Tecno

Microsoft amenaza a investigador por divulgar fallos de seguridad en Windows

El caso ha provocado reacciones negativas de expertos y ex empleados de la propia compañía

Guardar
Google icon
Las amenazas legales de Microsoft al investigador han generado inquietud en la comunidad de ciberseguridad. (Europa Press)
Las amenazas legales de Microsoft al investigador han generado inquietud en la comunidad de ciberseguridad. (Europa Press)

Microsoft ha amenazado con acciones legales a un investigador conocido como ‘Nightmare Eclipse’ tras la publicación de fallos de seguridad no corregidos en productos clave de Windows y la difusión de código para explotarlos. La postura de la compañía ha reavivado el debate sobre los límites y la responsabilidad de quienes descubren vulnerabilidades en sistemas de grandes empresas tecnológicas.

El miércoles 27 de mayo, Microsoft publicó una entrada en su blog oficial criticando a Nightmare Eclipse por hacer públicos varios fallos, entre ellos BlueHammer, RedSun, UnDefend y YellowKey. Estas vulnerabilidades afectan componentes esenciales del sistema operativo, como el antivirus integrado Defender y la herramienta de cifrado de disco BitLocker. La compañía sostiene que el investigador no intentó reportar los errores para que pudieran ser solucionados, lo que —según la posición oficial— habría sido lo “responsable”.

PUBLICIDAD

En el mismo comunicado, el gigante tecnológico advirtió que la publicación anticipada de los detalles técnicos y del código de explotación antes de que existieran parches podría haber facilitado ataques reales. Según la compañía y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos (CISA), algunos de los fallos revelados por Nightmare Eclipse ya se han utilizado en incidentes registrados.

Nightmare Eclipse publicó fallos sin corregir en productos clave de Windows, incluidos Defender y BitLocker. (Europa Press)
Nightmare Eclipse publicó fallos sin corregir en productos clave de Windows, incluidos Defender y BitLocker. (Europa Press)

“Nuestra Unidad de Crímenes Digitales continuará llevando casos contra estos actores y quienes faciliten su actividad criminal, coordinando según sea necesario con las fuerzas de seguridad en todo el mundo”, indicó Microsoft en su blog. Esta unidad se encarga de proteger a la empresa con estrategias legales, técnicas y alianzas público-privadas.

PUBLICIDAD

La versión del investigador y la respuesta de la comunidad

Nightmare Eclipse ha relatado en varias publicaciones recientes que intentó contactar con Microsoft, pero asegura haber sido maltratado por la empresa, que incluso le revocó el acceso al Microsoft Security Response Center, el portal oficial para reportar vulnerabilidades.

El investigador argumenta que no tuvo alternativa más que divulgar los fallos de forma pública, convirtiéndolos en “zero days”, es decir, vulnerabilidades desconocidas para el fabricante en el momento de hacerse públicas.

Los exploits y detalles técnicos fueron compartidos en repositorios abiertos como GitHub y GitLab. Ambas cuentas han sido bloqueadas.

Microsoft sostiene que la divulgación pública de los errores facilitó ataques reales, según su blog oficial. (Europa Press)
Microsoft sostiene que la divulgación pública de los errores facilitó ataques reales, según su blog oficial. (Europa Press)

El debate sobre la divulgación y sus riesgos

Este episodio revive una discusión de fondo en la industria de la ciberseguridad: ¿Hasta dónde llega la obligación de los investigadores independientes de notificar fallos y asegurar que se solucionen? La cuestión de la remuneración por este tipo de trabajos se resolvió en gran medida a partir de la campaña “No More Free Bugs” de 2009. Actualmente, la mayoría de empresas —incluida Microsoft— recompensa económicamente a quienes reportan vulnerabilidades y acuerdan la publicación de detalles solo después de corregirlas.

En el caso de Nightmare Eclipse, numerosos investigadores han compartido públicamente experiencias negativas al reportar errores en los productos de Microsoft. El descontento con la postura de la empresa ha sido notorio en foros especializados y redes sociales.

Katie Moussouris, fundadora de Luta Security y pionera en la creación de programas de recompensas durante su paso por Microsoft, criticó abiertamente la reacción de la compañía. “Invocar el término ‘responsable’ divulgación fue el primer error a mi juicio. Añadir la amenaza de enjuiciamiento mencionando la Digital Crimes Unit fue excesivo y solo logrará que los investigadores desconfíen de Microsoft”, declaró Moussouris a TechCrunch.

Moussouris advirtió que el efecto de perder la confianza de los expertos podría traducirse en menos reportes de fallos, “lo que nos haría menos seguros a todos”.

Persona encapuchada y con rostro oculto, sentada frente a una laptop en oscuridad. La pantalla muestra un perfil de red social con fotos y datos.
La polémica reabre el debate sobre la obligación de los investigadores de notificar vulnerabilidades a las grandes tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft en el ojo público

La polémica ha generado reacciones contundentes en la comunidad. Kevin Beaumont, investigador de seguridad y ex empleado de Microsoft, calificó la posición de la empresa como “un desastre provocado por ellos mismos” en su propio blog. Beaumont cuestionó que crear y difundir pruebas de concepto de exploits para “zero days” pueda considerarse “actividad criminal”, y opinó que el enfoque de “divulgación responsable” suele proteger más a los fabricantes que a los usuarios.

El caso pone en relieve las tensiones entre las grandes tecnológicas y la comunidad de ciberseguridad independiente. Mientras Microsoft defiende su derecho a proteger su infraestructura y clientes, los investigadores reclaman un trato justo, reconocimiento económico y garantías de que sus aportaciones conducirán a sistemas más seguros.

El desenlace de este conflicto podría influir en la manera en que otras empresas gestionan la colaboración y el diálogo con quienes descubren fallos en sus plataformas, así como en la motivación de los expertos para seguir reportando vulnerabilidades de manera privada.

Temas Relacionados

MicrosoftWindowsCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Con el lema “Elegimos volver a creer” la compañía presenta referencias a figuras emblemáticas de la Selección argentina

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Investigadores de toda Europa podrán utilizar el nuevo equipo para proyectos científicos avanzados

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

El trabajo híbrido y el estudio remoto impulsan la demanda de equipos más potentes

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

La propuesta alerta sobre la baja presencia femenina en carreras STEM y cargos directivos en el país

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

Plataformas como Uber, DiDi y Cabify habilitarán cupones para la jornada de votaciones

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

DEPORTES

Las revelaciones del rescatista que trasladó a Michael Schumacher luego del accidente: “Lo que vi me dejó impactado”

Las revelaciones del rescatista que trasladó a Michael Schumacher luego del accidente: “Lo que vi me dejó impactado”

La palabra de Otamendi tras firmar el contrato con River: el sueño de jugar en el club de sus amores y el mensaje para los hinchas

Perdían por tres puntos a falta de cuatro segundos y evitaron el descenso con una jugada increíble: “El milagro se ha producido”

Impacto de River Plate en el mercado de pases: Nicolás Otamendi se convirtió en nuevo refuerzo antes del Mundial

Un ex campeón con Boca lloró en vivo por la eliminación en la Copa Libertadores y lanzó una feroz crítica: “Me duele este momento”

TELESHOW

Pampita y Martín Pepa sellaron su reconciliación con un romántico viaje a Inglaterra: las imágenes

Pampita y Martín Pepa sellaron su reconciliación con un romántico viaje a Inglaterra: las imágenes

Zaira Nara prendió fuego las redes con su look mundialista: bikini celeste, Sol de Mayo y figuritas del Mundial 2026

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Marcela Pagano presentó a Hipólito, su hijo recién nacido, con una tierna foto

Quién se va de Gran Hermano en la primera gala de eliminación tras el repechaje: los resultados de las últimas encuestas

INFOBAE AMÉRICA

Keylor Navas vuelve a brillar en México: arquero de Pumas fue nominado a mejor jugador del torneo

Keylor Navas vuelve a brillar en México: arquero de Pumas fue nominado a mejor jugador del torneo

Guatemala: Juzgado anula la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad San Carlos

Autoridades hondureñas destruyen cargamento millonario de cocaína

Lluvias fuertes durante el fin de semana podrían causar inundaciones y caída de árboles en El Salvador

DoctorSV incorpora tecnología donada por Estados Unidos y refuerza la salud digital en El Salvador