Guatemala: Juzgado anula la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad San Carlos

La suspensión judicial deja sin efecto la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC para el período 2026-2030. (Cortesía: Universidad San Carlos)

El Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia decidió otorgar un amparo provisional y dejar sin efecto la reciente reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el periodo 2026-2030. Según detalló Emisoras Unidas, esta medida responde a una serie de acciones legales interpuestas por grupos universitarios y candidatos opositores, quienes han cuestionado la legalidad y transparencia de los procesos electorales internos.

De acuerdo con información publicada por Emisoras Unidas, el tribunal suspendió tanto la sesión que presidió la comisión del Cuerpo Electoral Universitario como la del Consejo Superior Universitario (CSU), que había avalado la votación realizada el 8 de abril. La reelección de Mazariegos había sido ratificada tras una reunión del CSU el 17 del mismo mes, en medio de protestas y denuncias de irregularidades por parte de estudiantes, organizaciones sociales y pueblos indígenas.

En una resolución emitida el 5 de mayo, el tribunal de amparo ordenó la suspensión de la sesión dirigida por la comisión del Cuerpo Electoral Universitario, así como de la sesión del Consejo Superior Universitario que avaló el proceso desarrollado el 8 de abril en Antigua Guatemala., de acuerdo al citado medio.

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Rodolfo Chang, candidato del movimiento USAC DIRE, celebró la medida judicial en redes sociales. “La justicia y la legalidad nos ha dado la razón. Nuestro equipo ha logrado una sentencia histórica”, afirmó Chang

Rodolfo Chang, candidato de USAC DIRE, calificó la resolución judicial como una victoria de la justicia guatemalteca. (Cortesía: Prensa Comunitaria Km169)

Durante la sesión del CSU del 17 de abril, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado José Chic, argumentando que el legislador carecía de legitimación activa para impugnar la designación de Mazariegos. La ratificación de la reelección, pese a las objeciones, provocó nuevas manifestaciones y comunicados tanto a nivel nacional como internacional.

Emisoras Unidas destacó que el movimiento USAC DIRE y otros grupos universitarios han insistido en la necesidad de restablecer la autonomía universitaria y de asegurar procesos electorales legítimos. Entre las denuncias expuestas se encuentran la supuesta exclusión de cuerpos electorales y la falta de acatamiento de resoluciones judiciales previas, así como la ausencia de la constancia transitoria de inexistencia de cargos, conocida como “finiquito”, por parte del candidato declarado ganador.

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La resolución judicial responde a múltiples cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso electoral interno en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Cortesía: Prensa Comunitaria Km169)

USAC, en el centro del debate

El caso de la Universidad San Carlos ha generado un amplio debate en el ámbito académico y político de Guatemala. La reelección de Mazariegos ha estado marcada por numerosas protestas, tanto dentro como fuera de la universidad, así como por el pronunciamiento de entidades nacionales e internacionales que han exigido el respeto a los principios democráticos y la transparencia en los procesos internos.

La decisión del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal introduce un nuevo escenario en la vida universitaria guatemalteca, en un contexto donde la comunidad académica y la sociedad civil demandan garantías de legalidad y respeto a los valores democráticos.

El proceso de elección de rector queda ahora en suspenso, a la espera de resoluciones definitivas y posibles nuevas convocatorias, mientras persiste la vigilancia y el reclamo por mayor transparencia en la máxima casa de estudios del país centroamericano.