponible el 22 de abril a partir de las 5 PM PT. Los horarios para Latinoamérica son:
- México: 6 PM
- Colombia, Perú, Ecuador: 7 PM
- Venezuela, Chile: 8 PM
- Argentina: 9 PM