Cada cuánto deberías reiniciar tu celular y por qué los fabricantes lo recomiendan

Por qué reiniciar el celular mejora la seguridad y el rendimiento, según expertos y fabricantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el teléfono móvil es uno de los consejos más sencillos y efectivos para mantener el dispositivo en buen estado y proteger la información personal. Si bien muchos usuarios solo lo hacen cuando el aparato presenta fallos evidentes, tanto expertos en ciberseguridad como los principales fabricantes recomiendan incorporarlo como un hábito regular.

Este gesto puede marcar la diferencia en el rendimiento, la estabilidad y la seguridad del equipo. Hoy, con los smartphones almacenando datos sensibles y expuestos a riesgos constantes, la frecuencia con la que se reinicia el dispositivo puede influir directamente en su funcionamiento y en la protección frente a amenazas digitales.

Diversos organismos y empresas tecnológicas insisten en los beneficios de esta práctica, especialmente ante el aumento de ciberataques y la creciente complejidad de los sistemas operativos móviles.

Interrumpir la actividad de software espía y facilitar las actualizaciones son algunos de los beneficios de reiniciar el celular con frecuencia, una práctica clave para la seguridad digital y el buen funcionamiento del equipo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué reiniciar el celular es importante

Según la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y especialistas en ciberseguridad, reiniciar el teléfono regularmente interrumpe procesos en segundo plano que pueden estar vinculados a software espía o aplicaciones no autorizadas. Muchos programas maliciosos requieren tiempo de ejecución para establecerse y recopilar información; al apagar y encender el dispositivo, se corta esta actividad y se reduce el riesgo de espionaje o filtración de datos.

El periodista Ronan Farrow, conocido por sus investigaciones sobre espionaje digital, ha señalado que reiniciar el móvil diariamente es una barrera eficaz contra amenazas persistentes y ayuda a instalar actualizaciones de seguridad y parches que refuerzan la protección del sistema.

Beneficios de reiniciar el teléfono frecuentemente

Elimina procesos innecesarios: Cerrar aplicaciones abiertas y liberar la memoria RAM mejora el rendimiento general del dispositivo.

Optimiza el funcionamiento: Previene bloqueos, lentitud, congelamientos y otros problemas causados por acumulación de procesos.

Instala actualizaciones pendientes: Facilita la aplicación de parches de seguridad y mejoras del sistema operativo.

Reduce el riesgo de espionaje: Interrumpe la actividad de software espía o malware activo en segundo plano.

Recomendaciones de los fabricantes

Samsung, uno de los principales fabricantes de móviles, recomienda reiniciar el teléfono periódicamente para prevenir bloqueos inesperados o bajo rendimiento. Según la compañía, muchas incidencias se resuelven simplemente reiniciando el dispositivo, evitando visitas innecesarias al centro de servicio.

La importancia de reiniciar el móvil: hábito esencial para cuidar tu dispositivo y tus datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la gama Galaxy, por ejemplo, es posible programar reinicios automáticos en horarios específicos, lo que facilita el mantenimiento sin depender de la memoria del usuario y garantiza que el dispositivo se mantenga en óptimas condiciones.

Cómo programar reinicios automáticos

Accede a Ajustes y selecciona Cuidado del dispositivo. Dirígete a Optimización automática. Entra en la opción Reinicio automático. Activa el interruptor y elige el horario y los días en que deseas que el teléfono se reinicie.

El dispositivo puede reiniciarse cuando detecta problemas de rendimiento o en horarios programados, como la madrugada, cuando no está en uso.

¿Con qué frecuencia se debe reiniciar el celular?

La recomendación predominante entre los expertos es reiniciar el teléfono al menos una vez al día. Aunque esto puede parecer excesivo para algunos usuarios, la práctica refuerza la seguridad y mantiene el rendimiento óptimo. Si no es posible hacerlo diariamente, un reinicio semanal también aporta beneficios notables, sobre todo para usuarios que instalan muchas aplicaciones o usan el teléfono de forma intensiva.

Consejos adicionales para el mantenimiento del celular

Cierra aplicaciones que no utilices para evitar sobrecargar la memoria.

Actualiza el sistema operativo y las aplicaciones con regularidad.

Evita instalar software de fuentes no oficiales para reducir el riesgo de malware.

Activa las opciones de seguridad y bloqueo para proteger la información personal.

En un entorno donde la seguridad digital y el rendimiento son prioridad, el reinicio periódico del teléfono es una herramienta simple pero potente. Este hábito, respaldado por fabricantes y expertos, puede evitar problemas cotidianos y reforzar la protección frente a nuevas amenazas. Adoptar el reinicio regular como parte de la rutina diaria o semanal marca una diferencia significativa en la vida útil y la seguridad de tu dispositivo móvil.