Keylor Navas vuelve a brillar en México: arquero de Pumas fue nominado a mejor jugador del torneo

Keylor Navas fue una de las principales figuras de Pumas durante el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

El portero costarricense Keylor Navas volvió a demostrar que sigue vigente en la élite del fútbol internacional. Luego de un semestre cargado de actuaciones decisivas con Pumas UNAM, el arquero tico fue nominado al premio de mejor jugador del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La candidatura del guardameta llega después de una campaña en la que se convirtió en uno de los pilares del conjunto universitario, que alcanzó la final del campeonato mexicano, aunque terminó cayendo ante Cruz Azul en una serie muy disputada.

Pese a que Pumas no logró romper la sequía de títulos que arrastra desde hace 15 años, el rendimiento de Navas fue ampliamente destacado por aficionados, analistas y medios deportivos mexicanos, quienes lo señalaron como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato.

Durante todo el certamen, el costarricense protagonizó intervenciones claves que sostuvieron al equipo en partidos de alta exigencia, especialmente en fases definitivas. Incluso, en la final ante Cruz Azul, varios medios internacionales resaltaron que el arquero fue una de las figuras del encuentro pese a la derrota de su club.

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La nominación también representa un reconocimiento a la capacidad de reinvención del portero de 39 años, quien encontró en el fútbol mexicano un nuevo capítulo de protagonismo después de su paso por Europa y Sudamérica.

Desde su llegada a Pumas en julio de 2025, Keylor asumió rápidamente el liderazgo del vestuario y se convirtió en capitán del equipo. Su experiencia internacional terminó siendo determinante para impulsar a un plantel joven que sorprendió durante el torneo.

El guardameta costarricense renovó recientemente su contrato con Pumas hasta junio de 2027. REUTERS/Henry Romero

El nivel mostrado durante el semestre también terminó por convencer a la dirigencia universitaria de extender su contrato. El vínculo del arquero finalizaba en junio de este año; sin embargo, las negociaciones avanzaron rápidamente y el club anunció oficialmente su renovación hasta junio de 2027.

La continuidad del costarricense fue celebrada por la afición de Pumas y por distintos sectores de la prensa deportiva mexicana, que consideran al exguardameta del Real Madrid como uno de los mejores fichajes recientes de la Liga MX.

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“Estoy muy contento aquí. Es increíble la manera en que mis compañeros y la afición me muestran mucho cariño”, declaró Navas tras firmar la ampliación de su contrato.

Además del reconocimiento deportivo, la presencia de Keylor en México también ha generado un fuerte impacto mediático y comercial para el club universitario. Su experiencia internacional, sumada a su historial en la UEFA Champions League, lo mantienen como una de las figuras más respetadas del fútbol de Concacaf.

La carrera de Navas continúa siendo una de las más exitosas en la historia del deporte costarricense. El arquero saltó al reconocimiento mundial durante el Mundial de Brasil 2014, cuando lideró a Costa Rica hasta los cuartos de final con actuaciones memorables.

Posteriormente fue fichado por el Real Madrid, club con el que ganó tres UEFA Champions League consecutivas, además de títulos de Liga española, Supercopas de Europa y Mundiales de Clubes. Su etapa en el conjunto merengue lo consolidó como uno de los porteros más importantes de su generación.

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Aunque durante años enfrentó cuestionamientos y competencia interna en el club español, especialmente tras la llegada de Thibaut Courtois, numerosos aficionados continúan recordándolo como pieza fundamental de una de las épocas más exitosas del Real Madrid.

Después de su paso por España, el costarricense también defendió los colores del Paris Saint-Germain, donde conquistó títulos locales en Francia, y posteriormente jugó en la Premier League con Nottingham Forest antes de recalar en el fútbol mexicano.

El exarquero del Real Madrid sigue consolidando una de las carreras más exitosas en la historia del fútbol costarricense. REUTERS/Sergio Perez

En México, muchos consideran que el tico llegó en el momento ideal. Programas deportivos de cadenas internacionales como ESPN llegaron a catalogarlo como un arquero capaz de convertirse rápidamente en el mejor portero de la Liga MX.

Incluso en redes sociales y foros especializados, aficionados mexicanos han destacado constantemente su impacto inmediato en Pumas. En Reddit, seguidores de la Liga MX llegaron a describirlo como “el mejor portero de la liga” y celebraron que decidiera permanecer en el club pese al interés de equipos de la MLS y otras ligas.

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Ahora, la nominación a mejor jugador del torneo aparece como una nueva confirmación de que Keylor Navas continúa compitiendo al máximo nivel, incluso en la recta final de una carrera que ya lo instaló como uno de los futbolistas más importantes en la historia de Costa Rica.

Mientras tanto, el guardameta mantiene intacto su gran objetivo en México: devolverle un título de liga a Pumas y seguir ampliando un legado que todavía parece lejos de terminar.