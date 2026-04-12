Epic Games estaría desarrollando un nuevo juego shooter con personajes de Disney

El shooter de extracción seguiría un modelo similar a Arc Raiders, con misiones y recompensas en escenarios hostiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games, la reconocida desarrolladora detrás de Fortnite, estaría preparando un nuevo título de disparos de extracción protagonizado por personajes del universo Disney. Según un informe de Bloomberg, el proyecto, aún sin nombre oficial, tendría previsto su lanzamiento para noviembre de 2026 y surge como parte de una colaboración multimillonaria entre Epic y Disney.

El desarrollo de este juego responde a la inversión de 1.500 millones de dólares que Disney realizó en Epic Games en 2024. Este acuerdo no solo permitió la inclusión de personajes icónicos como Buzz Lightyear y el Emperador Zurg en Fortnite, sino que también habilitó a los jugadores a crear experiencias personalizadas con franquicias como Star Wars y facilitó numerosos crossovers con el universo Marvel.

La alianza apunta a expandir las posibilidades de interacción entre las propiedades intelectuales de Disney y las plataformas de Epic.

Aún no se ha confirmado qué personajes de Disney estarán presentes en el nuevo título. (Europa Press)

Un shooter de extracción al estilo Arc Raiders

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, el nuevo juego seguiría la fórmula de los shooters de extracción, similar a Arc Raiders de Embark Studios, que logró captar a una gran base de jugadores y consolidarse como un éxito en su lanzamiento reciente. En este tipo de juegos, los usuarios deben entrar en escenarios hostiles, completar objetivos y extraer recursos o recompensas antes de ser eliminados por rivales u otros peligros del entorno.

Dentro de Epic Games, algunos desarrolladores ven con optimismo las posibilidades de éxito del proyecto en su lanzamiento, aunque existen dudas internas sobre la originalidad de las mecánicas propuestas. Las revisiones iniciales del juego apuntan a una experiencia conservadora en términos de innovación, lo que ha generado cierto debate sobre su atractivo a largo plazo.

Incertidumbre sobre los personajes y el futuro de la colaboración

Hasta ahora, no se ha anunciado qué personajes del amplio catálogo de Disney participarán en el shooter de extracción. La empresa cuenta con propiedades intelectuales que van desde clásicos animados hasta franquicias contemporáneas como Marvel y Star Wars, lo que abre un abanico de posibilidades para la selección de protagonistas y escenarios.

Epic Games ya ha colaborado con Disney incorporando personajes de Marvel en Fortnite y podría ampliar esta integración en su nuevo shooter. (The Walt Disney Company)

El acuerdo entre Disney y Epic Games contempla la creación de, al menos, dos juegos adicionales en el futuro. Sin embargo, la colaboración ha enfrentado desafíos internos: el segundo juego recibe críticas mixtas en sus etapas de revisión y el desarrollo del tercero habría visto recursos reasignados a otros proyectos. Disney, por su parte, expresó cierta decepción con el progreso de Epic en otras iniciativas, lo que llevó a replantear prioridades dentro de la desarrolladora.

Por su parte, Liz Markman, directora sénior de comunicaciones globales de Epic, afirmó que el objetivo es construir un nuevo universo de juegos y entretenimiento con experiencias Disney, con equipos de desarrollo asignados a proyectos con lanzamientos próximos y otros dedicados a la creación de prototipos a largo plazo.

Un portavoz de Disney reiteró el compromiso de la compañía con la colaboración, resaltando que siguen enfocados en construir un “universo transformador de juegos y entretenimiento” junto a Epic Games.

Epic Games atraviesa un proceso de reestructuración tras despidos y cierre de varias atracciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un entorno de cambios y desafíos

Estas noticias llegan en medio de un proceso de reestructuración en Epic Games, que recientemente despidió a cerca de 1.000 empleados tras registrar una disminución en la participación de sus principales productos y gastar más de lo que ingresaba. Además, la compañía anunció el cierre de varias de sus atracciones, como Rocket Racing, Ballistic y Festival Battle Stage, lo que ha generado incertidumbre entre trabajadores y la comunidad de jugadores.

A pesar de las dificultades, Epic Games y Disney mantienen su apuesta por expandir su presencia en el sector de los videojuegos, con la expectativa de que el shooter de extracción marque el inicio de una nueva etapa de colaboración entre ambas compañías.