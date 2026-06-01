Estados Unidos

La carrera por la movilidad lunar: NASA impulsa la exploración en el polo sur con nuevos rovers y alianzas estratégicas

Astrolab y Lunar Outpost resultaron elegidas por la agencia espacial estadounidense para diseñar los vehículos que permitirán a los astronautas desplazarse, transportar suministros y realizar investigaciones en la Luna

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Tres modelos de naves espaciales y vehículos lunares se exhiben en una mesa oscura frente a una bandera de la NASA con iluminación azul
Prototipos de movilidad avanzada serán claves para las próximas misiones humanas y científicas en la superficie lunar (Reuters)

La NASA confirmó la selección de Astrolab y Lunar Outpost para desarrollar los primeros vehículos lunares de su programa de base cerca del polo sur, con una inversión de USD 220 millones para cada empresa, según informó CBS News.

El anuncio se produjo pocos días después de que la agencia presentara su estrategia de USD 20 mil millones para construir una base lunar en los próximos siete años y en medio de interrogantes por el impacto de la reciente explosión del cohete New Glenn de Blue Origin, pieza clave del programa.

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La NASA proyecta instalar infraestructura permanente en el polo sur para habilitar estadías prolongadas y experimentos de largo plazo (NASA)
La NASA proyecta instalar infraestructura permanente en el polo sur para habilitar estadías prolongadas y experimentos de largo plazo (NASA)

El nuevo capítulo de la exploración lunar

De acuerdo con CBS News, la NASA adjudicó a Astrolab y Lunar Outpost el contrato para diseñar y fabricar los primeros moon buggies” que permitirán a astronautas y equipos científicos desplazarse, transportar suministros y realizar experimentos en la superficie lunar.

El objetivo es que estos vehículos operen durante un año y recorran cientos de kilómetros sobre el terreno del polo sur, una región considerada prioritaria para la futura presencia humana.

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Jaret Matthews, director ejecutivo y fundador de Astrolab, presentó en Hawthorne, California, un prototipo del rover FLEX, que servirá como base para el modelo definitivo.

En palabras recogidas por CBS News, Matthews explicó: “El Apollo Lunar Rover fue una máquina fenomenal, pero fundamentalmente tenía un trabajo muy diferente al que estamos haciendo”.

Según el directivo, el nuevo diseño será un vehículo eléctrico con tracción en las cuatro ruedas, capaz de funcionar de forma autónoma o transportar a dos astronautas y suministros. La propuesta es una síntesis entre la experiencia del programa Apolo y la tecnología del rover Perseverance, con la capacidad de ser operado de manera remota desde la Tierra.

Vista frontal de dos astronautas con trajes espaciales blancos dentro de un vehículo explorador blanco y negro, conduciendo sobre arena con dunas al fondo bajo un cielo azul
El modelo FLEX, desarrollado por Astrolab, incorpora tecnología de tracción total y sistemas autónomos para afrontar los desafíos del terreno lunar (Astrolab)

Lunar Outpost, por su parte, desarrollará el vehículo Pegasus, que también podrá conducirse manual, autónoma o remotamente a aproximadamente 14,5 km/h, incorporando tecnologías derivadas de los programas Apolo y Artemis.

Justin Cyrus, CEO de la compañía, afirmó a CBS News: “NASA quiere ser uno de muchos clientes. NASA no quiere ser el único cliente. Y la única forma de hacerlo es creando un vehículo que sea realmente lo suficientemente capaz como para permitir nuevas actividades en la superficie lunar”.

Un prototipo de vehículo lunar plateado y negro con luces azules y ruedas de malla oscura, estacionado sobre un suelo de hormigón gris
La propuesta de Lunar Outpost, llamada Pegasus, está diseñada para operar a control remoto y transportar equipos o tripulación en condiciones extremas (Lunar Outpost)

Contexto, próximas misiones y actores clave

Según la actualización oficial publicada por NASA, el contrato para los vehículos lunares forma parte de la iniciativa Moon Base, con fases planificadas de desarrollo hasta 2032.

El plan contempla el despliegue de hasta 25 misiones, incluidas 21 alunizajes, para instalar infraestructura, probar tecnología y recopilar datos sobre el terreno del polo sur. El primer módulo de aterrizaje, el Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin, transportará los rovers y equipos científicos a la región Shackleton Connecting Ridge, en una misión prevista para el otoño boreal de 2026.

Entre la carga figura el instrumento Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies y el Laser Retroreflective Array, ambos esenciales para operaciones futuras.

Firefly Aerospace también jugará un rol relevante al desarrollar una nave para desplegar los drones autónomos “MoonFall”, que cartografiarán la superficie y buscarán hielo subterráneo. La colaboración internacional se amplía con cargas útiles de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Instituto de Ciencia y Astronomía de Corea, según documentó Sky at Night Magazine.

Una nave espacial dorada con el logo de Firefly Aerospace orbita la Luna junto a cuatro pequeños satélites triangulares; la Tierra se ve a lo lejos en el espacio oscuro
La empresa Firefly desarrolla una nave destinada a desplegar drones de exploración y recolectar datos sobre la geografía y los recursos del satélite (Firefly Aerospace)

El impacto de Artemis y la economía lunar

El programa Artemis, impulsado por NASA, prevé que las primeras misiones tripuladas lleguen al polo sur lunar en 2028. El desarrollo y las pruebas de los vehículos FLEX y Pegasus serán un componente central para preparar la movilidad, la logística y la supervivencia en la base.

La estrategia a largo plazo incluye la creación de una infraestructura semipermanente, redes de comunicación y hábitats preparados para estancias prolongadas.

El objetivo declarado es fomentar una economía lunar, habilitar la participación comercial y sentar las bases para futuras misiones a Marte.

El incidente con el lanzador New Glenn introduce incertidumbre en el calendario de envíos logísticos previstos para el programa Artemis (NASASpaceflight.com/Handout via REUTERS)
El incidente con el lanzador New Glenn introduce incertidumbre en el calendario de envíos logísticos previstos para el programa Artemis (NASASpaceflight.com/Handout via REUTERS)

La reciente explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante una prueba en Cabo Cañaveral generó incertidumbre respecto del cronograma, dado que ese vehículo será responsable de transportar los rovers a la superficie.

Según CBS News, aún no está claro el alcance del retraso que puede provocar este incidente en los planes generales de la base lunar.

Para los próximos 18 meses, NASA y las empresas adjudicatarias continuarán con el desarrollo, las evaluaciones y la calificación de los vehículos para las primeras operaciones en el polo sur. La agencia remarcó en sus comunicados que busca ser “uno de muchos clientes”, incentivando la participación de actores privados y de organismos internacionales, para consolidar la exploración lunar como plataforma para investigaciones y negocios en el espacio.

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