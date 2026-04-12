El CEO de Apple advierte que le preocupa que la gente mire más el celular que a los ojos de los demás

Tim Cook lidera una de las compañías que más vende smartphones en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, instó a la sociedad a reducir el tiempo que dedica a los celulares, advirtiendo sobre las consecuencias en las relaciones personales y la salud por priorizar las pantallas sobre el contacto humano directo.

Esta postura, expresada durante una entrevista con Good Morning America al celebrarse el quincuagésimo aniversario de la empresa, adquiere una relevancia particular por el liderazgo global de Apple en telefonía y la posición central del iPhone en el mercado, donde uno de cada cuatro dispositivos activos es de la marca.

Qué dijo Tim Cook sobre el uso del celular en el día

El CEO de Apple propuso una reevaluación individual del tiempo dedicado a la tecnología y sobre todo los celulares. “No quiero que la gente los use demasiado”, indicó Tim Cook.

Tim Cook afirmó que es necesario que ningún dispositivo reemplace al contacto humano. (Foto: REUTERS)

El directivo subrayó la importancia de no permitir que el uso de los dispositivos desplace el contacto humano genuino y sugirió buscar espacios para disfrutar de actividades en la naturaleza.

“No quiero que la gente mire más el teléfono que a los ojos de los demás, porque si no hacen más que desplazarse sin parar por la pantalla, esa no es la forma en que uno quiere pasar el día”, afirmó Cook.

Con qué visión lidera Tim Cook a Apple en los 50 años que lleva de existencia

Al conmemorar el medio siglo de vida de la compañía, Cook insistió en que el compromiso de Apple sigue siendo impulsar productos innovadores, aunque refuerza el mensaje de uso consciente.

Una cuarta parte de los celulares a nivel global son iPhone. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

El iPhone continúa siendo piedra angular de la marca, con una cuota de mercado que alcanza el 25% de los smartphones activos en todo el mundo.

Más allá del celular, Cook mencionó los recientes avances e innovaciones de Apple, desde la integración de funciones creativas en sus productos hasta iniciativas orientadas a la salud, como los relojes inteligentes capaces de detectar afecciones médicas y salvar vidas.

Además, Cook abordó la creciente importancia de la inteligencia artificial como tendencia tecnológica. “Creo que la inteligencia artificial es algo muy profundo y puede tener un impacto muy positivo, pero, ya sabes, la tecnología no pretende ser buena ni mala. Depende del usuario y del inventor”, afirmó el ejecutivo.

Tim Cook resalta el potencial positivo de la inteligencia artificial, aunque subraya la responsabilidad del usuario y el inventor en su uso. (Foto: REUTERS/Laure Andrillon)

El mensaje de Tim Cook coincide con la evolución del debate global sobre los límites del tiempo de pantalla, sumado al desafío de equilibrar los avances tecnológicos con el bienestar humano.

Por qué adquiere relevancia la visión de Tim Cook sobre el uso de los celulares

El llamado de Cook se produce en un contexto de uso intensivo de celulares en todo el mundo. Solo en España, un 78% de los usuarios permanece más de cuatro horas diarias frente a alguna pantalla y, dentro de ese segmento, el 80% prefiere el celular como dispositivo principal, según datos de un estudio de TCL publicado en 2024.

Asimismo, según un estudio de NordVPN, la presencia constante del smartphone es tal que el 80% de los españoles lo lleva consigo al baño y un 5% lo utiliza en la cama.

Varios gobiernos han impulsado medidas para reducir la adicción a los dispositivos en los menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia resulta aún más pronunciada entre menores de edad, quienes dedican una media diaria de cuatro horas al uso recreativo de pantallas fuera del horario escolar, de acuerdo con datos de Qustodio.

La preocupación por los efectos negativos del uso excesivo de la tecnología ha impulsado a varios gobiernos, incluidos Francia, Reino Unido, España y la Unión Europea, a trabajar en marcos regulatorios que restringen o prohíben el acceso a redes sociales para los menores de 16 años.

Las redes sociales, diseñadas expresamente para retener la atención, contribuyen a esta dinámica. Los riesgos asociados han generado consecuencias legales, como el fallo judicial en Estados Unidos que obligó a Meta a indemnizar a una joven por los daños derivados de la adicción a estas plataformas.