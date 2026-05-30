Guatemala

Guatemala: Juzgado anula la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad San Carlos

La decisión judicial suspende las resoluciones que avalaron el nombramiento y detiene las funciones de los órganos universitarios involucrados en el proceso del 8 de abril, mientras continúan las controversias legales y políticas en la universidad

Guardar
Google icon
La suspensión judicial deja sin efecto la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC para el período 2026-2030. (Cortesía: Universidad San Carlos)
La suspensión judicial deja sin efecto la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC para el período 2026-2030. (Cortesía: Universidad San Carlos)

El Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia decidió otorgar un amparo provisional y dejar sin efecto la reciente reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el periodo 2026-2030. Según detalló Emisoras Unidas, esta medida responde a una serie de acciones legales interpuestas por grupos universitarios y candidatos opositores, quienes han cuestionado la legalidad y transparencia de los procesos electorales internos.

De acuerdo con información publicada por Emisoras Unidas, el tribunal suspendió tanto la sesión que presidió la comisión del Cuerpo Electoral Universitario como la del Consejo Superior Universitario (CSU), que había avalado la votación realizada el 8 de abril. La reelección de Mazariegos había sido ratificada tras una reunión del CSU el 17 del mismo mes, en medio de protestas y denuncias de irregularidades por parte de estudiantes, organizaciones sociales y pueblos indígenas.

En una resolución emitida el 5 de mayo, el tribunal de amparo ordenó la suspensión de la sesión dirigida por la comisión del Cuerpo Electoral Universitario, así como de la sesión del Consejo Superior Universitario que avaló el proceso desarrollado el 8 de abril en Antigua Guatemala., de acuerdo al citado medio.

PUBLICIDAD

Rodolfo Chang, candidato del movimiento USAC DIRE, celebró la medida judicial en redes sociales. “La justicia y la legalidad nos ha dado la razón. Nuestro equipo ha logrado una sentencia histórica”, afirmó Chang

Rodolfo Chang, candidato de USAC DIRE, calificó la resolución judicial como una victoria de la justicia guatemalteca. (Cortesía: Prensa Comunitaria Km169)

Durante la sesión del CSU del 17 de abril, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado José Chic, argumentando que el legislador carecía de legitimación activa para impugnar la designación de Mazariegos. La ratificación de la reelección, pese a las objeciones, provocó nuevas manifestaciones y comunicados tanto a nivel nacional como internacional.

Emisoras Unidas destacó que el movimiento USAC DIRE y otros grupos universitarios han insistido en la necesidad de restablecer la autonomía universitaria y de asegurar procesos electorales legítimos. Entre las denuncias expuestas se encuentran la supuesta exclusión de cuerpos electorales y la falta de acatamiento de resoluciones judiciales previas, así como la ausencia de la constancia transitoria de inexistencia de cargos, conocida como “finiquito”, por parte del candidato declarado ganador.

PUBLICIDAD

La resolución judicial responde a múltiples cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso electoral interno en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Cortesía: Prensa Comunitaria Km169)
La resolución judicial responde a múltiples cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso electoral interno en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Cortesía: Prensa Comunitaria Km169)

USAC, en el centro del debate

El caso de la Universidad San Carlos ha generado un amplio debate en el ámbito académico y político de Guatemala. La reelección de Mazariegos ha estado marcada por numerosas protestas, tanto dentro como fuera de la universidad, así como por el pronunciamiento de entidades nacionales e internacionales que han exigido el respeto a los principios democráticos y la transparencia en los procesos internos.

La decisión del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal introduce un nuevo escenario en la vida universitaria guatemalteca, en un contexto donde la comunidad académica y la sociedad civil demandan garantías de legalidad y respeto a los valores democráticos.

El proceso de elección de rector queda ahora en suspenso, a la espera de resoluciones definitivas y posibles nuevas convocatorias, mientras persiste la vigilancia y el reclamo por mayor transparencia en la máxima casa de estudios del país centroamericano.

Temas Relacionados

GuatemalaUniversidad San MarcosEleccionesTransparenciaWalter Mazariegos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen en Costa Rica a funcionario de Migración sospechoso de almacenar pornografía infantil: participaba disfrazado en actividades para niños

El OIJ allanó la vivienda del sospechoso en Curridabat y decomisó dispositivos electrónicos tras una investigación iniciada por una alerta internacional de Meta

Detienen en Costa Rica a funcionario de Migración sospechoso de almacenar pornografía infantil: participaba disfrazado en actividades para niños

Condenan a 13 años a venezolano que difundió video de abuso infantil en grupo de WhatsApp en Panamá

La investigación en Panamá Oeste también reveló que el condenado mantenía material de explotación infantil en un dispositivo electrónico.

Condenan a 13 años a venezolano que difundió video de abuso infantil en grupo de WhatsApp en Panamá

República Dominicana: La misión Defensores de la Democracia promueve valores democráticos en jóvenes

Las acciones incluyeron dinámicas formativas, encuentros artísticos y recorridos educativos con la finalidad de estimular la participación responsable y el liderazgo en el entorno escolar y comunitario

República Dominicana: La misión Defensores de la Democracia promueve valores democráticos en jóvenes

Alcaldía de San Salvador Centro intensifica retiro de vehículos abandonados e impone severas multas

El retiro de automotores en la vía pública forma parte de un plan municipal que contempla sanciones económicas y busca mejorar la limpieza y movilidad en San Salvador Centro

Alcaldía de San Salvador Centro intensifica retiro de vehículos abandonados e impone severas multas

Panameños deberán esperar más tiempo para conocer informe final de la auditoria realizada a la mina de cobre, consultora pidió más tiempo

La empresa encargada de la auditoría integral solicitó una prórroga para entregar el informe final previsto para este 29 de mayo.

Panameños deberán esperar más tiempo para conocer informe final de la auditoria realizada a la mina de cobre, consultora pidió más tiempo

TECNO

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

ENTRETENIMIENTO

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

“Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”, reveló Olivia Munn tras superar el cáncer de mama

De DJ a superhéroe: la historia de Paul Rudd antes de conquistar Hollywood

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie

El divertido error de Halle Berry en vivo: creyó que le hacían una pregunta sexual

MUNDO

Ni pasivos ni desconectados: los seniors que compran y estudian en línea ya definen el éxito económico europeo

Ni pasivos ni desconectados: los seniors que compran y estudian en línea ya definen el éxito económico europeo

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

La Unión Europea repudió la ofensiva del régimen de Irán sobre Kuwait

Por qué tirar un limón rallado es el error que los chefs nunca cometen