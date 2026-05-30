Economía

Semana financiera: las acciones y los bonos argentinos “volaron” y están en los precios más altos en cuatro meses

El S&P Merval subió 11% y volvió a superar la marca de 3 millones de puntos. El riesgo país de JP Morgan cedió a 493 puntos, cerca del mínimo de este año. El dólar subió a $1.430 en el Banco Nación y el BCRA compró un total de USD 761 millones en el mercado

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La mayoría de los activos bursátiles argentinos pasaron a ganancias en la última semana.
La mayoría de los activos bursátiles argentinos pasaron a ganancias en la última semana.

El mercado financiero argentino siguió exhibiendo la última semana un tono optimista. El panel S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires anotó una ganancia de 11,2% semanal, en los 3.166.407 puntos, que aproximó al panel líder a su reciente récord nominal de 3.259.829 puntos del 29 de enero.

Acompañaron también los bonos soberanos, que en sus emisiones en dólares -Globales y Bonares- ascendieron un 1,5% respecto del viernes 22. En este sentido, resalto el descenso del riesgo país de JP Morgan, otra vez debajo de los 500 puntos básicos y en un mínimo desde el 2 de febrero. El riesgo país hilvanó siete ruedas operativas en baja.

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El sesgo ganador de los activos argentinos se encuadró en un escenario positivo de Wall Street, donde los principales indicadores registraron nuevos máximos históricos, con un panel tecnológico Nasdaq al filo de los 27.000 puntos (+2,2% semanal), el Dow Jones de Industriales en torno a los 51.000 puntos (+1%), y el promedio S&P 500 (+1,4%) cerca de los 7.600 puntos.

La realidad es que todo el mes de mayo se mostró alcista para los activos argentinos. El S&P Merval ganó 11,5% y varias acciones argentinas cristalizaron excepcionales desempeños, como Banco Francés (+28,7%), Banco Macro (+26,4%), Telecom (+23,2%), Grupo Galicia (+22,6%), Supervielle (+18,4%), YPF (+17,5%, a USD 53,04) y Central Puerto (+11,6%).

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Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)
Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

Un caso particular fue el de la acción de la compañía especializada en satélites Satellogic, que escaló un 53% en mayo y registra en el transcurso de 2026 un salto de 380%, luego haber firmado en marzo un contrato como proveedor de la Armada de Estados Unidos, entre otros proyectos.

Los bonos en dólares redondearon un alza mensual de 2,5%, con un riesgo país que descontó más de 60 puntos básicos, en los 493 puntos básicos.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, afirmó que “lo mejor para la renta fija soberana en dólares pasando por el tramo largo, nuestro favorito. El alto beta de Argentina lo hace sensible a cambios en el temperamento del mercado internacional, y eso se reflejo en fuertes subas para el sector bancario, que venia muy rezagado. Así, el Merval se impone tanto en nivel absoluto como relativo a comparables emergentes desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, cuando había tenido semanas pasadas algo flojas en el relativo".

“En las últimas dos semanas, el riesgo país pasó de 550 puntos básicos a perforar los 500 puntos básicos, impulsado por un mejor contexto global, mejores datos de actividad económica local en los últimos días y señales sobre financiamiento para los vencimientos de este año”, subrayaron los analistas de IEB.

“El contexto internacional volvió a marcar un tono positivo durante la semana con el S&P 500 alcanzando un nuevo máximo histórico impulsado por una sólida temporada de resultados y el entusiasmo sobre inteligencia artificial e infraestructura. A lo que se sumó el avance en las negociaciones de paz entre EEUU e Irán desencadenando una caída en los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense”, añadieron desde IEB.

“La sólida temporada de resultados en las empresas americanas es un espaldarazo para la renta variable en momentos de incertidumbre por la situación en Medio Oriente y el elevado precio del petróleo“, definieron desde Balanz.

A 1.408 pesos, el dólar mayorista terminó la semana con una ganancia de cinco pesos o 0,4%, mientras que en el balance de mayo ascendió 17 pesos o 1,2 por ciento.

Un reporte de la consultora Qualy advirtió que “el segundo semestre llegará con más exigencias: la estacionalidad favorable del ingreso de divisas agrícolas comenzará a reducirse, el FMI aprobó un nuevo desembolso pero exige metas de reservas ambiciosas”.

El Banco Central informó que para la fecha la banda superior del régimen cambiario alcanzó los $1.757,34, de modo que el dólar se ubicó a 349,34 pesos o 24,8% de ese límite para la flotación teórica.

El dólar al público quedó a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En la semana el dólar minorista subió cinco pesos o 0,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.431,57 para la venta y $1.380,10 para la compra.

El dólar blue también finalizó estabilizado en los $1.430 para la venta, con un incremento de cinco pesos respecto del viernes 22.

El BCRA efectuó compras en las cuatro sesiones operativas por un total de USD 761 millones, para totalizar un saldo positivo por su intervención cambiaria de USD 2.596 millones en mayo. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 1.388 millones, a USD 48.191 millones, tras haber anotado el jueves 28 un máximo desde el 30 de septiembre de 2019 (USD 48.511 millones).

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