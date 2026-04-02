WhatsApp estrena emojis en celulares Android: así los puedes encontrar

La actualización beta de WhatsApp para Android incluye soporte para Unicode 17.0 y amplía el catálogo de emojis disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de nuevos emojis a WhatsApp marca un avance notable en la experiencia de mensajería para millones de usuarios en Android. En su más reciente actualización beta, la aplicación ha comenzado a desplegar el soporte para el estándar Unicode 17.0, lo que permite acceder a una serie de iconos nunca antes vistos en la plataforma.

Esta decisión no solo amplía el repertorio visual disponible, sino que también garantiza una comunicación más precisa y moderna entre distintas plataformas.

Qué emojis llegan a WhatsApp en celulares Android

Entre las principales novedades que introduce WhatsApp en esta actualización destaca un catálogo renovado de emojis, muchos de los cuales abordan emociones, conceptos y situaciones que antes resultaban difíciles de transmitir a través de la app.

Los usuarios de la versión beta 2.26.13.5 para Android son los primeros en acceder a estos iconos, aunque se espera que en las próximas semanas la función esté disponible para un grupo más amplio.

Los usuarios beta de la versión 2.26.13.5 de WhatsApp en Android pueden acceder antes que nadie a los nuevos emojis. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Uno de los nuevos emojis más llamativos es la cara distorsionada, que permite reflejar sensaciones como el mareo, la confusión o el agobio. Este diseño facilita comunicar estados de ánimo complejos, que hasta ahora requerían varias palabras o combinaciones de emojis existentes.

También se suman las zapatillas de ballet, ideales para hablar sobre clases de danza, espectáculos, compromisos artísticos o simplemente para quienes desean compartir su afición por esta disciplina. El emoji de la orca introduce una referencia al mundo marino, pensada tanto para entusiastas del océano como para quienes buscan resaltar mensajes ligados a la conservación ambiental.

La actualización incorpora además la criatura peluda, inspirada en seres míticos como el Bigfoot o el Yeti, que suma un tono lúdico y misterioso a las conversaciones. Para ilustrar eventos naturales o situaciones fuera de control, aparece el emoji de deslizamiento de tierra, mientras que la nube de pelea representa caos o conflictos de manera visual y humorística, útil tanto para discusiones como para choques casuales.

Entre los elementos más versátiles se encuentran el trombón, un instrumento musical representado fielmente, pensado para quienes desean compartir su pasión por la música o comentar temas relacionados con fiestas y celebraciones.

WhatsApp introduce emojis como la cara distorsionada y la criatura peluda, que permiten transmitir emociones y conceptos más complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cofre del tesoro también debuta en el teclado nativo de WhatsApp, asociado a relatos de aventuras, recompensas o temas de riqueza, y resulta especialmente útil en contextos de juegos, historias o mensajes de motivación.

Otros emojis que forman parte de esta actualización incluyen el rostro con ojeras, el árbol sin hojas, la huella dactilar, el vegetal de raíz, el arpa, la pala, la salpicadura y la bandera de Sark. Cada uno de estos iconos cumple una función específica, desde ilustrar el cansancio hasta representar temas de jardinería, música o identidad cultural.

Cómo encontrar y utilizar los nuevos emojis en WhatsApp

La clave para acceder a estos nuevos emojis está en la versión beta de WhatsApp para Android. Los usuarios que hayan instalado la actualización 2.26.13.5 desde la Google Play Store pueden empezar a ver los nuevos iconos directamente en el selector de emojis integrado en la aplicación. El despliegue se realiza de forma escalonada, por lo que no todos los usuarios los encontrarán al mismo tiempo.

Para comprobar si tienes acceso, basta con abrir una conversación en WhatsApp y tocar el icono del emoji en el teclado. Los nuevos diseños aparecen organizados junto a los ya existentes, lo que facilita su búsqueda y uso en cualquier mensaje.

Los emojis actualizados de WhatsApp aparecen en el teclado nativo tras la actualización, sin necesidad de configuraciones ni descargas adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al disponer de estos iconos en el teclado nativo de la app, ya no es necesario recurrir a teclados de terceros ni a soluciones externas para enviar emojis actualizados.

Una de las ventajas centrales de esta integración es que la función se activa automáticamente una vez que la actualización llega al dispositivo. Esto significa que no es necesario realizar configuraciones adicionales ni descargar paquetes suplementarios: los nuevos emojis estarán disponibles en el mismo lugar donde los usuarios acostumbran buscar sus iconos favoritos.