La tecnología que promete gastar menos gasolina sin renunciar a la potencia

A diferencia de los híbridos convencionales, los MHEV no dependen de recarga externa ni motores eléctricos de gran tamaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado automotor global atraviesa una de las fases de transición más complejas de su historia, impulsado por la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y optimizar el consumo de combustibles fósiles. En este escenario, la electrificación total se presenta como el objetivo a largo plazo, pero enfrenta desafíos relacionados con los costos de producción y la infraestructura de carga pública en diversas regiones.

Como respuesta a esa brecha, la hibridación ligera (MHEV) surgió como una solución de adopción creciente, con mejoras inmediatas de eficiencia sin cambiar hábitos de manejo ni depender de recarga.

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Los vehículos 'Mild Hybrid’ (así se les conoce) combinan un motor de combustión con una red eléctrica auxiliar, generalmente de 48 voltios, que recupera energía en frenadas y asiste al motor en aceleraciones. El sistema reduce el consumo en ciudad mediante funciones como el apagado del motor en ciertas fases de rodaje y un arranque más rápido y suave que el Start-Stop de 12 voltios, sin pérdida de respuesta.

Arquitectura eléctrica de 48 voltios

La hibridación ligera permite reducir emisiones y consumo en gracias a una red eléctrica auxiliar de 48 voltios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los híbridos convencionales o enchufables, los automóviles con hibridación ligera no incorporan un motor eléctrico grande capaz de mover las ruedas por sí solo. Mantienen el esquema de combustión interna, pero suman una red secundaria en paralelo que suele operar a 48 voltios, con una batería de iones de litio independiente de la batería de 12 voltios.

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El componente central es un generador de arranque integrado, conectado al cigüeñal por correa o integrado en la transmisión. Durante deceleración y frenado, actúa como alternador de alta capacidad y recupera energía cinética; esa electricidad se almacena en la batería de iones de litio.

Cuando el conductor exige potencia para arrancar o adelantar, el sistema entrega un impulso de torque al motor térmico y reduce el consumo de gasolina en los momentos de mayor demanda.

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La expansión del MHEV representa una solución de transición para fabricantes y usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios dinámicos en los ciclos de conducción urbana

El impacto más visible del Mild Hybrid se percibe en ciudad, donde las detenciones y el tráfico lento incrementan el gasto energético. Con la asistencia del sistema de 48 voltios, el motor puede apagarse cuando el vehículo avanza por inercia o se aproxima a un semáforo, una función conocida como “conducción a vela” o planeo.

Mientras el motor térmico está apagado, la batería secundaria mantiene operativos sistemas como la dirección asistida, el servofreno y el climatizador. Al volver a presionar el acelerador, el generador de 48 voltios reinicia el motor de forma casi inmediata y con menos vibraciones que el Start-Stop tradicional de 12 voltios.

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Como el sistema eléctrico entrega torque desde bajas revoluciones, el vehículo conserva su capacidad de respuesta y su potencia disponible, sin penalizaciones notorias en la dinámica.

Un caso de aplicación práctica en el entorno local

La llegada de estas tecnologías a América Latina se refleja en lanzamientos recientes como el del Volkswagen Tiguan MHEV (eTSI) en Colombia. El modelo integra un motor turbo de 1.5 litros, con 150 CV y 250 Nm, asociado a una caja automática DSG de siete velocidades.

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El Tiguan R-Line MHEV es un SUV híbrido ligero que recientemente fue presentado en Colombia. (Volkswagen)

En esa configuración, el esquema eTSI utiliza el circuito eléctrico para optimizar los flujos de energía sin sacrificar prestaciones ni espacio interior. La adopción del híbrido ligero por fabricantes europeos apunta a extender la eficiencia sin exigir cambios en estaciones de servicio ni instalaciones eléctricas domiciliarias, como herramienta de transición hacia menores emisiones.