Autoridades hondureñas destruyen cargamento millonario de cocaína

Las autoridades destruyeron 70 kilos de droga bajo supervisión oficial. (FOTO: Policía Nacional)

La lucha contra el narcotráfico en Honduras sumó un nuevo golpe este jueves con la destrucción de 70 kilos de clorhidrato de cocaína, un cargamento valorado en más de 20 millones de lempiras que había sido decomisado durante una operación desarrollada en el departamento de Olancho.

La incineración fue ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) en coordinación con el Ministerio Público, como parte de los procedimientos legales establecidos para la eliminación de sustancias ilícitas aseguradas durante operativos contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Según información oficial, la droga fue decomisada el pasado 1 de mayo en la aldea Telica, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, durante una operación que permitió a las autoridades interceptar el cargamento antes de que pudiera ser distribuido.

Tras concluir las investigaciones iniciales y completar los procedimientos judiciales correspondientes, las autoridades autorizaron la destrucción del estupefaciente, la cual se realizó en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Tegucigalpa.

PUBLICIDAD

El cargamento estaba valorado en más de 20 millones de lempiras. (FOTO: Policía Nacional)

Durante la actividad participaron representantes de diversas instituciones del Estado con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad del proceso. La presencia de fiscales, autoridades policiales y especialistas forenses formó parte del protocolo establecido para la destrucción de drogas decomisadas en territorio nacional.

La DNPA informó que previo a la incineración se realizaron análisis técnicos para confirmar la naturaleza de la sustancia. Expertos de Medicina Forense efectuaron las pruebas correspondientes que determinaron que el cargamento correspondía efectivamente a clorhidrato de cocaína, uno de los narcóticos de mayor tráfico en la región.

A través de sus canales oficiales, la institución destacó que la destrucción del cargamento representa un nuevo golpe a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

“Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) incineró 70 kilos de clorhidrato de cocaína valorados en más de 20 millones de lempiras, decomisados en una operación desarrollada en Juticalpa, Olancho. La destrucción del cargamento se realizó bajo supervisión de autoridades competentes y representantes institucionales, garantizando transparencia en el proceso legal”, indicó la entidad.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan impedir que miles de dosis de droga lleguen a las calles y continúen alimentando las redes de distribución que operan tanto a nivel nacional como internacional.

Especialistas confirmaron que la sustancia era clorhidrato de cocaína. (FOTO: Policía Nacional)

Honduras sigue siendo una ruta estratégica para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas debido a su ubicación geográfica dentro del corredor centroamericano utilizado para movilizar narcóticos hacia Norteamérica. Por esta razón, las fuerzas de seguridad mantienen operativos permanentes en diferentes regiones del país.

Durante los últimos años, la DNPA, junto con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras instituciones de seguridad, ha incrementado los operativos orientados al decomiso de drogas, destrucción de plantaciones ilícitas y captura de personas vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades sostienen que cada cargamento decomisado representa pérdidas millonarias para las estructuras criminales, debilitando sus capacidades operativas y financieras.

Asimismo, reiteraron que continuarán desarrollando operaciones de inteligencia, vigilancia y control en distintos puntos del territorio nacional para detectar rutas de transporte, centros de almacenamiento y redes de distribución utilizadas por organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

La cocaína fue decomisada durante un operativo realizado en Olancho. (FOTO: Policía Nacional)

La incineración de estos 70 kilos de cocaína representa el cierre de un proceso iniciado con el decomiso realizado en Olancho y forma parte de la estrategia nacional orientada a reducir el impacto del narcotráfico y evitar que sustancias ilícitas lleguen a comunidades, barrios y centros urbanos del país.

Con esta acción, las autoridades aseguran haber evitado la circulación de miles de dosis de droga en el mercado ilegal, mientras continúan fortaleciendo las operaciones dirigidas contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.