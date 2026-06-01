Economía

Argentina tiene el salario pretendido en dólares más alto de la región

Aunque la suba acumulada en los últimos 6 años fue la más pronunciada, en el último año registró una disminución, según un informe privado

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En Argentina, la inflación acumulada entre enero 2020 y abril 2026 registró acumuló una suba de 3820,6%. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
En Argentina, la inflación acumulada entre enero 2020 y abril 2026 registró acumuló una suba de 3820,6%. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En un contexto inflacionario persistente y de apreciación del peso, los salarios pretendidos en Argentina registraron el aumento acumulado más alto de la región desde 2020, con un incremento del 53,08% medido al dólar oficial y del 139,67% al MEP. En consecuencia, el salario pretendido promedio en dólares por los argentinos es el más elevado a nivel regional.

Las cifras locales, surgidas de un informe de Jobint, contrastan de manera pronunciada con las del resto de los países relevados. Chile se ubica en segundo lugar con una suba del 17,43%, seguido por Perú con el 15,90%.

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En el extremo opuesto, Ecuador apenas registra una variación positiva del 0,57%, mientras que Panamá es el único país de la región con resultado negativo: anotó una caída del 3,07%, la peor performance del bloque.

Diagrama de líneas que muestra la evolución del índice de salario pretendido en Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y Chile de 2020 a 2026
Evolución del índice de salario pretendido en países de América Latina (Jobint)

De acuerdo a Jobint, la variación puede estar relacionada a otros indicadores como la inflación. En Argentina, la inflación acumulada entre enero 2020 y abril 2026 registró acumuló una suba de 3820,6%. Mientras que en Ecuador y en Chile, por ejemplo, fue del 10,12% y 42,8%, respectivamente.

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Por otra parte, el relevamiento resalta que Argentina lidera con un salario pretendido promedio de USD 1.292 mensuales, seguida por Chile con USD 1.210 y Panamá con USD 992. En el extremo opuesto, Perú y Ecuador registran los valores más bajos, con USD 987 y USD 811 por mes, respectivamente.

Gráfico de barras que compara salarios promedio pretendidos en Ecuador, Perú, Panamá, Chile y Argentina (MEP y Oficial) en dólares para abril de 2026
Salario pretendido por país en dólares (Jobint)

En términos interanuales, la evolución de los salarios mostró resultados heterogéneos en la región. Entre abril de 2025 y abril de 2026, los salarios pretendidos promedios en Argentina marcaron un descenso de 0,53% en dólar MEP y un 7,95% en dólar oficial.

Perú presentó el mayor incremento, con un aumento del 13,39%; seguido por Chile (1,37%). En contraposición, Panamá y Ecuador tuvieron disminuciones del 3,33% y 3,16%, respectivamente.

Mientras tanto, con datos a marzo, el índice de salarios registrados del Indec exhibió una suba de 28,1% y se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró un alza de 32,6 por ciento. En el sector privado registrado, la variación fue de 27,5%, y en el sector público, de 29,6 por ciento.

“Argentina lidera el ranking regional con el salario requerido promedio más alto y registra subas acumuladas que superan notoriamente los incrementos de la región. Sin embargo, en términos interanuales, el salario pretendido cayó un 7,95% en dólar oficial. Si consideramos la inflación del mismo periodo, los salarios pretendidos aún están lejos de alcanzar una recuperación real”, señala Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Al cierre de la jornada del 27 de mayo, el precio promedio del dólar en Colombia cerró en $3,631.68 una disminución de $12,79 frente a los $3,644.47 de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En términos interanuales, el salario pretendido cayó un 7,95% en dólar oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por sectores, el ranking de salarios queda de la siguiente manera:

Administración y Finanzas – Junior

  • Argentina: USD 1.049
  • Chile: USD 1.032
  • Panamá: USD 747
  • Perú: USD 706
  • Ecuador: USD 563

Producción, Abastecimiento y Logística – Junior

  • Chile: USD 1.178
  • Argentina: USD 1.042
  • Perú: USD 761
  • Panamá: USD 719
  • Ecuador: USD 570

Tecnología y Sistemas – Junior

  • Chile: USD 1.104
  • Argentina: USD 968
  • Panamá: USD 795
  • Perú: USD 776
  • Ecuador: USD 586

Vale mencionar que, según Bumeran, el salario pretendido por los argentinos en pesos ascendió a $1.784.840 en abril, reflejando una disminución del 0,09% con respecto al mes anterior.

Por otra parte, el informe destaca que Argentina registra desde 2020 hasta 2026 una brecha de los salarios requeridos según género de 13,40%, la segunda más alta de la región, solo superada por Chile, con una brecha de 13,53%. Le sigue Perú con 10,47%; y Ecuador con 7,11%. Panamá es el país con menor brecha salarial con un 4,20%.

De manera similar, en lo que respecta a abril pasado, la brecha de los salarios solicitados según género en Argentina es de 9,37%, la segunda más alta de la región luego de Chile (13,48%). Este registro se encuentra 1,25 puntos porcentuales por debajo de la medición de noviembre (10,62%).

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