Tecno

El CEO de Apple advierte que le preocupa que la gente mire más el celular que a los ojos de los demás

El 25% de los teléfonos en el mundo son iPhone, así que Tim Cook pide mayor conciencia sobre el papel que tiene la tecnología en la vida social

Guardar
Tim Cook lidera una de las compañías que más vende smartphones en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)
Tim Cook lidera una de las compañías que más vende smartphones en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, instó a la sociedad a reducir el tiempo que dedica a los celulares, advirtiendo sobre las consecuencias en las relaciones personales y la salud por priorizar las pantallas sobre el contacto humano directo.

Esta postura, expresada durante una entrevista con Good Morning America al celebrarse el quincuagésimo aniversario de la empresa, adquiere una relevancia particular por el liderazgo global de Apple en telefonía y la posición central del iPhone en el mercado, donde uno de cada cuatro dispositivos activos es de la marca.

Qué dijo Tim Cook sobre el uso del celular en el día

El CEO de Apple propuso una reevaluación individual del tiempo dedicado a la tecnología y sobre todo los celulares. “No quiero que la gente los use demasiado”, indicó Tim Cook.

TIM COOK
Tim Cook afirmó que es necesario que ningún dispositivo reemplace al contacto humano. (Foto: REUTERS)

El directivo subrayó la importancia de no permitir que el uso de los dispositivos desplace el contacto humano genuino y sugirió buscar espacios para disfrutar de actividades en la naturaleza.

No quiero que la gente mire más el teléfono que a los ojos de los demás, porque si no hacen más que desplazarse sin parar por la pantalla, esa no es la forma en que uno quiere pasar el día”, afirmó Cook.

Con qué visión lidera Tim Cook a Apple en los 50 años que lleva de existencia

Al conmemorar el medio siglo de vida de la compañía, Cook insistió en que el compromiso de Apple sigue siendo impulsar productos innovadores, aunque refuerza el mensaje de uso consciente.

Una cuarta parte de los celulares a nivel global son iPhone. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)
Una cuarta parte de los celulares a nivel global son iPhone. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

El iPhone continúa siendo piedra angular de la marca, con una cuota de mercado que alcanza el 25% de los smartphones activos en todo el mundo.

Más allá del celular, Cook mencionó los recientes avances e innovaciones de Apple, desde la integración de funciones creativas en sus productos hasta iniciativas orientadas a la salud, como los relojes inteligentes capaces de detectar afecciones médicas y salvar vidas.

Además, Cook abordó la creciente importancia de la inteligencia artificial como tendencia tecnológica. “Creo que la inteligencia artificial es algo muy profundo y puede tener un impacto muy positivo, pero, ya sabes, la tecnología no pretende ser buena ni mala. Depende del usuario y del inventor”, afirmó el ejecutivo.

Foto del lunes del CEO de Apple Tim Cook en el evento de desarrolladores de la compañía en Cupertino, California
Tim Cook resalta el potencial positivo de la inteligencia artificial, aunque subraya la responsabilidad del usuario y el inventor en su uso. (Foto: REUTERS/Laure Andrillon)

El mensaje de Tim Cook coincide con la evolución del debate global sobre los límites del tiempo de pantalla, sumado al desafío de equilibrar los avances tecnológicos con el bienestar humano.

Por qué adquiere relevancia la visión de Tim Cook sobre el uso de los celulares

El llamado de Cook se produce en un contexto de uso intensivo de celulares en todo el mundo. Solo en España, un 78% de los usuarios permanece más de cuatro horas diarias frente a alguna pantalla y, dentro de ese segmento, el 80% prefiere el celular como dispositivo principal, según datos de un estudio de TCL publicado en 2024.

Asimismo, según un estudio de NordVPN, la presencia constante del smartphone es tal que el 80% de los españoles lo lleva consigo al baño y un 5% lo utiliza en la cama.

conexión, apego al dispositivo móvil, jóvenes y celulares, cellphone, addiction -(Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios gobiernos han impulsado medidas para reducir la adicción a los dispositivos en los menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia resulta aún más pronunciada entre menores de edad, quienes dedican una media diaria de cuatro horas al uso recreativo de pantallas fuera del horario escolar, de acuerdo con datos de Qustodio.

La preocupación por los efectos negativos del uso excesivo de la tecnología ha impulsado a varios gobiernos, incluidos Francia, Reino Unido, España y la Unión Europea, a trabajar en marcos regulatorios que restringen o prohíben el acceso a redes sociales para los menores de 16 años.

Las redes sociales, diseñadas expresamente para retener la atención, contribuyen a esta dinámica. Los riesgos asociados han generado consecuencias legales, como el fallo judicial en Estados Unidos que obligó a Meta a indemnizar a una joven por los daños derivados de la adicción a estas plataformas.

Temas Relacionados

AppleCelularTim CookiPhoneTeléfonoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuando lleves un celular Android al servicio técnico activa este modo de reparación: para qué sirve

Móviles de Samsung, Xiaomi, Oppo y Motorola cuentan con esta función para proteger información personal

Cuando lleves un celular Android al servicio técnico activa este modo de reparación: para qué sirve

Precio de las criptomonedas hoy domingo 12 de abril: así se mueven tras tregua en Medio Oriente

Las principales divisas virtuales experimentaron variaciones negativas en medio de la volatilidad que persiste en el mercado

Precio de las criptomonedas hoy domingo 12 de abril: así se mueven tras tregua en Medio Oriente

Así puedes usar el USB del router para compartir archivos y ahorrar espacio sin pagar suscripciones

La mayoría de los routers modernos ofrece funciones para crear una nube privada, compartir documentos y optimizar la red WiFi

Así puedes usar el USB del router para compartir archivos y ahorrar espacio sin pagar suscripciones

“Has ganado un premio”, “tu dinero está en riesgo” y más frases que revelan que una llamada es una estafa

Los ciberdelincuentes buscan que las víctimas proporcionen datos sensibles o realicen pagos bajo falsas promesas o amenazas de robo financiero

“Has ganado un premio”, “tu dinero está en riesgo” y más frases que revelan que una llamada es una estafa

Nuevos juegos gratis en Steam: así puedes añadir cuatro títulos a tu PC

Desde aventuras relajantes hasta desafíos tácticos, la nueva tanda de juegos gratis en Steam invita a descubrir alternativas originales

Nuevos juegos gratis en Steam: así puedes añadir cuatro títulos a tu PC
DEPORTES
Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Newell’s y San Lorenzo protagonizarán un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 14 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos de la jornada

Preocupación para Scaloni: Cuti Romero recibió un fuerte golpe y fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham

La confesión sexual de la ex esposa de una leyenda de la NBA que causó furor: “Tenía relaciones cuatro veces todas las noches”

TELESHOW
Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

Eva De Dominici sorprendió con su inglés mientras crecen los rumores sobre su papel en La mujer maravilla

La escapada ciclista de Juana Viale y Yago Lange: amor, deporte y paisajes soñados

El conmovedor mensaje de Analía Franchín por la muerte de su mamá: “Te perdono y perdoname”

Victoria Carreras y el regreso de El conventillo de la paloma: “Retomo un sueño inconcluso de mi padre”

INFOBAE AMÉRICA

“¿Debería llamar al 911?”: Cómo un reportero cubre el tráfico ilegal de drogas

“¿Debería llamar al 911?”: Cómo un reportero cubre el tráfico ilegal de drogas

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

La insólita historia detrás del regreso de la pintura robada de Vincent van Gogh

El papa León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en una histórica gira por África

León XIV exigió el cese al fuego en el Líbano: “Obligación moral de proteger a la población civil”