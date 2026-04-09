Conviértete en astronauta de Artemis: así haces tu foto en la Luna con IA

Si sigues la misión Artemis II y quieres saber cómo te verías como astronauta en el cohete Orion, puedes probarlo con Google Gemini. (Google)

Si sigues la misión Artemis II de la NASA y te gustaría ver cómo te verías como astronauta a bordo del cohete Orion, puedes hacerlo utilizando Google Gemini. La compañía tecnológica compartió un prompt que permite generar una imagen personalizada en modo astronauta.

El prompt sugerido es: “Crea una fotografía mía [sin modificar mi rostro] dentro de una nave espacial, flotando por la gravedad, con ropa cómoda como un overol [sin marcas visibles]; mi expresión es de felicidad y un [taco] flota junto a mí en el interior de la nave. 35 mm, f/1.8. Imagen realista y cinematográfica”.

Recuerda que la imagen que elijas debe cumplir con estos requisitos para lograr un resultado coherente y realista.

Asegúrate de que la foto elegida cumpla los requisitos para obtener resultados precisos en Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo escoger una foto adecuada

Seleccionar una foto adecuada es fundamental para obtener resultados óptimos al utilizar herramientas de inteligencia artificial como Gemini.

Lo primero es elegir una imagen que tenga buena resolución y esté bien iluminada, ya que la luz uniforme facilita que los detalles del rostro sean reconocibles y evita sombras que puedan distorsionar los rasgos.

Es recomendable que la persona mire de frente a la cámara, con una expresión natural y relajada, y que tanto los ojos como la boca estén completamente visibles.

El fondo debe ser neutro o poco recargado para no distraer la atención del rostro y facilitar el trabajo de la herramienta o aplicación.

Elegir una foto adecuada es clave para lograr buenos resultados con herramientas de IA como Gemini. (Instagram: googleenespanol)

Evita el uso de accesorios como gafas de sol, sombreros o mascarillas, ya que pueden dificultar el reconocimiento facial o alterar el resultado final.

Además, asegúrate de que solo la persona que desea aparecer en la imagen esté presente, sin otras personas ni rostros en el encuadre. Finalmente, revisa que la foto esté bien enfocada y no presente desenfoques o movimientos, para garantizar una imagen nítida y profesional.

Qué modelo de IA usa Gemini para crear estas imágenes

Gemini emplea el modelo de inteligencia artificial Nano Banana 2 para crear imágenes mediante su nueva tecnología de generación visual, disponible gratuitamente en Gemini, Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads.

Una de las principales ventajas de este modelo es su velocidad de respuesta ante las instrucciones de los usuarios.

Gemini utiliza el modelo Nano Banana 2 para generar imágenes, disponible gratis en Gemini, Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads. (Google)

De acuerdo con la compañía, el sistema aprovecha el conocimiento actualizado de Gemini y utiliza datos en tiempo real, así como imágenes extraídas de búsquedas web, para representar temas específicos con mayor precisión.

Nano Banana 2 también permite generar texto claro y preciso para materiales de marketing o tarjetas de felicitación, y facilita la traducción y localización de textos dentro de imágenes para compartir contenido de forma global.

Google señala que Nano Banana Pro está orientado a tareas que requieren máxima precisión factual, mientras que Nano Banana 2 es ideal para generación rápida, seguimiento detallado de instrucciones y búsqueda integrada de imágenes.

Todas las imágenes generadas incorporan la tecnología SynthID y credenciales de contenido C2PA, lo que brinda al usuario información transparente sobre la creación y el uso de inteligencia artificial en cada imagen.

Google sumó la función de cuadernos a Gemini para facilitar la organización de información a estudiantes e investigadores. (Google)

Gemini agrega la función de cuadernos

Si eres estudiante o investigador, Google ha incorporado a Gemini la función de cuadernos. Esta herramienta permite organizar archivos y conversaciones previas en un solo espacio, al que puedes asignar el nombre que prefieras para identificarlo fácilmente.

Para comenzar, basta con elegir la opción ‘Nuevo cuaderno’ en el panel lateral de la aplicación Gemini. Una vez agrupadas las fuentes en un cuaderno, la plataforma las combina con sus capacidades de inteligencia artificial y búsqueda web para generar respuestas personalizadas y útiles.

La función de cuadernos resulta especialmente práctica para quienes comparten gran cantidad de información con la IA y buscan una organización más eficiente, sobre todo en entornos académicos y de investigación.