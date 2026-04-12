Las preguntas más buscadas en Google de la exitosa misión de Artemis

Artemis II dispara las búsquedas en Google sobre la Luna, la NASA y los astronautas de la misión - (Google)

La misión Artemis II de la NASA, que amerizó con éxito en el Océano Pacífico el 10 de abril tras 9 días, 1 hora y 32 minutos de vuelo, ha marcado un antes y un después en la exploración espacial. La tripulación completó la primera misión tripulada del programa Artemis, cuyo objetivo es sentar las bases para la presencia humana sostenida fuera de la Tierra.

Más de medio siglo después de las misiones Apolo, Artemis II no solo valida nuevas tecnologías, sino que redefine la lógica y los objetivos de la exploración lunar, despertando una ola de búsquedas y curiosidad en Google sobre sus protagonistas y alcances.

¿Qué es Artemis 2? ¿Cuándo regresa? ¿Cuánto gana un astronauta? ¿Qué hará la misión y cuándo volverá la humanidad a la Luna? son algunas de las búsquedas más realizadas en internet, demostrando la relevancia de este proyecto que capturó la atención de la humanidad a lo largo 9 días.

Las preguntas más buscadas en Google tras Artemis II: curiosidad global por la nueva era lunar - NASA/Imagen cedida a través de REUTERS. Esta imagen ha sido proporcionada por un tercero.

¿Qué es Artemis 2?

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA. Su objetivo no era alunizar, sino orbitar la Luna y probar, en condiciones reales, los sistemas críticos de la nave Orión y el Space Launch System.

La misión también permitió evaluar soporte vital, comunicaciones, navegación y retorno seguro, preparando el terreno para que futuras misiones logren el regreso de astronautas a la superficie lunar.

¿Cuándo regresa Artemis 2?

La misión Artemis II tuvo una duración exacta de 9 días, 1 hora y 32 minutos, finalizando el 10 de abril con el amerizaje de la cápsula Orión en el Océano Pacífico. Durante este tiempo, la tripulación alcanzó velocidades de hasta 40.000 km/h y soportó temperaturas de 2.700 ºC en el reingreso, validando sistemas clave para la seguridad de futuras misiones.

¿Cuánto gana un astronauta de Artemis 2?

Los astronautas de la NASA que participaron en Artemis II perciben un salario anual entre 100.000 y 160.000 dólares, según la escala federal de EE. UU. La cifra refleja tanto el nivel de formación necesaria como los riesgos asumidos en la exploración espacial.

Captura de pantalla de una transmisión de la NASA de los integrantes de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, el piloto Victor Glover (i), la especialista de misión Christina Koch (2-i), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2-d) y el comandante Reid Wiseman (d), hablando durante un evento este sábado, en Houston (Estados Unidos). EFE/ NASA

¿Qué hará la misión Artemis 2?

El principal objetivo de Artemis II fue probar todos los sistemas de la nave y el cohete en condiciones reales de vuelo antes de intentar un alunizaje. Se centró en asegurar que el soporte vital, las comunicaciones y los sistemas electrónicos funcionen correctamente durante vuelos prolongados fuera de la órbita terrestre.

De acuerdo con un análisis de Octavio Chon, docente de la Universidad de Lima y especialista en astrobiología, Artemis II es una fase de validación progresiva: “No busca alunizar, sino avanzar dentro de una secuencia progresiva. Recién Artemis IV, prevista para 2028, marcaría el regreso a la superficie lunar”.

¿Cuándo volverá Artemis a la Luna?

El regreso de astronautas a la superficie lunar está programado para Artemis IV en 2028. Antes, Artemis III (2027) buscará reducir riesgos y validar procedimientos en órbita terrestre baja, incluyendo maniobras de acoplamiento con sistemas desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

La secuencia de misiones Artemis refleja un cambio frente a la era Apolo, cuando el objetivo era ganar la carrera lunar. Ahora, como destaca el profesor Chon, el foco está en la sostenibilidad y la colaboración internacional, con participación de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin en la nueva arquitectura de alunizaje.

Cada misión no es un evento aislado, sino parte de un proceso articulado para validar tecnologías y reducir riesgos, avanzando hacia metas más ambiciosas como la exploración tripulada de Marte.

El éxito de Artemis II ha convertido preguntas como “¿qué hará Artemis II?” o “¿cuándo volverá la humanidad a la Luna?” en tendencias globales. El calendario de la NASA sigue con Artemis III y IV, y el interés del público evidencia que la exploración lunar sigue siendo un motor fundamental de curiosidad, inspiración, avance científico y desarrollo tecnológico.