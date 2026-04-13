Tener un smartwatch ayuda a evitar un infarto: la importancia de los datos de salud cardiaca

Los relojes inteligentes se consolidan como aliados en la detección temprana de fibrilación auricular y prevención de insuficiencia cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los relojes inteligentes han dejado de ser simples accesorios tecnológicos para convertirse en herramientas valiosas en la vigilancia de la salud cardiovascular. Un estudio realizado por investigadores del Hospital Danderyd de Estocolmo, en Suecia, ha dado una muestra de cómo estos dispositivos pueden jugar un papel determinante en la detección temprana de trastornos cardíacos graves, incluso en personas que se sienten sanas y sin síntomas.

El auge de los smartwatch con funciones de monitoreo cardíaco ha coincidido con el crecimiento de la preocupación global por enfermedades como la fibrilación auricular, que afecta a casi 38 millones de personas en todo el mundo. Los datos presentados sugieren que ignorar las alertas de estos dispositivos sobre posibles irregularidades puede ser un error con consecuencias serias.

Qué es la fibrilación auricular, la clave para detectar problemas cardíacos

La fibrilación auricular (FA) es el trastorno del ritmo cardíaco más frecuente a nivel global. Aunque a menudo se asocia con la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, el estudio destaca que la insuficiencia cardíaca es una complicación igualmente frecuente y grave en estos pacientes.

Según la investigación, muchas personas tienden a desestimar las advertencias emitidas por sus relojes inteligentes, bajo la creencia de que la ausencia de síntomas significa que el problema es menor. Sin embargo, los resultados contradicen esa suposición.

La fibrilación auricular afecta a cerca de 38 millones de personas en el mundo y su detección precoz es clave para evitar complicaciones graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos estudios, la FA fue detectada mediante cribado (pruebas diagnósticas a población sana) con electrocardiograma (ECG) en adultos de 75 y 76 años, y el seguimiento a largo plazo permitió identificar patrones preocupantes en cuanto a la aparición de insuficiencia cardíaca.

Los relojes inteligentes modernos, como el Apple Watch, han popularizado la función de detección de FA. No obstante, esta capacidad no es exclusiva de una sola marca. Varios modelos pueden identificar episodios de FA en personas aparentemente sanas y sin síntomas evidentes, lo que refuerza su potencial como aliados en la prevención.

Riesgo elevado de insuficiencia cardíaca tras una detección silenciosa

En las pruebas realizadas, STROKESTOP y STROKESTOP II, los investigadores analizaron la incidencia de insuficiencia cardíaca en personas cuyo único indicio de FA había sido su detección a través de cribado, es decir, sin síntomas previos que alertaran de la condición.

Las cifras obtenidas resultan contundentes: aproximadamente 23% de los participantes con FA detectada mediante cribado en STROKESTOP desarrollaron insuficiencia cardíaca durante el seguimiento. En STROKESTOP II, el porcentaje fue similar, situándose en 20%.

Los ensayos STROKESTOP demuestran que alrededor del 20 % de los adultos con FA detectada por cribado desarrollan insuficiencia cardíaca a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados no solo evidencian la gravedad oculta que puede tener la FA, sino que también permiten dimensionar el riesgo: las personas con FA detectada mediante cribado tienen tres veces más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca en comparación con quienes no presentan FA.

Los autores del estudio subrayan que el riesgo de insuficiencia cardíaca para quienes presentan FA detectada por cribado es comparable al de individuos con FA previamente diagnosticada por motivos clínicos, lo que refuerza la necesidad de no subestimar las alertas emitidas por un reloj inteligente.

Cuál es el papel de los relojes inteligentes para cuidar la salud

Los hallazgos del estudio ponen en evidencia el valor de los smartwatch como herramientas de cribado accesibles para la población general. Si bien los dispositivos no sustituyen el diagnóstico médico, su capacidad para detectar irregularidades en el ritmo cardíaco puede facilitar la identificación de personas en riesgo antes de la aparición de síntomas graves.

La fibrilación auricular puede pasar desapercibida durante años, pero cuando se detecta mediante cribado, no debe ser considerada una condición menor. El estudio demuestra que estos casos presentan un riesgo real y elevado de insuficiencia cardíaca, lo que justifica la urgencia de actuar ante una alerta tecnológica.

Ante una alerta de fibrilación auricular, acudir al médico permite confirmar el diagnóstico y reducir el riesgo de complicaciones mediante tratamiento oportuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los usuarios de relojes inteligentes

La principal recomendación que se desprende de este estudio es no ignorar las alertas emitidas por el smartwatch sobre posibles episodios de fibrilación auricular. Aunque resulte tentador desestimar la notificación cuando no hay molestias evidentes, la evidencia muestra que actuar de manera rápida puede prevenir complicaciones graves, como la insuficiencia cardíaca.

Acudir al médico ante una alerta de FA permite confirmar el diagnóstico mediante pruebas específicas y, en caso necesario, iniciar un tratamiento oportuno. En el peor de los casos, la consulta servirá para descartar una condición peligrosa. En el mejor de los escenarios, la intervención temprana evitará el desarrollo de una enfermedad potencialmente mortal.

El estudio también resalta la importancia de la educación y la concienciación tanto de los usuarios como de los profesionales de la salud. Reconocer el valor de los datos generados por los relojes inteligentes y fomentar la respuesta adecuada ante sus alertas puede transformar la forma en que se previenen y gestionan las enfermedades cardiovasculares en la población.