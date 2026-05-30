Lluvias fuertes durante el fin de semana podrían causar inundaciones y caída de árboles en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador emite alerta por riesgo elevado de inundaciones urbanas y deslizamientos en todo el país. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador advirtió este viernes la probabilidad de inundaciones urbanas, crecidas súbitas, caída de árboles y deslizamientos de rocas en diversas zonas del país durante los próximos tres días.

Según la institución, las lluvias y tormentas previstas pueden provocar impactos significativos en áreas urbanas y rurales, con especial atención en regiones montañosas y las principales áreas metropolitanas.

De acuerdo con la información oficial, el pronóstico señala que durante este fin de semana existe un riesgo elevado de afectaciones derivadas de las precipitaciones.

El informe oficial, divulgado por la entidad, detalla que se ha declarado “vigilancia” para las primeras 48 horas y “atención” para el periodo comprendido entre 48 y 72 horas.

Las áreas bajo vigilancia incluyen la franja montañosa norte, la cordillera volcánica, la zona costera, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y las áreas metropolitanas de San Miguel y Santa Ana. Las autoridades instan a la población residente en estos sectores a mantenerse informada sobre actualizaciones y recomendaciones, con el objetivo de reducir riesgos y evitar incidentes.

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Las autoridades recomiendan reportar incidentes como inundaciones, deslizamientos y caída de árboles, y difundir información oficial para facilitar la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte especifica que, en las primeras 24 horas, a partir de este viernes, el país podría enfrentar inundaciones urbanas, crecidas súbitas de ríos y quebradas, caída de árboles y deslizamientos o caídas de rocas. Estos riesgos se concentran especialmente en zonas propensas a escorrentías y saturación de suelos, donde las lluvias intensas suelen favorecer este tipo de emergencias.

El MARN enfatizó que la probabilidad de emergencias aumenta con la acumulación de lluvias a lo largo de los días.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no exponerse innecesariamente en zonas de riesgo y seguir de cerca las indicaciones de Protección Civil y cuerpos de emergencia. La cartera estatal pidió a la población reportar cualquier incidente como árboles caídos, inundaciones repentinas y deslizamientos, para facilitar la respuesta de los equipos de mitigación.

Probabilidad de inundaciones y crecidas súbitas

En el Informe Especial Hidrológico 2, el MARN advierte una elevada probabilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas entre el viernes 29 de mayo y el domingo 31 de mayo de 2026.

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El informe detalla que la probabilidad de desbordamientos en las cuencas principales del país se mantiene baja para las próximas 24 horas. Sin embargo, la evaluación de riesgos hidrológicos señala probabilidad media de inundaciones urbanas con afectación temporal de infraestructuras y movilidad, así como crecidas súbitas que podrían provocar desbordamientos y afectar zonas cercanas a los ríos, aunque sin daños en infraestructura, en distritos como Ahuachapán, Santa Ana, Chalchuapa, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Ilobasco, San Miguel, La Unión, entre otros.

Las lluvias acumuladas pueden generar bloqueos en carreteras, anegamientos, daños materiales y afectaciones en servicios básicos y vías de comunicación. (Cortesía: Protección Civil)

Para las próximas 72 horas, la institución advierte probabilidad alta de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en una amplia franja del territorio nacional.

Entre los distritos en situación de mayor riesgo se encuentran Ahuachapán, Jujutla, San Francisco Menéndez, Santa Ana, Chalchuapa, Metapán, Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, Chalatenango, Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), San Miguel, Ciudad Barrios, Sensuntepeque, Perquín, Concepción de Oriente, La Unión, Pasaquina y Santa Rosa de Lima, entre otros.

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