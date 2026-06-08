EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

La WWDC 2026, la conferencia anual de desarrolladores de Apple, ya comenzó y concentra la atención mundial al marcar una nueva etapa para la compañía. Este evento, que reúne a miles de desarrolladores y seguidores de la tecnología, se transmite en vivo y es el escenario elegido por Apple para anunciar sus principales novedades en sistemas operativos, inteligencia artificial y productos clave.
Una nueva apuesta por Siri
Fue presentada la nueva Siri AI, un asistente completamente renovado que busca ponerse a la altura de ChatGPT, Gemini y Claude, gracias a una integración avanzada en el sistema y una nueva aplicación propia.
Impulsada ahora por modelos de Gemini, Siri AI es capaz de comprender lenguaje natural de forma mucho más precisa, permitiendo conversaciones espontáneas y seguimiento de contexto sin necesidad de repetir detalles. El asistente podrá acceder, bajo autorización, a información personal de las apps, documentos, mensajes y fotos del usuario, facilitando respuestas y acciones personalizadas. Apple enfatizó el enfoque en privacidad: gran parte del procesamiento se realiza en el dispositivo y, cuando se recurre a la nube, los datos no se almacenan ni se crean perfiles.
Siri AI estrena además una nueva interfaz visual y permite personalizar la voz y los colores del asistente. Próximamente, sumará una aplicación dedicada y más funciones a medida que avance el evento.
Apple confirmó la incorporación profunda de inteligencia artificial en todos sus productos a través de la plataforma Apple Intelligence, desarrollada en colaboración con Google.
Esta integración permitirá comprender y crear imágenes realistas, editar fotografías directamente desde los dispositivos y mejorar notablemente la precisión en el dictado, así como la comprensión del lenguaje natural en todas las funciones del ecosistema Apple.
Apple inauguró la WWDC 2026 con la tradicional keynote a cargo de Tim Cook, quien destacó el papel de los desarrolladores y anticipó una jornada llena de sorpresas. En los primeros minutos, Craig Federighi, vicepresidente de software, confirmó que el foco de esta edición está en simplificar la experiencia de usuario en todas las plataformas, con la nueva Siri como protagonista central.
Entre los primeros anuncios se encuentran las mejoras en Liquid Glass, que ahora permitirá ajustar el nivel de transparencia, y la presentación oficial de macOS 27 Golden Gate, la próxima versión del sistema operativo para Mac.
En esta edición, la empresa presenta una Siri completamente renovada, avances en Apple Intelligence y actualizaciones para todo su ecosistema, en un contexto marcado por la inminente transición de liderazgo de Tim Cook a John Ternus y la necesidad de recuperar el liderazgo en innovación frente a una competencia tecnológica cada vez más intensa.
Actualización en vivo: Apple anunció en la WWDC 2026 varias mejoras clave en las funciones básicas de sus dispositivos. Ahora, el iPhone puede desactivar automáticamente la conexión WiFi cuando la situación lo requiere, y los sistemas de búsqueda en todas las apps han sido rediseñados para ofrecer mayor estabilidad y abarcar tanto contenido reciente como antiguo.
Los álbumes compartidos incluirán todas las fotos y videos, y por primera vez serán compatibles con Android. En Apple Vision Pro, los fondos de pantalla alcanzan un nuevo nivel de realismo. Además, la app de mapas mejora en precisión y calidad de imagen.
Apple también afirmó que las apps se abren un 30% más rápido, las nuevas fotos aparecen hasta un 70% más rápido y la navegación por archivos es ahora cinco veces más ágil. Por último, iOS 27 será compatible desde el iPhone 11 en adelante.
Funciones de seguridad y protección para los menores
Apple anunció nuevas medidas de protección para menores en la WWDC 2026. Los padres podrán seleccionar qué aplicaciones pueden usar sus hijos y definir el tiempo de uso, funciones que estarán disponibles en macOS, iPadOS y iOS.
La compañía refuerza su compromiso con la seguridad infantil con herramientas desarrolladas junto a la Academia Pediátrica de Estados Unidos y expertos en tecnología infantil. Entre las novedades destacan la creación de cuentas específicas para niños, controles parentales mejorados, bloqueos de páginas, formación para padres y un asistente que sugiere apps adecuadas según la edad.
Además, se amplía el control de acceso: los menores deberán solicitar permiso para descargar cualquier app y se podrá filtrar los contactos con los que pueden interactuar.