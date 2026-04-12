Tecno

Cada cuánto deberías reiniciar tu celular y por qué los fabricantes lo recomiendan

Reiniciar el móvil a diario o semanalmente elimina procesos maliciosos, optimiza la memoria y refuerza la protección frente a ciberataques

Guardar
Primer plano de una mano con un dedo presionando el símbolo de apagado iluminado en la pantalla oscura de un teléfono móvil moderno.
Por qué reiniciar el celular mejora la seguridad y el rendimiento, según expertos y fabricantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el teléfono móvil es uno de los consejos más sencillos y efectivos para mantener el dispositivo en buen estado y proteger la información personal. Si bien muchos usuarios solo lo hacen cuando el aparato presenta fallos evidentes, tanto expertos en ciberseguridad como los principales fabricantes recomiendan incorporarlo como un hábito regular.

Este gesto puede marcar la diferencia en el rendimiento, la estabilidad y la seguridad del equipo. Hoy, con los smartphones almacenando datos sensibles y expuestos a riesgos constantes, la frecuencia con la que se reinicia el dispositivo puede influir directamente en su funcionamiento y en la protección frente a amenazas digitales.

Diversos organismos y empresas tecnológicas insisten en los beneficios de esta práctica, especialmente ante el aumento de ciberataques y la creciente complejidad de los sistemas operativos móviles.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Interrumpir la actividad de software espía y facilitar las actualizaciones son algunos de los beneficios de reiniciar el celular con frecuencia, una práctica clave para la seguridad digital y el buen funcionamiento del equipo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué reiniciar el celular es importante

Según la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y especialistas en ciberseguridad, reiniciar el teléfono regularmente interrumpe procesos en segundo plano que pueden estar vinculados a software espía o aplicaciones no autorizadas. Muchos programas maliciosos requieren tiempo de ejecución para establecerse y recopilar información; al apagar y encender el dispositivo, se corta esta actividad y se reduce el riesgo de espionaje o filtración de datos.

El periodista Ronan Farrow, conocido por sus investigaciones sobre espionaje digital, ha señalado que reiniciar el móvil diariamente es una barrera eficaz contra amenazas persistentes y ayuda a instalar actualizaciones de seguridad y parches que refuerzan la protección del sistema.

Beneficios de reiniciar el teléfono frecuentemente

  • Elimina procesos innecesarios: Cerrar aplicaciones abiertas y liberar la memoria RAM mejora el rendimiento general del dispositivo.
  • Optimiza el funcionamiento: Previene bloqueos, lentitud, congelamientos y otros problemas causados por acumulación de procesos.
  • Instala actualizaciones pendientes: Facilita la aplicación de parches de seguridad y mejoras del sistema operativo.
  • Reduce el riesgo de espionaje: Interrumpe la actividad de software espía o malware activo en segundo plano.

Recomendaciones de los fabricantes

Samsung, uno de los principales fabricantes de móviles, recomienda reiniciar el teléfono periódicamente para prevenir bloqueos inesperados o bajo rendimiento. Según la compañía, muchas incidencias se resuelven simplemente reiniciando el dispositivo, evitando visitas innecesarias al centro de servicio.

Hombre caucásico sentado en un sillón gris, con jeans y camiseta oscura, concentrado en su teléfono celular. Viste zapatillas coloridas.
La importancia de reiniciar el móvil: hábito esencial para cuidar tu dispositivo y tus datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la gama Galaxy, por ejemplo, es posible programar reinicios automáticos en horarios específicos, lo que facilita el mantenimiento sin depender de la memoria del usuario y garantiza que el dispositivo se mantenga en óptimas condiciones.

Cómo programar reinicios automáticos

  1. Accede a Ajustes y selecciona Cuidado del dispositivo.
  2. Dirígete a Optimización automática.
  3. Entra en la opción Reinicio automático.
  4. Activa el interruptor y elige el horario y los días en que deseas que el teléfono se reinicie.

El dispositivo puede reiniciarse cuando detecta problemas de rendimiento o en horarios programados, como la madrugada, cuando no está en uso.

¿Con qué frecuencia se debe reiniciar el celular?

La recomendación predominante entre los expertos es reiniciar el teléfono al menos una vez al día. Aunque esto puede parecer excesivo para algunos usuarios, la práctica refuerza la seguridad y mantiene el rendimiento óptimo. Si no es posible hacerlo diariamente, un reinicio semanal también aporta beneficios notables, sobre todo para usuarios que instalan muchas aplicaciones o usan el teléfono de forma intensiva.

Consejos adicionales para el mantenimiento del celular

  • Cierra aplicaciones que no utilices para evitar sobrecargar la memoria.
  • Actualiza el sistema operativo y las aplicaciones con regularidad.
  • Evita instalar software de fuentes no oficiales para reducir el riesgo de malware.
  • Activa las opciones de seguridad y bloqueo para proteger la información personal.

En un entorno donde la seguridad digital y el rendimiento son prioridad, el reinicio periódico del teléfono es una herramienta simple pero potente. Este hábito, respaldado por fabricantes y expertos, puede evitar problemas cotidianos y reforzar la protección frente a nuevas amenazas. Adoptar el reinicio regular como parte de la rutina diaria o semanal marca una diferencia significativa en la vida útil y la seguridad de tu dispositivo móvil.

Temas Relacionados

CelularTeléfonoReiniciarCiberseguridadFabricantesTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lo que debes hacer cuando aparece la alerta de temperatura en la pantalla del iPhone

Apple sugiere apagar el celular, alejarlo de fuentes de calor y esperar a que se enfríe para evitar daños en la batería y en los componentes internos

Lo que debes hacer cuando aparece la alerta de temperatura en la pantalla del iPhone

La actualización iOS 26.4 puede dejarte sin acceso a iPhone por este error en el teclado

Apple solo ofrece como solución oficial que implica la pérdida de todos los datos no respaldados

La actualización iOS 26.4 puede dejarte sin acceso a iPhone por este error en el teclado

Por qué mi Smart TV no se conecta a internet por WiFi o por cable

Los problemas pueden estar relacionados a interferencias de electrodomésticos, obstáculos físicos, cables defectuosos o problemas con el router

Por qué mi Smart TV no se conecta a internet por WiFi o por cable

Cómo elegir el mejor momento para usar la lavadora y ahorrar en electricidad

Aprovechar las horas valle y elegir electrodomésticos eficientes permite reducir el consumo energético, optimizar el gasto mensual

Cómo elegir el mejor momento para usar la lavadora y ahorrar en electricidad

Qué esconde la APK de Magis TV o XUPER TV: los peligros detrás de la descarga en un celular o TV

Pese a prometer películas y series gratis, su instalación expone a los usuarios a malware, robo de datos personales y financieros y riesgos de identidad

Qué esconde la APK de Magis TV o XUPER TV: los peligros detrás de la descarga en un celular o TV
DEPORTES
Las alarmantes señales sobre la lesión que sufrió el Cuti Romero: “Tiene cierta inestabilidad en la rodilla”

Las alarmantes señales sobre la lesión que sufrió el Cuti Romero: “Tiene cierta inestabilidad en la rodilla”

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Newell’s y San Lorenzo protagonizan un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura por la fecha 14

El “Batimóvil” que construyó un equipo de F1 por pedido de un magnate: “Será 10 segundos más rápido que cualquier monoplaza”

La postura a favor de Enzo Fernández en Inglaterra tras el conflicto con el Chelsea: “Dejó al descubierto la desnudez del emperador”

TELESHOW
Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

El gesto de Lizy Tagliani con Diego Leuco y Carina Zampini en el regreso de La Peña de Morfi

La sensual foto de Felipe Fort en la intimidad de su hogar que se volvió viral: qué tenía puesto

El repudiable comentario de Yipio a Solange Abraham en Gran Hermano que encendió la polémica en las redes

Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

El misterio de los aromas de Pompeya sale a la luz: análisis científico revela los secretos de sus rituales religiosos

Netanyahu advirtió que la guerra no terminó y que Israel mantendrá la ofensiva en el sur de Líbano: “Hay más por hacer”

Más de cien trabajadores chinos de una refinería rusa se movilizaron para protestar por sueldos impagos

Trágica estampida en una enorme fortaleza del siglo XIX en el norte de Haití: al menos 30 muertos