Así pueden robar tu información financiera si ves la última temporada de The Boys en Xupert TV

Ver The Boys en plataformas no oficiales como Xupert TV: el error que puede costarte caro - (Foto: Prime Video)

El estreno de la última temporada de The Boys ha generado una ola de entusiasmo en América Latina, con miles de fans buscando alternativas para no perderse el desenlace de la serie más polémica del año. Sin embargo, el aumento en el uso de aplicaciones de streaming no oficiales como Xuper TV plantea riesgos graves para la seguridad digital y financiera de los usuarios.

Expertos en ciberseguridad, como ESET, han advertido que este tipo de plataformas pueden convertirse en puertas de entrada para malware, robo de datos e incluso fraudes bancarios, especialmente cuando requieren la instalación de archivos APK fuera de las tiendas oficiales.

La importancia de este problema radica en que, detrás de la promesa de acceso gratuito a contenido premium, se esconden amenazas que pueden comprometer toda la información personal, financiera y multimedia almacenada en el dispositivo. En plena fiebre por The Boys, es crucial entender cómo pueden operar estos fraudes y qué medidas tomar para protegerse.

Cómo Xuper TV puede exponer tu información al ver series como The Boys - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Xuper TV es una amenaza para tu información?

Xuper TV es una de las aplicaciones más populares para ver series y películas sin pagar suscripciones. Sin embargo, al no estar disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, obliga a los usuarios a descargar archivos APK desde sitios web alternos, lo que elimina los controles de seguridad y calidad habituales y aumenta el riesgo de instalar software malicioso.

Estas aplicaciones suelen solicitar permisos excesivos, como acceso al almacenamiento, la cámara, el micrófono y la gestión de archivos, lo que facilita la extracción de datos sensibles. Una vez instaladas, pueden operar en segundo plano, recopilando información personal, accediendo a fotos, mensajes, contraseñas y datos bancarios, e incluso instalando malware adicional.

Cómo pueden robarte con apps de streaming no oficiales

Entre los permisos críticos que suelen pedir estas apps, destacan:

Obtener información sobre otras aplicaciones en uso.

Leer y modificar archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo fotos, videos y documentos.

Publicar notificaciones que pueden usarse para campañas de phishing o spam .

Instalar paquetes adicionales, que pueden ser malware disfrazado de actualizaciones .

Acceder y modificar el almacenamiento externo, con capacidad para extraer, alterar o borrar archivos importantes.

The Boys y el peligro de las apps pirata: Xuper TV abre la puerta a malware y fraude bancario - (Foto: Prime Video)

Con estos permisos, un atacante puede capturar datos bancarios, acceder a tus aplicaciones financieras, registrar pulsaciones de teclado y clonar tu información personal para cometer fraudes o suplantación de identidad.

Un patrón común en plataformas como Xuper TV es la solicitud de pagos o donaciones vía transferencia bancaria, tarjetas de crédito o cuentas de fintech. A diferencia de las plataformas oficiales, aquí no existe garantía ni soporte: cualquier pago realizado puede terminar en cuentas de “prestanombres” y no hay forma de reclamar si ocurre un fraude.

Además, las apps pirata pueden interceptar datos de tarjetas durante el proceso de pago o presentar formularios falsos diseñados para recolectar información financiera.

El uso de aplicaciones como Xuper TV o Magis TV no solo expone a riesgos técnicos y financieros, también vulnera derechos de autor, lo que puede acarrear bloqueos por parte de proveedores de internet, sanciones legales y la exposición a software que compromete la seguridad de toda la red doméstica.

Cómo ver The Boys de forma segura y legal

Aprovechar el mes gratuito de Amazon Prime evita fraudes, malware y problemas legales, garantizando acceso al contenido exclusivo de forma legal y sin poner en juego tus datos personales - (Créditos: Amazon Prime Video)

The Boys es una serie exclusiva de Prime Video. Para verla sin riesgos, la recomendación es aprovechar el mes gratuito de suscripción que ofrece Amazon Prime para nuevas altas. Basta con registrarse y acceder tanto a la temporada final como al resto del catálogo disponible, sin exposición a fraudes ni malware.

Recomendaciones para proteger tu información

Descarga aplicaciones solo desde tiendas oficiales .

Revisa y limita los permisos de apps instaladas.

No compartas información bancaria en plataformas no autorizadas.

Activa notificaciones bancarias para monitorear movimientos en tiempo real.

El auge del streaming y el acceso masivo a contenidos digitales ha traído consigo nuevas amenazas. Plataformas no oficiales como Xuper TV pueden parecer una solución rápida, pero el costo real puede ser la pérdida de privacidad y el robo financiero. Frente a estrenos tan esperados como The Boys, la mejor defensa sigue siendo optar por alternativas legales, mantener buenas prácticas digitales y estar atentos a los riesgos ocultos detrás de las apps gratuitas.