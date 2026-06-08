El Mundial 2026 ya tiene su primer meme y lo protagoniza la selección francesa

De protocolo a tendencia global, la imagen de Cherki en cuclillas domina las redes antes del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la selección francesa ha generado el primer gran meme del torneo gracias a una foto protocolaria y la inesperada postura de Rayan Cherki.

El ambiente en la concentración gala parece cercano al de un campamento de verano, y la viralización no tardó en llegar: la peculiar pose en cuclillas del mediapunta ofensivo junto al presidente Emmanuel Macron no solo provocó risas entre sus compañeros, sino que desató una ola de memes en redes sociales.

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Cuál es el primer meme del Mundial

De protocolo a tendencia global, la imagen de Cherki en cuclillas domina las redes antes del Mundial

Este episodio importa porque anticipa el clima distendido y el poder de las redes para convertir cualquier instante en tendencia global antes de que ruede el balón. La imagen, compartida por el propio Macron en X, muestra a Cherki adoptando una postura incómoda junto a la ministra francesa, una elección que, según explicó el propio jugador, fue por respeto para no eclipsarla en la foto.

En cuestión de horas, la escena se replicó en montajes donde Cherki aparece en baños, supermercados, aviones y hasta entre jugadores del Arsenal, confirmando su estatus como el “primer meme oficial” del Mundial.

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La reacción en la concentración francesa fue inmediata. Compañeros imitaron la pose de Cherki tras una victoria en el entrenamiento, bromas que refuerzan la cohesión de un grupo señalado como favorito al título. El propio Cherki se tomó la situación con humor, señalando que la postura fue intencional y necesaria para la foto con la ministra, lo que sumó simpatía y multiplicó su visibilidad en la previa de la Copa del Mundo.

La viralización del meme evidencia cómo el fútbol trasciende lo deportivo, y cómo las redes sociales pueden proyectar a un jugador a la conversación global por un gesto espontáneo. En un torneo donde la presión y las expectativas son máximas, el buen ambiente y la capacidad de reírse de uno mismo pueden marcar la diferencia dentro y fuera de la cancha.

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El gesto del jugador se replicó entre compañeros tras un entrenamiento y saltó a Internet con ediciones en baños, aviones y supermercados, una señal temprana del clima distendido que rodea a Francia antes del torneo - crédito @MotivacionesF/X

Tim Payne: otra historia viral en la previa mundialista

El Mundial 2026 no solo ha dado pie a memes y bromas, sino también a fenómenos de popularidad inesperados. Un caso paradigmático es el del defensor neozelandés Tim Payne, que pasó de ser uno de los futbolistas menos conocidos del certamen a convertirse en una de las figuras más comentadas en redes sociales. Todo comenzó con una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, quien propuso en sus redes convertir a Payne en el protagonista del torneo.

La campaña fue un éxito inmediato: en menos de 24 horas, Payne superó el millón y medio de seguidores en Instagram, cifra que en días se multiplicó hasta alcanzar los cuatro millones.

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El fenómeno incluyó canciones virales, apoyo de marcas internacionales, y la participación de figuras del espectáculo y del fútbol. El propio Payne, sorprendido por la situación, respondió con humildad y agradecimiento, compartiendo videos en español y sumando a su familia al fenómeno.

La popularidad de Tim Payne en Instagram crece exponencialmente al superar los tres millones de seguidores en cuestión de horas. (Foto cortesía Instagram Tim Payne)

El poder de lo viral en la era digital

Estos episodios demuestran cómo, en la antesala del Mundial, los jugadores pueden convertirse en protagonistas globales sin necesidad de pisar la cancha. El caso de Cherki y el “efecto Tim Payne” reflejan la capacidad de las comunidades digitales para transformar gestos espontáneos en fenómenos de masas, fusionando fútbol, humor y cultura pop en la conversación pública.

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La selección francesa, con un grupo distendido y unido, llega como favorita, mientras que Tim Payne encarna la sorpresa y el potencial de las redes para dar visibilidad a historias inesperadas. El Mundial 2026 aún no ha comenzado, pero los memes y los fenómenos virales ya han marcado la previa, recordando que el fútbol es, ante todo, un espectáculo colectivo hecho de momentos únicos y contagiosos.

El primer meme del Mundial 2026 tiene sello francés y confirma el rol central de las redes sociales en la creación de narrativas que acompañan (y a veces superan) el relato deportivo tradicional. Con cada anécdota viral, la Copa del Mundo sigue sumando historias que unen aficionados y refuerzan el carácter universal y festivo del fútbol.

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