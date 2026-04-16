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Call of Duty: Mobile estrena su temporada 4 con Godzilla y Kong, nuevos modos, eventos y más

El evento Godzilla x Kong permite desbloquear skins y armas inspiradas en los titanes de Monsterverse

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Godzilla y Kong - Call of Duty
Godzilla y Kong protagonizan la colaboración especial de la temporada 4 de Call of Duty: Mobile. (Call of Duty: Mobile)

La cuarta temporada de Call of Duty: Mobile, titulada Eternal Prison, debuta el 22 de abril y lo hace con una colaboración monstruosa: Godzilla y Kong, los icónicos titanes de Monsterverse, llegan al juego móvil en un evento temático repleto de novedades.

Además de la esperada llegada del mapa Rebirth Island a nuevos modos, la temporada introduce armas, clases, sistemas de juego renovados y una batería de recompensas y cosméticos que prometen revolucionar la experiencia de los jugadores.

Godzilla y Kong invaden Call of Duty: Mobile

La alianza entre Call of Duty: Mobile y Monsterverse se materializa con la inclusión de skins, eventos y Draws exclusivos inspirados en Godzilla y Kong. Los jugadores podrán desbloquear apariencias temáticas para operadores y armas, como el ASM10 — Frost Bite Weapon Blueprint o el Grinch — Rimebound Operator Skin, además de recompensas legendarias y camuflajes únicos.

Call of Duty Mobile
Tienda y Web Store ofrecen armas míticas, cosméticos exclusivos y recompensas especiales durante la temporada. (Call of Duty Mobile)

Durante el evento, las misiones otorgan energía Hollow Earth, que puede utilizarse para liberar el poder de los titanes en un mini juego especial y obtener premios adicionales.

Rebirth Island: Nuevas mecánicas y zonas de alto riesgo

La temporada 4 marca el regreso de Rebirth Island, que se incorpora a DMZ: Recon con mejoras gráficas, cambios en la iluminación y la ambientación, y la actualización de puntos de interés. El mapa, inspirado en una prisión, añade un nuevo sistema de extracción mediante terminales dobles y la presencia de un jefe, Nikto, que desafía a los jugadores en la azotea.

Para aumentar la tensión, un submarino patrulla la costa y puede lanzar misiles sobre operadores desprevenidos, mientras que una zona radioactiva colapsa progresivamente sobre la isla, cerrando rutas de escape y obligando a los jugadores a adaptarse.

Call of Duty Mobile
Los jugadores podrán enfrentarse a Nikto, el nuevo jefe de Rebirth Island, y sobrevivir a zonas radiactivas. (Call of Duty Mobile)

En DMZ: Recon, la zona amurallada de la prisión funciona de forma diferente a otros modos: las puertas deben abrirse manualmente y, al hacerlo, se activa una alarma que alerta a todos los jugadores. El nuevo sistema de extracción requiere que dos terminales sean activadas al mismo tiempo para iniciar el proceso, elevando el nivel de cooperación y estrategia.

Innovaciones en Battle Royale y Rebirth Island

Rebirth Island también recibe actualizaciones en Battle Royale, como la eliminación de los límites de respawn mientras al menos un miembro del escuadrón siga activo y el temporizador lo permita. Se incorporan Torres UAV, sistemas de Contratos, Buy Stations y nuevas opciones de Killstreaks, además de una animación de victoria personalizada para celebrar las extracciones exitosas.

Nuevos eventos, recompensas y Battle Pass

La temporada 4 introduce el evento Operation Rebirth, que invita a completar misiones en Rebirth Island para desbloquear partes del mapa y obtener recompensas como cachés secretas y variantes de operador. El evento Godzilla x Kong añade desafíos inspirados en los titanes, con más de una docena de premios, desde armas legendarias hasta skins temáticas.

Call of Duty: Mobile estrena la épica temporada Phantom Current: nuevas skins, modos y eventos llegan para los fans - crédito Call of Duty
Call of Duty: Mobile estrena la épica temporada Phantom Current: nuevas skins, modos y eventos llegan para los fans - crédito Call of Duty

El Battle Pass de Eternal Prison ofrece contenido gratuito y premium, incluyendo la nueva ametralladora ligera DP27, la clase de Battle Royale Toxic Overload, y skins de operadores con estética de cazador kaiju y sci-fi. Los suscriptores de Ground Forces reciben recompensas mensuales adicionales y ventajas exclusivas.

Actualizaciones de la tienda y ofertas especiales

La tienda del juego se actualiza con armas míticas y los exclusivos Draws de Godzilla y Kong. El Godzilla Draw permite desbloquear el skin ARMOR: Godzilla para Cassius y el HVK-30 — Titan’s Destruction, mientras que el Kong Draw incluye el operador Cosmic Silverback — B.E.A.S.T. y el Chopper — B.E.A.S.T. Rifle LMG. Ambos Draws suman nuevos cosméticos, emotes y accesorios.

El Battle Pass Vault reunirá pases anteriores para quienes busquen recompensas épicas de temporadas pasadas, y la Web Store ofrecerá regalos y promociones especiales durante la temporada, muchas con temática de Godzilla y Kong.

Horarios de lanzamiento en Latinoamérica

La temporada Eternal Prison estará disponible el 22 de abril a partir de las 5 PM PT. Los horarios para Latinoamérica son:

  • México: 6 PM
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7 PM
  • Venezuela, Chile: 8 PM
  • Argentina: 9 PM

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