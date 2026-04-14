Estos son los fondos de pantalla originales de Artemis II: gratis para iPhone y Android

La NASA ofrece fondos de pantalla gratuitos y en alta resolución para celulares iPhone y Android. (NASA)

La NASA ha puesto a disposición una colección de fondos de pantalla gratuitos en alta calidad para celulares iPhone y Android, de la misión Artemis II. La selección incluye imágenes de la Luna, la Tierra y eclipses, todas capturadas desde la nave Orion.

Para descargar las fotografías, solo es necesario ingresar al sitio oficial de la NASA: https://www.nasa.gov/artemis-ii-mobile-wallpapers/.

Cómo poner las imágenes de Artemis de fondo de pantalla

Para establecer las imágenes de Artemis como fondo de pantalla en un iPhone, primero descarga la foto desde el sitio de la NASA y guárdala en la galería. Luego, abre la imagen, pulsa el icono de compartir y selecciona ‘Usar como fondo de pantalla’. Ajusta la imagen según tu preferencia y confirma la opción para aplicarla en la pantalla de bloqueo, inicio o ambas.

En dispositivos Android, descarga la imagen y guárdala en tu galería. Accede a la foto, toca el menú de opciones y elige ’Establecer como fondo de pantalla’. Luego, selecciona si deseas aplicarla en la pantalla de inicio, de bloqueo o en ambas. Ajusta el encuadre y confirma para finalizar el proceso.

Para poner una imagen de Artemis como fondo en iPhone, descárgala desde la web de la NASA y guárdala en tu galería. (NASA)

Cómo son las imágenes de Artemis para fondo de pantalla

Las imágenes de Artemis para fondo de pantalla se caracterizan por su alta resolución y muestran vistas detalladas de la Luna, la Tierra y fenómenos como eclipses, todas capturadas desde la nave Orion durante la misión.

Estas fotografías destacan por sus colores nítidos, encuadres espaciales y la presencia de paisajes celestes, ideales para personalizar la pantalla de celulares con temáticas del espacio y la exploración lunar.

Cómo seguir personalizando la apariencia del celular en el modo Artemis

Para seguir personalizando la apariencia del celular en el modo Artemis, puedes complementar los fondos de pantalla con widgets temáticos, iconos de aplicaciones inspirados en el espacio y tonos de notificación relacionados con la misión.

Después del regreso de Artemis II el 10 de abril de 2026, la NASA aceleró sus proyectos de exploración lunar. REUTERS/Joe Skipper

Tanto en iPhone como en Android, existen aplicaciones de personalización que permiten cambiar el estilo de los íconos, agregar calendarios o relojes con diseños espaciales y ajustar la paleta de colores del sistema operativo para mantener una estética coherente con las imágenes de Artemis.

Además, puedes configurar pantallas de bloqueo dinámicas o animadas y utilizar protectores de pantalla que muestren información sobre la misión y el espacio.

Qué sigue para Artemis

Tras el regreso de Artemis II el 10 de abril de 2026, la NASA ha acelerado sus planes para la exploración lunar. El objetivo ya no es solo orbitar la Luna, sino preparar el aterrizaje y la permanencia en su superficie. La hoja de ruta oficial contempla tres misiones clave en los próximos años.

En Artemis III, prevista para mediados de 2027, se realizará un ensayo general: la nave Orion se acoplará en órbita terrestre con los aterrizadores de SpaceX y Blue Origin, aunque todavía no descenderán a la Luna.

El retorno de Artemis II el 10 de abril de 2026 captó la atención global por la dificultad técnica de su reingreso. NASA/Handout via REUTERS

A principios de 2028, Artemis IV marcará el regreso humano al Polo Sur lunar, con dos astronautas alunizando por primera vez en más de 50 años. Finalmente, Artemis V, programada para finales de 2028, dará inicio a la construcción de una base lunar permanente y al despliegue de los primeros rovers avanzados.

Cómo fue el regreso de los astronautas de Artemis a la Tierra

El regreso de la misión Artemis II el 10 de abril de 2026 fue seguido en todo el mundo por la complejidad de su reingreso y descenso final.

La nave Orion empleó la maniobra “skip entry”, ingresando en la atmósfera a casi 40.000 km/h, rebotando ligeramente para disipar velocidad y calor, y soportando temperaturas de hasta 2.700 °C en su escudo térmico, que llegó a ser visible desde Hawái y la costa de California.

Los astronautas salieron de la cápsula por sí mismos, aunque notaron el impacto de volver a la gravedad tras diez días en el espacio. NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS

Durante el descenso, dos paracaídas de estabilización se desplegaron a 7.600 metros de altura, seguidos por tres paracaídas principales que redujeron la velocidad de la cápsula a 30 km/h antes del amerizaje.

El impacto se produjo a las 17:07 horas del Pacífico en el Océano Pacífico, cerca de San Diego, donde el buque USS John P. Murtha y equipos de rescate de la Marina de Estados Unidos recuperaron a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Los astronautas salieron de la cápsula por sus propios medios, aunque afectados por el regreso a la gravedad después de diez días en microgravedad.