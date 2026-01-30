Tim Cook revela cuál es la función de inteligencia artificial que más usan los usuarios de iPhone

Tim Cook dio a conocer qué función de IA es la más usada por los usuarios de iPhone. (Apple)

Apple Intelligence no ha logrado el impacto esperado desde su lanzamiento y ha quedado por detrás de las propuestas de inteligencia artificial de Google y otros fabricantes de smartphones. Sin embargo, Apple asegura que sus usuarios sí están utilizando activamente estas funciones.

Durante la conferencia de resultados del primer trimestre fiscal de 2026, el CEO de la compañía, Tim Cook, afirmó que Visual Intelligence es actualmente la función de inteligencia artificial más usada por los propietarios de iPhone compatibles.

“Estamos entusiasmados de ver cómo la mayoría de los usuarios con iPhone compatibles están aprovechando activamente el poder de Apple Intelligence”, señaló Cook ante analistas e inversores. Aunque el ejecutivo no compartió cifras concretas sobre el nivel de adopción ni estadísticas detalladas por función, sí destacó que Visual Intelligence se ha convertido en una de las herramientas más populares dentro del ecosistema de Apple Intelligence.

Tim Cook aseguró que usuarios de iPhone con Apple Intelligence vienen usando herramientas IA.

El comentario llega en un contexto en el que Apple Intelligence ha recibido críticas por su desempeño inicial. Desde su debut, la plataforma de IA de Apple ha sido comparada de forma desfavorable con Gemini, el sistema de Google integrado en dispositivos Android, así como con las soluciones nativas de marcas como Samsung. Aun así, Apple busca reforzar la idea de que su inteligencia artificial ya tiene usos reales y cotidianos, más allá de promesas a futuro.

Visual Intelligence está diseñada para ayudar a los usuarios a comprender y aprovechar mejor el contenido que aparece en la pantalla del iPhone o frente a su cámara. Según Apple, esta función acelera las búsquedas, facilita la realización de tareas y permite responder preguntas de manera contextual, todo integrado con las aplicaciones del sistema.

Una de las principales formas de usar Visual Intelligence es a través de una captura de pantalla. Al realizarla, el sistema ofrece opciones como “Preguntar”, “Añadir al calendario” o “Buscar”. Por ejemplo, el usuario puede pedir un resumen de un texto dentro de una app, solicitar una traducción o incluso preguntar a qué película pertenece un video que está viendo en redes sociales como TikTok. Esta interacción contextual es uno de los puntos que Apple destaca como diferencial.

Según Tim Cook, Visual Intelligence es la función de IA más usado por los usuarios de iPhone. (Apple)

La otra vía para acceder a Visual Intelligence es mediante la cámara del iPhone. Al mantener pulsado durante dos segundos el botón de la cámara, se activa la función, que permite analizar lo que el usuario está apuntando. Entre sus capacidades se incluyen identificar objetos, enumerar libros en una estantería o reconocer la raza de un perro, todo a partir de la imagen captada en tiempo real.

Además de Visual Intelligence, Tim Cook mencionó otras funciones de Apple Intelligence que están ganando tracción entre los usuarios. Una de ellas es Live Translation, que permite traducir audio en tiempo real utilizando los AirPods, una herramienta pensada especialmente para conversaciones en otros idiomas.

También destacó Writing Tools, que ayuda a redactar textos, generar resúmenes o convertir información en tablas, así como Clean Up, una función orientada a la edición de fotos que permite eliminar elementos no deseados del fondo de una imagen.

Apple seguirá apostando por Apple Intelligence. (Apple)

Con estos mensajes, Apple intenta transmitir que su apuesta por la inteligencia artificial ya está en marcha y que sus herramientas están siendo utilizadas en el día a día. La compañía busca contrarrestar la percepción de que su propuesta llega tarde frente a la competencia, subrayando que Apple Intelligence no es solo una promesa a largo plazo, sino una plataforma con aplicaciones prácticas disponibles hoy.

Pese a ello, persisten dudas sobre el futuro de Apple Intelligence en un mercado cada vez más competitivo. Uno de los interrogantes clave es cómo se integrará Gemini dentro del ecosistema de Apple y si esta colaboración permitirá a la empresa de Cupertino cerrar la brecha frente a la inteligencia artificial que Google ya ofrece de forma nativa en los Pixel y que Samsung ha adoptado en sus dispositivos Galaxy.