EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Una nueva apuesta por Siri

Fue presentada la nueva Siri AI, un asistente completamente renovado que busca ponerse a la altura de ChatGPT, Gemini y Claude , gracias a una integración avanzada en el sistema y una nueva aplicación propia.

Impulsada ahora por modelos de Gemini, Siri AI es capaz de comprender lenguaje natural de forma mucho más precisa, permitiendo conversaciones espontáneas y seguimiento de contexto sin necesidad de repetir detalles. El asistente podrá acceder, bajo autorización, a información personal de las apps, documentos, mensajes y fotos del usuario, facilitando respuestas y acciones personalizadas. Apple enfatizó el enfoque en privacidad: gran parte del procesamiento se realiza en el dispositivo y, cuando se recurre a la nube, los datos no se almacenan ni se crean perfiles.