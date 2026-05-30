Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Las cuentas de la AFA y Google en español publicaron un singular video generado por IA con motivo de la lista oficial de convocados de Argentina para el Mundial 2026. Video: Google/Instagram.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, acaban de sacudir las redes sociales con el lanzamiento de un video promocional de cara al Mundial 2026.

Bajo el lema “Elegimos volver a creer”, la campaña no solo oficializa el inicio del camino para defender la corona, sino que lo hace a través de un juego de metáforas visuales.

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El clip es un auténtico rompecabezas para los hinchas: una sucesión de objetos y estatuas que esconden la identidad de los guerreros de Lionel Scaloni. Tras analizar al detalle cada segundo, aquí te traemos las listas de certezas absolutas y los grandes misterios del video.

La campaña invita a los hinchas a interactuar con Gemini para descifrar los mensajes ocultos y crear su propia versión de la lista. (Europa Press)

Las referencias claras

En esta categoría entran los símbolos que remiten de forma directa e inequívoca a nombres propios del plantel, ya sea por sus famosos apodos o por su historia personal:

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La araña (Julián Álvarez). El video arranca en primer plano mostrando una araña caminando sobre la camiseta albiceleste. Una alusión directa e indiscutible al delantero del Atlético de Madrid.

El trébol de cuatro hojas (Alexis Mac Allister). Ubicado junto al mate, este símbolo va mucho más allá de la simple fortuna. Es un refinado y sutil guiño a las raíces e indudable herencia irlandesa del mediocampista del Liverpool.

El toro (Lautaro Martínez). En el plano del jardín, una imponente estatua de un toro negro rinde homenaje al goleador del Inter, símbolo de potencia física y voracidad en el área.

La cabra con la pelota (Lionel Messi). El cierre del desfile de símbolos no podía ser otro. Una cabra de porcelana con un balón de fútbol representa el concepto de GOAT ( Greatest Of All Time / El mejor de todos los tiempos). El rey indiscutido liderando una vez más la ilusión de todo un país.

El mate humeante. En esta ocasión, al parecer, la producción no buscó señalar a un jugador en particular, sino homenajear a una de las costumbres más arraigadas de los argentinos.

El video utiliza metáforas visuales para ocultar la identidad de jugadores como Lionel Messi y Julián Álvarez. (Composición)

Los grandes misterios

Fiel al estilo de las grandes campañas tecnológicas, el video deja un enorme margen para la especulación. Estos elementos carecen de una referencia clara y oficial, abriendo un abanico de teorías entre los fanáticos:

El casco de guerrero. Un imponente casco de bronce (estilo espartano o romano) aparece en la mesa. Aunque muchos hinchas intentan asociarlo a la dureza de la defensa, su significado exacto permanece bajo llave.

El tocadiscos y el vinilo. Un clásico reproductor de vinilos aparece girando a mitad del clip. Para algunos evoca la música que se vive en el vestuario, pero no hay un consenso claro de a quién o qué representa.

El auto deportivo. El objeto a escala aparece justo antes de la escena del casco.

El dibujo infantil. Pegado en la heladera con imanes, se observa un personaje sonriente con cabello rojizo.

Las estatuas de un león, un gallo y un perro galgo. En el jardín, junto al Toro, descansan estas tres estatuas.

La expectativa por la cita mundialista ha aumentado con el anuncio de la lista oficial de convocados de Argentina. (Infobae)

El cierre del video, mostrando el escudo de la AFA junto al destello característico de Gemini, llega con una propuesta interactiva en su descripción: “Usá Gemini para crear tu propia versión de la lista”.

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