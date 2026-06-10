Meta enfrenta una nueva presión de Europa: deberá hacer compatible WhatsApp con chatbots de IA de terceros

Unión Europea obliga a Meta a integrarar chatbots de IA de terceros en WhatsApp. (UE/Meta)

La Comisión Europea ordenó a Meta restablecer el acceso de los chatbots de inteligencia artificial rivales a la API de WhatsApp Business, una medida cautelar sin precedentes en los últimos 17 años que busca evitar posibles prácticas anticompetitivas en uno de los mercados tecnológicos de mayor crecimiento.

La compañía dispone de cinco días hábiles para cumplir con la decisión mientras Bruselas continúa investigando si la empresa abusó de su posición dominante al favorecer a Meta AI frente a otras plataformas.

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La medida afecta directamente a la infraestructura empresarial de WhatsApp y podría facilitar que asistentes desarrollados por compañías rivales tengan acceso a una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo. Si las autoridades europeas concluyen que Meta violó las normas de competencia, la empresa podría enfrentarse a sanciones equivalentes a hasta el 10% de su facturación anual global.

Comisión Eropea ordena a Meta reestablecer el acceso de chatbots de terceros a su API de WhatsApp. REUTERS/Yves Herman

La decisión supone uno de los mayores desafíos regulatorios para la compañía en Europa y evidencia el creciente interés de Bruselas por evitar que los grandes actores tecnológicos consoliden posiciones privilegiadas en el naciente mercado de la inteligencia artificial.

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La investigación comenzó tras denuncias de varias empresas

El caso se remonta a octubre de 2025, cuando Meta restringió el acceso de asistentes de inteligencia artificial de terceros a la API de WhatsApp Business, mientras mantenía abiertas las puertas para su propia solución, Meta AI.

Aunque la empresa volvió a permitir la entrada de competidores en marzo de 2026, lo hizo bajo un esquema de pago que no convenció a las autoridades europeas.

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La investigación formal fue abierta en diciembre de 2025 tras las denuncias presentadas por varias compañías, entre ellas The Interaction Company, responsable del asistente Poke; la startup francesa Agentik y la empresa española LuzIA.

Las investigaciones contra Meta inciaron en diciembre de 2025 tras denuncias de varias empresas. REUTERS/Daniel Cole

Según la Comisión Europea, retrasar una intervención hasta la resolución definitiva del caso podría permitir que Meta consolidara una ventaja competitiva difícil de revertir en el futuro.

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WhatsApp es visto como una puerta de entrada estratégica

Para Bruselas, WhatsApp representa mucho más que una aplicación de mensajería. Las autoridades consideran que se trata de una plataforma con acceso masivo a consumidores europeos y, por tanto, un canal clave para el desarrollo y expansión de los asistentes de inteligencia artificial.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, explicó que en mercados con una evolución tan acelerada, la competencia puede desaparecer antes de que las investigaciones lleguen a una conclusión definitiva.

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La preocupación principal es que Meta convierta a WhatsApp en una puerta de acceso privilegiada para Meta AI, limitando la capacidad de crecimiento de alternativas desarrolladas por otras compañías.

Actualmente, otros chatbots de IA para WhatsApp Business pueden ser utilizados, siempre y cuando se pague. (Foto: Unsplash)

La orden emitida por la Comisión Europea obliga a Meta a restaurar el acceso a la API de WhatsApp Business bajo las mismas condiciones que existían antes de octubre de 2025.

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La compañía dispone de cinco días laborables para implementar estos cambios. Sin embargo, esto no significa que asistentes como ChatGPT, Claude o Perplexity aparecerán automáticamente dentro de WhatsApp para todos los usuarios europeos.

La medida se refiere a la infraestructura empresarial utilizada para integrar servicios externos con la plataforma, por lo que el impacto será inicialmente más técnico que visible para los usuarios.

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Aun así, expertos consideran que WhatsApp podría convertirse en una de las principales vías de interacción con asistentes de inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Meta tiene cinco días para volver a integrar chatbots de IA de la competencia a WhatsApp Business.

Meta acusa a Europa de obligarla a ofrecer un servicio gratuito

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg rechazó la decisión y anunció que recurrirá la medida.

Meta sostiene que la Comisión Europea la está obligando a ofrecer gratuitamente una plataforma de pago como WhatsApp Business a empresas que podrían incluir gigantes tecnológicos como OpenAI, Anthropic o Perplexity.

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Según la empresa, esta situación genera una desigualdad frente a pequeñas compañías europeas que sí pagan por utilizar la infraestructura empresarial de WhatsApp.

No obstante, Bruselas considera que la prioridad es preservar la competencia en un mercado todavía en formación y evitar que un único actor concentre una posición dominante.

Meta asegura que la Comisión Europa busca que ofresca sus servicios de manera gratuita. REUTERS/Yves Herman

El caso se suma a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales

La disputa también se produce en un contexto marcado por la Ley de Mercados Digitales (DMA), que identifica a Meta como uno de los principales “guardianes de acceso” de internet.

Dentro de esta clasificación se encuentran servicios como Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y Meta Ads.

Aunque la orden actual se enmarca en una investigación por posibles prácticas antimonopolio, el caso refleja el endurecimiento de la postura europea frente a las grandes tecnológicas y el papel cada vez más relevante que tendrá la inteligencia artificial en las futuras batallas regulatorias.

Con esta medida, la Unión Europea busca evitar que las plataformas dominantes utilicen su posición para definir quién puede competir en el negocio de los asistentes de IA, un sector que apenas comienza a tomar forma y que podría convertirse en uno de los más importantes de la próxima década.