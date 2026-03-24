Pérdida de usuarios de Fortnite provoca que Epic Games despida a más de 1.000 empleados

Epic Games confirmó una reducción de plantilla que afecta a diversas áreas ante la pérdida de usuarios de Fortnite. (Europa Press)

Epic Games enfrenta una de las mayores crisis de su historia tras anunciar el despido de más de mil empleados como consecuencia directa de la pérdida de usuarios e ingresos en Fortnite. La medida, que afecta a diferentes áreas de la compañía, fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido este martes.

El director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, explicó en un comunicado que la empresa atraviesa una situación delicada debido a la disminución de ingresos provenientes de Fortnite. “La caída en popularidad de Fortnite que comenzó en 2025 está haciendo que gastemos mucho más de lo que ingresamos”, afirmó el directivo.

Sweeney detalló que, a pesar de que el título sigue siendo uno de los más exitosos del mundo, la compañía ha enfrentado desafíos para mantener el nivel de innovación y atractivo que esperan los jugadores en cada actualización.

La caída del tiempo de juego de Fortnite en 2025 llevó a Epic Games a implementar medidas de ajuste. (Europa Press)

De acuerdo con un informe de la consultora Newzoo, el tiempo de juego de Fortnite se redujo un 29% a lo largo de 2025. Aunque el juego genera 1,7 veces más dinero por hora que el promedio de la industria, esta ventaja no fue suficiente para contrarrestar la disminución del interés. La empresa intentó anticiparse a esta tendencia mediante un aumento en el precio de su moneda premium hace dos semanas, una acción poco frecuente en la estrategia de Epic Games.

Medidas de ajuste y nuevos proyectos

El comunicado oficial de Epic Games incluye otras medidas de ahorro, como la reducción del presupuesto de marketing y la revisión de contratos externos. Sweeney reconoció que, aunque existen factores globales, la responsabilidad también recae en la empresa.

“La industria crece a un ritmo más lento que antes, las consolas ya no venden tanto y los jugadores han reducido su gasto debido a las desafiantes condiciones económicas globales”, explicó el CEO. Además, el directivo admitió que el equipo no ha logrado crear de forma consistente el nivel de “magia” esperado en cada actualización.

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, atribuyó los despidos a la baja de ingresos y a las condiciones adversas del mercado global. (Europa Press)

“Fortnite todavía es uno de los juegos más exitosos del mundo, pero hemos enfrentado muchos desafíos para alcanzar de forma consistente el nivel de ‘magia’ que se espera de Fortnite en cada actualización”, declaró Sweeney.

Los planes de Epic Games para los próximos meses incluyen la implementación de mejoras en Fortnite y el desarrollo acelerado de Unreal Engine. La empresa busca crear nuevas experiencias para los jugadores mediante contenido de temporada, modos de juego renovados, historia y eventos en directo. Además, anunció que impulsará la evolución de Unreal Engine 5 y su editor hacia una nueva versión, Unreal Engine 6, con el objetivo de ofrecer más herramientas y estabilidad a los desarrolladores.

Sweeney anticipó también el lanzamiento de “la próxima generación de Epic” con grandes estrenos a finales de año. Estas acciones forman parte de una estrategia para restablecer el liderazgo de la compañía en la industria del videojuego.

El aumento reciente en el precio de la moneda premium de Fortnite anticipó la crisis interna de la compañía. (Reuters)

Cierre de servidores y cambios en los modos de juego

Junto a los despidos, Epic Games comunicó el cierre de servidores de tres títulos relacionados con la promoción de Creativo 2.0. Rocket Racing dejará de estar disponible en octubre, mientras que Ballistic y el modo Battle Stage de Fortnite Festival finalizarán el 16 de abril. La empresa facilitará herramientas en el editor de Unreal para que los usuarios puedan seguir creando experiencias similares.

Ante posibles especulaciones, Tim Sweeney aclaró que los despidos no guardan relación con el avance de la inteligencia artificial. “Independientemente de en qué medida mejore la productividad, siempre queremos contar con tantos desarrolladores excepcionales como sea posible para crear contenido y tecnología de primera categoría”, puntualizó el CEO. Esta declaración adquiere relevancia porque Sweeney es uno de los principales defensores del uso de inteligencia artificial en la industria.

El máximo responsable de Epic Games recordó que la empresa ha superado etapas de profunda transformación en el pasado. Sweeney evocó el paso del 2D al 3D en los años noventa, el desarrollo de títulos para consolas como Gears of War en los 2000, y la transición a los juegos en línea con Paragon y Fortnite en 2012. “En cada ocasión, reforzamos nuestros cimientos y nos ganamos una renovada posición de liderazgo”, expresó Sweeney.