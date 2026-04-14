Reportan fallas en los Samsung Galaxy Watch: la batería se está agotando antes de tiempo

Varios modelos del Galaxy Watch sufren caída drástica en la duración de la batería tras recientes actualizaciones de software y servicios. (SAMSUNG)

Varios modelos de Galaxy Watch están experimentando una disminución notable en la duración de la batería, un problema que ha generado preocupación entre usuarios de Samsung al no tener clara una solución.

Los reportes surgieron en foros especializados y redes sociales, donde propietarios de dispositivos como el Galaxy Watch 7, Classic 6, Classic 8 y el reciente Ultra 2025 han compartido sus experiencias tras las últimas actualizaciones. El denominador común es un consumo de energía inesperadamente alto que obliga a cargar los relojes inteligentes con mucha más frecuencia de lo habitual.

El problema comenzó a hacerse visible hace algunas semanas y afecta tanto a quienes han instalado actualizaciones recientes como a usuarios que no han modificado el sistema de sus relojes.

Por qué los Galaxy Watch están teniendo problemas en la batería

Las investigaciones informales dentro de la comunidad de usuarios han identificado a Google Play Services como el principal responsable del drenaje excesivo de batería en los Galaxy Watch. Las estadísticas de consumo energético muestran que este servicio puede llegar a representar más del 10% del gasto total, incluso en situaciones de uso ligero.

El fallo en la batería del Galaxy Watch no distingue entre quienes actualizaron el sistema y aquellos con versiones anteriores, señalando posibles cambios desde servidores. (Europa Press)

En comparación, antes de la aparición del fallo, los relojes podían alcanzar hasta cuatro días de autonomía sin la función Always On Display, mientras que ahora apenas logran sostenerse durante dos jornadas.

Las pruebas realizadas por usuarios revelan que, aunque algunos procedimientos básicos como reiniciar el dispositivo, borrar la caché o incluso restablecer el reloj a sus configuraciones de fábrica pueden reducir temporalmente el consumo, el problema suele reaparecer al cabo de unos días.

En un caso detallado, tras aplicar estas medidas el consumo de Play Services descendió hasta un 5–6%, pero posteriormente la sección de uso de batería dejó de mostrar datos de aplicaciones por completo, complicando aún más el diagnóstico.

La situación se vuelve más compleja al saberse que el drenaje también afecta a dispositivos que no han instalado actualizaciones recientes. Esta coincidencia apunta a la posibilidad de una actualización silenciosa de Play Services o a un cambio en la gestión de recursos desde el servidor, fuera del control directo de los usuarios.

Antes del problema, los Galaxy Watch lograban hasta cuatro días de autonomía, pero ahora apenas superan dos jornadas sin recarga continua. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El fallo de los Galaxy Watch se manifiesta en un descenso abrupto de la autonomía de la batería, causado principalmente por el sobreconsumo de Google Play Services. Esto afecta a diversos modelos, tanto recientes como anteriores, y complica el uso cotidiano de los relojes inteligentes, ya que obliga a cargarlos con mayor frecuencia y limita la experiencia del usuario.

Qué recomendaciones hay para mitigar el problema

Ante la falta de una solución oficial, los propios usuarios han comenzado a compartir posibles paliativos. Una de las recomendaciones más reiteradas consiste en acceder a los ajustes de aplicaciones del reloj, borrar tanto la caché como el almacenamiento de Google Play Services y, a continuación, reiniciar el dispositivo.

Aunque algunos han reportado mejoras temporales con este procedimiento, la mayoría coincide en que el problema reaparece tras unos días de uso.

Otros usuarios han optado por realizar un restablecimiento completo de fábrica del reloj, lo que en ciertos casos ha logrado reducir el consumo energético de Play Services de forma más sostenida. Sin embargo, incluso esta medida no garantiza una solución definitiva, y puede resultar engorrosa debido a la necesidad de reconfigurar el dispositivo desde cero.

La sección de estadísticas de batería deja de mostrar detalles tras los procedimientos correctivos, complicando el análisis del gasto energético en Galaxy Watch.

El intercambio de experiencias en foros como r/GalaxyWatch ha permitido identificar patrones repetidos en los síntomas y en la ineficacia de los métodos tradicionales de solución. Las quejas apuntan especialmente a la frustración que genera tener que recurrir una y otra vez a reinicios, borrados de caché o restablecimientos, sin un resultado estable a largo plazo.

Varios usuarios han observado que, tras un reinicio o restablecimiento, el porcentaje de batería consumido por Play Services puede descender a la mitad, pero esto no se mantiene de forma constante.

En algunos casos, la propia sección de estadísticas de batería deja de mostrar datos de consumo por aplicación, dificultando el seguimiento del problema y la identificación de patrones de gasto energético.